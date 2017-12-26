GÃ¼ncelleme: 01:45, 27 AralÄ±k 2017 Ã‡arÅŸamba

Filistinli tutuklulardan Ä°srailli vekilin "Ä±rkÃ§Ä±" saldÄ±rÄ±sÄ±na protesto



Foto: ArÅŸiv

Ä°srail'in Rimon Cezaevi'ndeki Filistinli tutuklular, Likud Partisi Milletvekili Oren Hazan'Ä±n, Ä°srail hapishanelerinde tutuklu bulunan Filistinlilerin ailelerini taÅŸÄ±yan otobÃ¼sÃ¼ durdurarak sÃ¶zlÃ¼ saldÄ±rÄ±da bulunmasÄ±nÄ± protesto etti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°srail'in Rimon Cezaevi'ndeki Filistinli tutuklular, Likud Partisi Milletvekili Oren Hazan'Ä±n, Ä°srail hapishanelerinde tutuklu bulunan Filistinlilerin ailelerini taÅŸÄ±yan otobÃ¼sÃ¼ durdurarak sÃ¶zlÃ¼ saldÄ±rÄ±da bulunmasÄ±nÄ± protesto etti. Filistin Esirler Cemiyeti'nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Rimon Cezaevi'nde bulunan Filistinli tutuklularÄ±n, Ä°srailli vekilin Ä±rkÃ§Ä± saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±, yemek yememek dahil olmak Ã¼zere Ã§eÅŸitli yÃ¶ntemlerle protesto ettiÄŸi belirtildi. AÃ§Ä±klamada ayrÄ±ca, Filistinli tutuklularÄ±n Ä°srail'i aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± uygulamalara son vermeye Ã§aÄŸÄ±rdÄ±ÄŸÄ± kaydedildi. Hamas'Ä±n Gazze Sorumlusu Yahya es-Sinvar da milletvekili Hazan'Ä±n, tutuklularÄ±n yakÄ±nlarÄ±na sÃ¶zlÃ¼ saldÄ±rÄ±da bulunmasÄ±nÄ± "Ä°srail'in Ä±rkÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n yeni bir delili" olarak deÄŸerlendirmiÅŸti. Ä°srail BaÅŸbakanÄ± Binyamin Netanyahu liderliÄŸindeki Likud Partisi Milletvekili Hazan, dÃ¼n Gazze'den gelerek Ä°srail'in Nefha Cezaevi'ndeki yakÄ±nlarÄ±nÄ± ziyaret etmek isteyen Filistinli ailelerinin bulunduÄŸu otobÃ¼sÃ¼ zor kullanarak durdurmuÅŸ, otobÃ¼sÃ¼n iÃ§ine girerek tutuklu yakÄ±nlarÄ±na kÃ¼fÃ¼r ve hakaret iÃ§erikli sÃ¶zler sÃ¶ylemiÅŸti. Tutuklu yakÄ±nlarÄ± da bu duruma tepki gÃ¶stermiÅŸti. Ä°srail makamlarÄ±, UluslararasÄ± KÄ±zÄ±lhaÃ§ Komitesi ile koordinasyon halinde sÄ±nÄ±rlÄ± sayÄ±da Filistinlinin, Ä°srail hapishanelerindeki yakÄ±nlarÄ±nÄ± gÃ¶rmelerine izin veriyor.

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