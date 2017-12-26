Ä°lahiyat fakÃ¼ltesi mezunlarÄ± Ã¶ÄŸretmen olabilecek

Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±nca (MEB)Â ilahiyat fakÃ¼ltesiÂ mezunlarÄ±nÄ±n din kÃ¼ltÃ¼rÃ¼ ve ahlak bilgisi Ã¶ÄŸretmeni olarak atanabilmesinin Ã¶nÃ¼nde herhangi bir engel kalmadÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.
BakanlÄ±ktan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, son gÃ¼nlerde kamuoyunu meÅŸgul eden ilahiyat fakÃ¼ltesi mezunlarÄ±nÄ±nÂ din kÃ¼ltÃ¼rÃ¼ ve ahlak bilgisi Ã¶ÄŸretmeniÂ olarak atanabilmesine iliÅŸkin aÃ§Ä±klama yapÄ±lmasÄ± gerektiÄŸi belirtildi.
Konuyla ilgili bakanlÄ±k aleyhine aÃ§Ä±lan davada, yÃ¼rÃ¼tmenin durdurulmasÄ± kararÄ±na bakanlÄ±ÄŸÄ±n itiraz ettiÄŸi ve DanÄ±ÅŸtay Ä°dari Davalar Kurulu'nun da 9 Ekim 2017 tarihinde itirazÄ±n reddine karar verdiÄŸi ifade edilen aÃ§Ä±klamaya ÅŸÃ¶yle devam edildi:
"DavanÄ±n esastan gÃ¶rÃ¼lmesi sÄ±rasÄ±nda DanÄ±ÅŸtay 12. Dairesinin 30/10/2017 tarihli kararÄ±yla dava hakkÄ±nda karar verilmesine yer olmadÄ±ÄŸÄ± kararÄ± verilmiÅŸtir. BakanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±z Talim ve Terbiye Kurulu BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± karar gerekÃ§esi doÄŸrultusunda gerekli dÃ¼zenlemeyi yapacaktÄ±r. BÃ¶ylece ilahiyat fakÃ¼ltesi mezunlarÄ±nÄ±n din kÃ¼ltÃ¼rÃ¼ ve ahlak bilgisi Ã¶ÄŸretmeni olarak atanmasÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼nde herhangi bir engel kalmamÄ±ÅŸtÄ±r."
Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±nca ilahiyat fakÃ¼ltesi mezunlarÄ±nÄ±n din kÃ¼ltÃ¼rÃ¼ ve ahlak bilgisi Ã¶ÄŸretmeni olarak atanabilmesinin Ã¶nÃ¼nde herhangi bir engel kalmadÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Prof. Dr. Pala, "BilinÃ§sizce tÃ¼ketilen bu vitaminler insan saÄŸlÄ±ÄŸÄ±na yarardan Ã§ok zarar veriyor." dedi.
Prof. Dr. Dulundu, "KaraciÄŸer nakline sebep olan en ciddi etken siroz, bunun da en Ã¶nemli nedeni viral hepatitlerdir. AslÄ±nda siroza neden olan viral hepatitlerin bÃ¼yÃ¼k kÄ±smÄ± Ã¶nlenebilir hastalÄ±klardÄ±r. Bunun yolu da aÅŸÄ±lanmaktan geÃ§mektedir." dedi.
Erciyes Ãœniversitesinde balÄ±n hangi kaÅŸÄ±kla tÃ¼ketilmesi gerektiÄŸine iliÅŸkin araÅŸtÄ±rmada, bilinenin aksine bal tÃ¼ketiminde ahÅŸap kaÅŸÄ±k yerine Ã§elik kaÅŸÄ±k tercih edilmesi gerektiÄŸi belirlendi
Ã‡evre ve Åžehircilik BakanÄ± Ã–zhaseki, yeni dÃ¶nemde bitirme tezi hazÄ±rlayan 200 lisans Ã¶ÄŸrencisine 4 ay sÃ¼re ile ayda 450 lira burs verileceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.
TÃ¼rk bilim insanlarÄ± tarafÄ±ndan, ameliyat kararÄ±nda zorlanÄ±lan kanserli hastalarda organ iÃ§inde yerleÅŸen tÃ¼mÃ¶rÃ¼, gerÃ§eÄŸine uygun ÅŸekilde gÃ¶steren 3 boyutlu (3D) plastik prototipler geliÅŸtirildi.
