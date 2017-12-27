10:49, 27 AralÄ±k 2017 Ã‡arÅŸamba

'Tek tip' giyecek hÃ¼kÃ¼mlÃ¼ ve tutuklu sayÄ±sÄ± belli oldu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

OlaÄŸanÃ¼stÃ¼ halÂ (OHAL) Ã§erÃ§evesinde Ã§Ä±kartÄ±lan 696 sayÄ±lÄ±Â Kanun HÃ¼kmÃ¼nde KararnameÂ (KHK) kapsamÄ±ndaki dÃ¼zenlemeyle, 6 bin 800'Ã¼Â badem kurusu, 51 bin 700'Ã¼ gri olmak Ã¼zere, toplamÂ 58 bin 500 hÃ¼kÃ¼mlÃ¼ ve tutukluÂ tulum giyerek duruÅŸmalara katÄ±lacak.

KHK'da yer alan "tek tip kÄ±yafet" uygulamasÄ±nÄ±n kaÃ§ hÃ¼kÃ¼mlÃ¼ ve tutukluyu kapsadÄ±ÄŸÄ± belli oldu.

Yeni dÃ¼zenleme, darbeye teÅŸebbÃ¼s edenlerin yanÄ± sÄ±ra FetullahÃ§Ä± TerÃ¶r Ã–rgÃ¼tÃ¼ (FETÃ–), PKK, DHKP-C, DEAÅž gibi terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerinin Ã¼yesi ve yÃ¶neticisi olmak suÃ§larÄ±ndan yargÄ±lanan toplam 58 bin 500 hÃ¼kÃ¼mlÃ¼ ve tutukluyu kapsÄ±yor.

TÃ¼rk Ceza Kanunu'nun (TCK), darbeye teÅŸebbÃ¼sle ilgili suÃ§larÄ± dÃ¼zenleyen "Anayasal dÃ¼zene ve bu dÃ¼zenin iÅŸleyiÅŸine karÅŸÄ± suÃ§lar" baÅŸlÄ±klÄ± beÅŸinci bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde yer alan 309, 311, 312. maddelerindeki suÃ§lar ile 310. maddedeki "cumhurbaÅŸkanÄ±na suikast" suÃ§u nedeniyle hÃ¼kÃ¼mlÃ¼ ve tutuklu olanlar badem kurusu renginde tulum giyecek.

Bu kapsamda, 15 Temmuz 2016'da darbeye teÅŸebbÃ¼s ettikleri gerekÃ§esiyle tutuklu ve hÃ¼kÃ¼mlÃ¼ bulunan 6 bin 800 kiÅŸi badem kurusu renginde tulum giyerek duruÅŸmalara katÄ±lacak.

Ã–RGÃœT ÃœYELERÄ°NE GRÄ° RENK

AralarÄ±nda Ã¶rgÃ¼tlere mali destek saÄŸlayanlarÄ±n da bulunduÄŸu "silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ kurmak", "silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne Ã¼ye olmak", "Ã¶rgÃ¼tlere silah saÄŸlamak" gibi suÃ§lardan hÃ¼kÃ¼mlÃ¼ ve tutuklu bulunan 51 bin 700 kiÅŸi de gri renkte tulum giyerek hakim karÅŸÄ±na Ã§Ä±kacak.

Bu Ã§erÃ§evede, FETÃ–'ye Ã¼ye olmak suÃ§undan yargÄ±lananlar gri tulum giyecek. Gri tulumla duruÅŸmaya katÄ±lmak zorunda olanlar arasÄ±nda PKK, DHKP-C, DEAÅž gibi terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerine Ã¼ye olmakla suÃ§lanan hÃ¼kÃ¼mlÃ¼ ve tutuklular da yer alacak.

YÃ–NETMELÄ°K Ã‡IKARTILACAK

Ã–te yandan, sÃ¶z konusu dÃ¼zenlemenin yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girmesi iÃ§in gerekli olan ve KHK'nÄ±n yayÄ±mlandÄ±ÄŸÄ± tarihten itibaren bir ay iÃ§erisinde Ã§Ä±kartÄ±lmasÄ± gereken yÃ¶netmelikle ilgili Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ± Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±.

KadÄ±n tutuklu ve hÃ¼kÃ¼mlÃ¼lerin duruÅŸmalara katÄ±lÄ±rken giyecekleri badem kurusu ve gri renkli kÄ±yafetlerin ÅŸeklinin nasÄ±l olacaÄŸÄ±nÄ± da dÃ¼zenleyecek yÃ¶netmelik, BakanlÄ±ÄŸÄ±n Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe konulacak. "Tek tip kÄ±yafet" uygulamasÄ± yÃ¶netmeliÄŸin yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girmesinin ardÄ±ndan uygulanabilecek.

KHK'daki hÃ¼kme gÃ¶re, hamile kadÄ±nlar ve Ã§ocuklar sÃ¶z konusu uygulamanÄ±n dÄ±ÅŸÄ±nda tutulacak. SÃ¶z konusu hÃ¼kÃ¼mlÃ¼ ve tutuklular sadece duruÅŸmalara katÄ±lmak Ã¼zere cezaevlerinden Ã§Ä±kartÄ±ldÄ±klarÄ±nda bu kÄ±yafetleri giymek zorunda olacak.