GÃ¼ncelleme: 01:15, 27 AralÄ±k 2017 Ã‡arÅŸamba

Ä°lahiyat fakÃ¼ltesi mezunlarÄ± Ã¶ÄŸretmen olabilecek

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±nca (MEB)Â ilahiyat fakÃ¼ltesiÂ mezunlarÄ±nÄ±n din kÃ¼ltÃ¼rÃ¼ ve ahlak bilgisi Ã¶ÄŸretmeni olarak atanabilmesinin Ã¶nÃ¼nde herhangi bir engel kalmadÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.

BakanlÄ±ktan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, son gÃ¼nlerde kamuoyunu meÅŸgul eden ilahiyat fakÃ¼ltesi mezunlarÄ±nÄ±nÂ din kÃ¼ltÃ¼rÃ¼ ve ahlak bilgisi Ã¶ÄŸretmeniÂ olarak atanabilmesine iliÅŸkin aÃ§Ä±klama yapÄ±lmasÄ± gerektiÄŸi belirtildi.

Konuyla ilgili bakanlÄ±k aleyhine aÃ§Ä±lan davada, yÃ¼rÃ¼tmenin durdurulmasÄ± kararÄ±na bakanlÄ±ÄŸÄ±n itiraz ettiÄŸi ve DanÄ±ÅŸtay Ä°dari Davalar Kurulu'nun da 9 Ekim 2017 tarihinde itirazÄ±n reddine karar verdiÄŸi ifade edilen aÃ§Ä±klamaya ÅŸÃ¶yle devam edildi:

"DavanÄ±n esastan gÃ¶rÃ¼lmesi sÄ±rasÄ±nda DanÄ±ÅŸtay 12. Dairesinin 30/10/2017 tarihli kararÄ±yla dava hakkÄ±nda karar verilmesine yer olmadÄ±ÄŸÄ± kararÄ± verilmiÅŸtir. BakanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±z Talim ve Terbiye Kurulu BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± karar gerekÃ§esi doÄŸrultusunda gerekli dÃ¼zenlemeyi yapacaktÄ±r. BÃ¶ylece ilahiyat fakÃ¼ltesi mezunlarÄ±nÄ±n din kÃ¼ltÃ¼rÃ¼ ve ahlak bilgisi Ã¶ÄŸretmeni olarak atanmasÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼nde herhangi bir engel kalmamÄ±ÅŸtÄ±r."