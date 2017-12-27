10:43, 27 AralÄ±k 2017 Ã‡arÅŸamba

Kuzey Irak'ta etkisiz hale getirilen terÃ¶rist sayÄ±sÄ± 17'ye ulaÅŸtÄ±



Foto: ArÅŸiv

TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerince, Irak'Ä±n kuzeyindeki Metina ve Gara bÃ¶lgelerine dÃ¼zenlenen hava harekatÄ±nda etkisiz hale getirilen terÃ¶rist sayÄ±sÄ±nÄ±n 17'ye ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± bildirildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi TÃ¼rk SilahlÄ± KuvvetlerinceÂ (TSK),Â Irak'Ä±n kuzeyindeki Metina ve Gara bÃ¶lgelerineÂ dÃ¼zenlenenÂ hava harekatÄ±ndaÂ etkisiz hale getirilenÂ terÃ¶ristÂ sayÄ±sÄ±nÄ±n 17'ye ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± bildirildi. Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan, TSK tarafÄ±ndan Irak'Ä±n kuzeyindeki Metina ve Gara bÃ¶lgelerine dÃ¼n dÃ¼zenlenen hava harekatÄ±na iliÅŸkin bilgi verildi. Hava harekatÄ±nda, ilk belirlemelere gÃ¶re 7 terÃ¶ristin etkisiz hale getirildiÄŸi aÃ§Ä±klanmÄ±ÅŸtÄ±. KeÅŸif ve gÃ¶zetleme vasÄ±talarÄ±yla istihbarat kaynaklarÄ±ndan elde edilen bilgilere gÃ¶re, 10 terÃ¶ristin daha etkisiz hale getirildiÄŸi belirlendi. BÃ¶ylece hava harekatÄ± dÃ¼zenlenen bÃ¶lgede etkisiz hale getirilen terÃ¶rist sayÄ±sÄ± 17'ye ulaÅŸtÄ±. Â

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