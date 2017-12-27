GÃ¼ncelleme: 02:20, 27 AralÄ±k 2017 Ã‡arÅŸamba

AB'den Rusya'ya 'muhalif lider NavalnÄ±y' eleÅŸtirisi





AB, Rusya Devlet BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imlerinde muhalif NavalnÄ±y'Ä±n adaylÄ±ÄŸÄ±nÄ±n reddedilmesinin, siyasi Ã§oÄŸulculuk ve demokratik seÃ§im ihtimaline "ciddi ÅŸÃ¼phe" dÃ¼ÅŸÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ aÃ§Ä±kladÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Avrupa BirliÄŸiÂ (AB),Â RusyaÂ Devlet BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±Â seÃ§imlerindeÂ muhalifÂ Aleksey NavalnÄ±y'Ä±nÂ adaylÄ±ÄŸÄ±nÄ±n reddedilmesinin, Ã¼lkedeki siyasi Ã§oÄŸulculuÄŸa ve demokratik seÃ§im ihtimaline "ciddi ÅŸÃ¼phe" dÃ¼ÅŸÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ bildirdi. AB DÄ±ÅŸ Ä°liÅŸkiler Servisi (EEAS), Rusya Devlet BaÅŸkanÄ±Â Vladimir Putin'in en bÃ¼yÃ¼k rakiplerinden biri olarak gÃ¶rÃ¼len NavalnÄ±y'Ä±n gelecek yÄ±l yapÄ±lacak baÅŸkanlÄ±k seÃ§imleri iÃ§in adaylÄ±ÄŸÄ±nÄ±n reddedilmesiyle ilgili yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klama yaptÄ±. AÃ§Ä±klamada, NavalnÄ±y'Ä±n Rusya'da adil bir biÃ§imde yargÄ±lanmadan hÃ¼kÃ¼m aldÄ±ÄŸÄ± belirtilerek, "Rusya Merkezi SeÃ§im Komisyonu'nun muhalif politikacÄ± Aleksey NavalnÄ±y'Ä±n geÃ§miÅŸ mahkumiyeti sebebiyle 2018 yÄ±lÄ±ndaki baÅŸkanlÄ±k seÃ§imlerinde aday olamayacaÄŸÄ±nÄ± belirten kararÄ±, Rusya'daki siyasi Ã§oÄŸulculuk ve demokratik seÃ§imler yapÄ±lmasÄ± ihtimalleri hakkÄ±nda ciddi ÅŸÃ¼pheler uyandÄ±rdÄ±." ifadesi kullanÄ±ldÄ±. Rusya'da 18 Mart'ta yapÄ±lacak seÃ§imlerde herkese eÅŸit fÄ±rsat verilmesinin beklendiÄŸini vurgulanan aÃ§Ä±klamada, siyasi amaÃ§lÄ± suÃ§lamalarÄ±n seÃ§imlere katÄ±lÄ±mÄ± engellemek iÃ§in kullanÄ±lmamasÄ± gerektiÄŸi kaydedildi. AÃ§Ä±klamada, Rusya'da yapÄ±lacak seÃ§imlere Avrupa GÃ¼venlik ve Ä°ÅŸbirliÄŸi TeÅŸkilatÄ± (AGÄ°T) gÃ¶zlemcilerinin davet edilmesinin beklendiÄŸi belirtildi.

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