Ã–SYM, YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim KurumlarÄ± SÄ±navÄ±'ndaki oturumlar iÃ§in baÅŸvuru Ã¼cretini belirledi
YaÅŸayan diller ve lehÃ§eler dersi kapsamÄ±nda ArnavutÃ§a ders kitaplarÄ± Ã¶ÄŸrencilere daÄŸÄ±tÄ±ldÄ±
Prof. Dr. Ã‡elik, DEÃœ bÃ¼nyesinde "gÃ¼venlik bilimleri fakÃ¼ltesi" kurulacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±. Ã‡elik, istihbarat bÃ¶lÃ¼mÃ¼ mezununun ajanlÄ±k yapÄ±p yapamayacaÄŸÄ±na iliÅŸkin ise "Ä°stihbarat mezunu ajan da olabilir." ifadelerini kullandÄ±
Ã–SYM tarafÄ±ndan yarÄ±n yapÄ±lacak 2017-YDUS'a girecek adaylara, sÄ±nav binalarÄ±na giriÅŸlerin saat 10.00'da sona ereceÄŸi hatÄ±rlatÄ±ldÄ±
Ä°MÃœ RektÃ¶rÃ¼ Prof. Dr. Karaman, "Medeniyet AraÅŸtÄ±rmalarÄ± Merkezi bÃ¼nyesinde 'UluslararasÄ± KudÃ¼s ve Filistin AraÅŸtÄ±rmalarÄ± Birimi' kurduk. AmacÄ±mÄ±z hepimizin ortak davasÄ± olan KudÃ¼s ve Filistin konusunda, sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lebilir, kalÄ±cÄ±, bilimsel Ã¼rÃ¼nlere dÃ¶nÃ¼ÅŸebilecek araÅŸtÄ±rmalar yapmak"
Ayakta TeÅŸhis ve Tedavi YapÄ±lan Ã–zel SaÄŸlÄ±k KuruluÅŸlarÄ± HakkÄ±nda YÃ¶netmelik'te yapÄ±lan deÄŸiÅŸikliÄŸe gÃ¶re, Ã¶zel hastanelerde Ã§alÄ±ÅŸan hekimlere mesai saati dÄ±ÅŸÄ±nda baÅŸka bir Ã¶zel hastanede ya da tÄ±p merkezinde nÃ¶bet tutabilme imkanÄ± getirildi.
DeÄŸerler EÄŸitimi Merkezi, araÅŸtÄ±rma projeleri iÃ§in araÅŸtÄ±rmacÄ± ve asistan alÄ±m ilanÄ±nda bulundu
YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim YÃ¼rÃ¼tme Kurulunca sÃ¶zleÅŸmeli olarak Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± uygun gÃ¶rÃ¼len emeklilik yaÅŸ haddini doldurmuÅŸ Ã¶ÄŸretim Ã¼yeleri, 1'er yÄ±llÄ±k sÃ¼reyle Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rÄ±labilecek.
ENFEKDER BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. KÃ¶ksal,grip aÅŸÄ±sÄ±nÄ±n Ã¶nemini belirterek, "Grip aÅŸÄ±sÄ±nÄ±n koruyuculuÄŸu kesin, bu nedenle Ã¶zellikle risk grubundaki kiÅŸilerin mutlaka bu aÅŸÄ±yÄ± yaptÄ±rmalarÄ±nÄ± istiyoruz. Koruyucu olduÄŸuna emin olsunlar. Grip aÅŸÄ±sÄ± iÃ§in henÃ¼z sÃ¼re geÃ§medi, tam zamanÄ±" ifadelerini kullandÄ±
Milli EÄŸitim BakanÄ± YÄ±lmaz, "Kaliteli eÄŸitim vermek iÃ§in 580 binin Ã¼zerinde Ã¶ÄŸretmen atamasÄ± gerÃ§ekleÅŸtirdik. Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki ÅŸubat ayÄ±nda ilana Ã§Ä±kÄ±yoruz, 20 bin Ã¶ÄŸretmeni daha alacaÄŸÄ±z. Toplam Ã¶ÄŸretmen sayÄ±mÄ±z ÅŸu anda 904 bin" dedi