Filistinli tutuklulardan Ä°srailli vekilin

Ä°srail'in Rimon Cezaevi'ndeki Filistinli tutuklular, Likud Partisi Milletvekili Oren Hazan'Ä±n, Ä°srail hapishanelerinde tutuklu bulunan Filistinlilerin ailelerini taÅŸÄ±yan otobÃ¼sÃ¼ durdurarak sÃ¶zlÃ¼ saldÄ±rÄ±da bulunmasÄ±nÄ± protesto etti.
Filistin Esirler Cemiyeti'nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Rimon Cezaevi'nde bulunan Filistinli tutuklularÄ±n, Ä°srailli vekilin Ä±rkÃ§Ä± saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±, yemek yememek dahil olmak Ã¼zere Ã§eÅŸitli yÃ¶ntemlerle protesto ettiÄŸi belirtildi.
AÃ§Ä±klamada ayrÄ±ca, Filistinli tutuklularÄ±n Ä°srail'i aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± uygulamalara son vermeye Ã§aÄŸÄ±rdÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.
Hamas'Ä±n Gazze Sorumlusu Yahya es-Sinvar da milletvekili Hazan'Ä±n, tutuklularÄ±n yakÄ±nlarÄ±na sÃ¶zlÃ¼ saldÄ±rÄ±da bulunmasÄ±nÄ± "Ä°srail'in Ä±rkÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n yeni bir delili" olarak deÄŸerlendirmiÅŸti.
Ä°srail BaÅŸbakanÄ± Binyamin Netanyahu liderliÄŸindeki Likud Partisi Milletvekili Hazan, dÃ¼n Gazze'den gelerek Ä°srail'in Nefha Cezaevi'ndeki yakÄ±nlarÄ±nÄ± ziyaret etmek isteyen Filistinli ailelerinin bulunduÄŸu otobÃ¼sÃ¼ zor kullanarak durdurmuÅŸ, otobÃ¼sÃ¼n iÃ§ine girerek tutuklu yakÄ±nlarÄ±na kÃ¼fÃ¼r ve hakaret iÃ§erikli sÃ¶zler sÃ¶ylemiÅŸti. Tutuklu yakÄ±nlarÄ± da bu duruma tepki gÃ¶stermiÅŸti.
Ä°srail makamlarÄ±, UluslararasÄ± KÄ±zÄ±lhaÃ§ Komitesi ile koordinasyon halinde sÄ±nÄ±rlÄ± sayÄ±da Filistinlinin, Ä°srail hapishanelerindeki yakÄ±nlarÄ±nÄ± gÃ¶rmelerine izin veriyor.
AB, Rusya Devlet BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imlerinde muhalif NavalnÄ±y'Ä±n adaylÄ±ÄŸÄ±nÄ±n reddedilmesinin, siyasi Ã§oÄŸulculuk ve demokratik seÃ§im ihtimaline "ciddi ÅŸÃ¼phe" dÃ¼ÅŸÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ aÃ§Ä±kladÄ±
Ä°srail'in Rimon Cezaevi'ndeki Filistinli tutuklular, Likud Partisi Milletvekili Oren Hazan'Ä±n, Ä°srail hapishanelerinde tutuklu bulunan Filistinlilerin ailelerini taÅŸÄ±yan otobÃ¼sÃ¼ durdurarak sÃ¶zlÃ¼ saldÄ±rÄ±da bulunmasÄ±nÄ± protesto etti
Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Putin, BDT Ã¼lkeleri arasÄ±nda ticaret ve iÅŸ birliÄŸinin arttÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret etti
Ä°srail mahkemesi, Cuneydi hakkÄ±ndaki serbest bÄ±rakÄ±lma kararÄ±na savcÄ±lÄ±k tarafÄ±ndan yapÄ±lan itirazÄ± kabul etti.
Suriye'deki muhalifler, Hama'nÄ±n doÄŸusunda Esad rejimine ait bir savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼rdÃ¼klerini aÃ§Ä±kladÄ±
Eski Hamas Siyasi BÃ¼ro BaÅŸkanÄ± MeÅŸal, "ABD'nin KudÃ¼s kararÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Ä°slam alemi bu karara cesurca karÅŸÄ± Ã§Ä±ktÄ±." dedi.
Arap BaharÄ± sÃ¼recinin fitilini ateÅŸleyen Tunus, karÅŸÄ± devrim, iÃ§ savaÅŸ, askeri mÃ¼dahalelere kurban giden diÄŸer Arap Ã¼lkelerinin aksine, demokratik geÃ§iÅŸ sÃ¼recini baÅŸarÄ±yla sÃ¼rdÃ¼ren son kale olma Ã¶zelliÄŸiyle Ã¶n plana Ã§Ä±kÄ±yor.
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Ä°sveÃ§'in baÅŸkenti Stockholm'de bir camiye Ä±rkÃ§Ä± saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlendiÄŸi bildirildi
LÃ¼bnan'da "Filistinli cesur kÄ±z" Temimi'ye yapÄ±lan destek gÃ¶sterisinde okunan basÄ±n aÃ§Ä±klamasÄ±nda, "Filistinli Ã§ocuklarÄ±n Ä°srail tarafÄ±ndan gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmasÄ±, insanlÄ±ÄŸa karÅŸÄ± iÅŸlenen bir savaÅŸ suÃ§u olarak kabul edilmelidir" denildi
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Ãœlkenin gÃ¼neydoÄŸusundaki Kirkovo Belediyesinde, komÃ¼nist rejim tarafÄ±ndan katledilenlerin anÄ±sÄ±na tÃ¶ren dÃ¼zenlendi
Uttar PradeÅŸ eyaletinde bir hastanede 32 katarakt ameliyatÄ± elektrik olmadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in el feneri Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±nda yapÄ±ldÄ±
Ä°ran'da, 25 model aracÄ±n Ã¼retiminin standartlara uygun olmadÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§esiyle durdurulduÄŸu bildirildi.
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MÄ±sÄ±r DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Åžukri, "BarajÄ±n Nil sularÄ±nÄ± ne Ã¶lÃ§Ã¼de etkilediÄŸine Sudan, Etiyopya ve MÄ±sÄ±r tek baÅŸÄ±na karar veremez ve bu karar siyasi olamaz. MÄ±sÄ±r halkÄ± endiÅŸeli. Ã‡Ã¼nkÃ¼ MÄ±sÄ±r halkÄ±nÄ±n Ã§oÄŸu Nil sularÄ±ndan faydalanÄ±yor ve bu su gelecek nesiller iÃ§in hayati Ã¶neme sahip" dedi