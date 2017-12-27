Brezilya'dan Venezuela'ya diplomatik misilleme

Brezilya,Â Caracas BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Ruy Pereira'yÄ± sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edenÂ Venezuela'nÄ±n Brasilia maslahatgÃ¼zarÄ±nÄ± "persona non grata" (istenmeyen kiÅŸi) ilan etti.
Brezilya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada Venezuela MaslahatgÃ¼zarÄ± Gerardo Antonio Delgado Maldonado'nun istenmeyen kiÅŸi ilan edildiÄŸi belirtildi.
Venezuela hÃ¼kÃ¼meti, hafta sonu Brezilya'nÄ±n Caracas BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Pereira ile Kanada MaslahatgÃ¼zarÄ± Craig Kowalik'i Venezuela'nÄ±n iÃ§ iÅŸlerine karÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± gerekÃ§esiyle "istenmeyen kiÅŸi" ilan etmiÅŸti.
Kanada, diplomatik misillemede bulunarak Venezuela'nÄ±n Ottowa BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Wilmer Omar Barrientos Fernandez ve MaslahatgÃ¼zarÄ± Angel Herrera'yÄ± istenmeyen kiÅŸi ilan ettiÄŸini duyurmuÅŸtu.
Â
Ãœlkede askeri mÃ¼dahalenin baÅŸÄ±ndaki isim eski Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Chiwenga, devlet baÅŸkanÄ± yardÄ±mcÄ±sÄ± oldu
Ä°srail askeri mahkemesinin, KudÃ¼s direniÅŸinin sembol ismi 16 yaÅŸÄ±ndaki Fevzi el-Cuneydiâ€™nin tutuksuz yargÄ±lanmak Ã¼zere kefaletle serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±na karar verdiÄŸi bildirildi.
Hakimin baÅŸka gÃ¶reve atanmasÄ± nedeniyle davaya yeniden baÅŸlanmasÄ± talebi Ã–zel Yetkili SavcÄ±lÄ±k tarafÄ±ndan da kabul edildi ve duruÅŸma 2 Åžubatâ€™a ertelendi.
Ä°srail Savunma BakanÄ± Avigdor Liberman, iÅŸgal altÄ±ndaki BatÄ± Åžeria'da 3 Yahudi yerleÅŸimciyi Ã¶ldÃ¼ren Filistinli Ã–mer el-Abd'in idam edilmesi Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.
Ä°ran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in baÅŸdanÄ±ÅŸmanÄ± Ali Ekber Velayeti, TÃ¼rkiye'nin Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼nde Ä°stanbul'da toplanan Ä°slam Ä°ÅŸbirliÄŸi TeÅŸkilatÄ±'nÄ±n KudÃ¼s konusunda verdiÄŸi kararÄ± eleÅŸtirerek, "Bu Filistin topraklarÄ±nÄ± ve KudÃ¼s'Ã¼ bÃ¶lme anlamÄ±na geliyor" deÄŸerlendirmesinde bulundu.
Pakistan'Ä±n eski BaÅŸbakanÄ± Benazir Butto, Ã¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n 10'uncu yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼nde Ã¼lke genelinde ve mezarÄ±nÄ±n bulunduÄŸu Larkana'da anÄ±ldÄ±.
DÃ¼nyanÄ±n en zengin 500 kiÅŸisinin geÃ§en yÄ±l 4,4 trilyon dolar olan serveti bu yÄ±l itibarÄ±yla 5,3 trilyon dolara ulaÅŸtÄ±. ABD'li e-ticaret ÅŸirketi Amazon'un kurucusu ve Ãœst YÃ¶neticisi Jeff Bezos'un, 99,6 milyar dolar servete ulaÅŸtÄ± ve 2013 yÄ±lÄ±ndan bu yana dÃ¼nyanÄ±n en zengin kiÅŸisi olan Microsoft'un kurucusu, Bill Gates'in unvanÄ±nÄ± elinden aldÄ±ÄŸÄ± belirtildi
Filistin Esirler ve Serbest BÄ±rakÄ±lanlar Heyeti BaÅŸkanÄ± Karaki, "Ä°srail cezaevlerindeki Filistinli tutuklularÄ±n tamamÄ± her tÃ¼rlÃ¼ iÅŸkenceye maruz kaldÄ±." dedi.
Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Lavrov ve ABD'li mevkidaÅŸÄ± Tillerson, Suriye Ulusal Diyalog Kongresi ve Kuzey Kore konularÄ±nÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼.
Filistin Devlet BaÅŸkanÄ± Mahmud Abbas'Ä±n, Ä°srail tarafÄ±ndan gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan "Hanzala Cesaret Ã–dÃ¼lÃ¼" sahibi Filistinli Ahed et-Temimi'nin (16) babasÄ±yla telefonda gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi
Son yÄ±llarÄ±n en soÄŸuk gÃ¼nlerinin yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± ABD'nin Chicago kentindeki insanlar donma tehlikesine karÅŸÄ± uyarÄ±ldÄ±
Brezilya, Caracas BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Ruy Pereira'yÄ± sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± eden Venezuela'nÄ±n Brasilia maslahatgÃ¼zarÄ±nÄ± "istenmeyen kiÅŸi" ilan etti
Devlet BaÅŸkanÄ± Kuczynski tarafÄ±ndan affedilen Fujimori, halktan iktidarÄ± dÃ¶neminde yapÄ±lan yanlÄ±ÅŸlar iÃ§in kendisini affetmelerini istedi
Ä°srail meclisi Knesset Koruma Biriminin, Ä°srail cezaevindeki Filistinli tutuklularÄ±n ailelerine "Ä±rkÃ§Ä±" saldÄ±rÄ±da bulunan Likud Partisi Milletvekili Oren Hazan'a takviye koruma saÄŸlanmasÄ± kararÄ± aldÄ±ÄŸÄ± bildirildi
Endonezya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, Guatemala'nÄ±n Ä°srail'deki bÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸini KudÃ¼s'e taÅŸÄ±ma kararÄ±na tepki gÃ¶sterdi.
CumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ± hukukÃ§u Halid Ali, 2018 seÃ§imleri iÃ§in "olaÄŸanÃ¼stÃ¼ halin kaldÄ±rÄ±lmasÄ± ve devlet organlarÄ±nÄ±n tarafsÄ±z olmasÄ±" talebinin de bulunduÄŸu 10 maddelik garanti istedi.