GÃ¼ncelleme: 23:31, 26 AralÄ±k 2017 SalÄ±

BDT liderleri Moskova'da bir araya geldi





Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Putin, BDT Ã¼lkeleri arasÄ±nda ticaret ve iÅŸ birliÄŸinin arttÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret etti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin, 2017â€™de BaÄŸÄ±msÄ±z Devletler TopluluÄŸu (BDT) Ã¼lkeleri arasÄ±ndaki bÃ¼tÃ¼nleÅŸmenin teÅŸvik edilmesine, ticaretin dolaÅŸÄ±mÄ±ndaki engellerin kaldÄ±rÄ±lmasÄ±na ve terÃ¶rle mÃ¼cadeleye yÃ¶nelikÂ Ã¶nemli Ã§abalar sarf edildiÄŸini sÃ¶yledi. Putin, BDT Ã¼yesi Ã¼lkelerin devlet baÅŸkanlarÄ±nÄ±n Moskovaâ€™da katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± gayriresmi zirvede yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, BDT Ã§erÃ§evesinde iÅŸ birliÄŸinin daha da derinleÅŸmesinin, Ã¼ye Ã¼lkelerin halklarÄ±nÄ±n temel Ã§Ä±karlarÄ±na yardÄ±mcÄ± olduÄŸunu belirtti.Â BDT nezdinde sosyal, ekonomik kalkÄ±nma ve ulusal gÃ¼venliÄŸe yÃ¶nelik Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n gÃ¼Ã§lendirileceÄŸini ifade eden Putin, "BDT Ã¼lkeleri arasÄ±ndaki bÃ¼tÃ¼nleÅŸmenin teÅŸvik edilmesine, ticaretin dolaÅŸÄ±mÄ±ndaki engellerin kaldÄ±rÄ±lmasÄ±na ve terÃ¶rle mÃ¼cadeleye yÃ¶nelik 2017â€™de Ã¶nemli Ã§abalar sarf edildi." dedi. BDT Ã¼lkeleri arasÄ±ndaki ticaret hacminde yaÅŸanan artÄ±ÅŸa dikkati Ã§eken Putin, 2017â€™nin ilk 10 ayÄ±ndaki verilere gÃ¶re sÃ¶z konusu Ã¼lkeler arasÄ±ndaki ticaretin bir Ã¶nceki yÄ±la kÄ±yasla yÃ¼zde 25 artÄ±ÅŸ gÃ¶sterdiÄŸini kaydetti. Rus lider, BDT Ã¼lkelerinin terÃ¶r ve uyuÅŸturucu kaÃ§akÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ± konularÄ±nda iÅŸ birliÄŸini giderek artÄ±rdÄ±klarÄ±nÄ±n altÄ±nÄ± Ã§izdi.

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