'Tek tip' giyecek hÃ¼kÃ¼mlÃ¼ ve tutuklu sayÄ±sÄ± belli oldu

OlaÄŸanÃ¼stÃ¼ halÂ (OHAL) Ã§erÃ§evesinde Ã§Ä±kartÄ±lan 696 sayÄ±lÄ±Â Kanun HÃ¼kmÃ¼nde KararnameÂ (KHK) kapsamÄ±ndaki dÃ¼zenlemeyle, 6 bin 800'Ã¼Â badem kurusu, 51 bin 700'Ã¼ gri olmak Ã¼zere, toplamÂ 58 bin 500 hÃ¼kÃ¼mlÃ¼ ve tutukluÂ tulum giyerek duruÅŸmalara katÄ±lacak.
KHK'da yer alan "tek tip kÄ±yafet" uygulamasÄ±nÄ±n kaÃ§ hÃ¼kÃ¼mlÃ¼ ve tutukluyu kapsadÄ±ÄŸÄ± belli oldu.
Yeni dÃ¼zenleme, darbeye teÅŸebbÃ¼s edenlerin yanÄ± sÄ±ra FetullahÃ§Ä± TerÃ¶r Ã–rgÃ¼tÃ¼ (FETÃ–), PKK, DHKP-C, DEAÅž gibi terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerinin Ã¼yesi ve yÃ¶neticisi olmak suÃ§larÄ±ndan yargÄ±lanan toplam 58 bin 500 hÃ¼kÃ¼mlÃ¼ ve tutukluyu kapsÄ±yor.
TÃ¼rk Ceza Kanunu'nun (TCK), darbeye teÅŸebbÃ¼sle ilgili suÃ§larÄ± dÃ¼zenleyen "Anayasal dÃ¼zene ve bu dÃ¼zenin iÅŸleyiÅŸine karÅŸÄ± suÃ§lar" baÅŸlÄ±klÄ± beÅŸinci bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde yer alan 309, 311, 312. maddelerindeki suÃ§lar ile 310. maddedeki "cumhurbaÅŸkanÄ±na suikast" suÃ§u nedeniyle hÃ¼kÃ¼mlÃ¼ ve tutuklu olanlar badem kurusu renginde tulum giyecek.
Bu kapsamda, 15 Temmuz 2016'da darbeye teÅŸebbÃ¼s ettikleri gerekÃ§esiyle tutuklu ve hÃ¼kÃ¼mlÃ¼ bulunan 6 bin 800 kiÅŸi badem kurusu renginde tulum giyerek duruÅŸmalara katÄ±lacak.
AralarÄ±nda Ã¶rgÃ¼tlere mali destek saÄŸlayanlarÄ±n da bulunduÄŸu "silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ kurmak", "silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne Ã¼ye olmak", "Ã¶rgÃ¼tlere silah saÄŸlamak" gibi suÃ§lardan hÃ¼kÃ¼mlÃ¼ ve tutuklu bulunan 51 bin 700 kiÅŸi de gri renkte tulum giyerek hakim karÅŸÄ±na Ã§Ä±kacak.
Bu Ã§erÃ§evede, FETÃ–'ye Ã¼ye olmak suÃ§undan yargÄ±lananlar gri tulum giyecek. Gri tulumla duruÅŸmaya katÄ±lmak zorunda olanlar arasÄ±nda PKK, DHKP-C, DEAÅž gibi terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerine Ã¼ye olmakla suÃ§lanan hÃ¼kÃ¼mlÃ¼ ve tutuklular da yer alacak.
Ã–te yandan, sÃ¶z konusu dÃ¼zenlemenin yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girmesi iÃ§in gerekli olan ve KHK'nÄ±n yayÄ±mlandÄ±ÄŸÄ± tarihten itibaren bir ay iÃ§erisinde Ã§Ä±kartÄ±lmasÄ± gereken yÃ¶netmelikle ilgili Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ± Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±.
KadÄ±n tutuklu ve hÃ¼kÃ¼mlÃ¼lerin duruÅŸmalara katÄ±lÄ±rken giyecekleri badem kurusu ve gri renkli kÄ±yafetlerin ÅŸeklinin nasÄ±l olacaÄŸÄ±nÄ± da dÃ¼zenleyecek yÃ¶netmelik, BakanlÄ±ÄŸÄ±n Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe konulacak. "Tek tip kÄ±yafet" uygulamasÄ± yÃ¶netmeliÄŸin yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girmesinin ardÄ±ndan uygulanabilecek.
KHK'daki hÃ¼kme gÃ¶re, hamile kadÄ±nlar ve Ã§ocuklar sÃ¶z konusu uygulamanÄ±n dÄ±ÅŸÄ±nda tutulacak. SÃ¶z konusu hÃ¼kÃ¼mlÃ¼ ve tutuklular sadece duruÅŸmalara katÄ±lmak Ã¼zere cezaevlerinden Ã§Ä±kartÄ±ldÄ±klarÄ±nda bu kÄ±yafetleri giymek zorunda olacak.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "Tunus'un huzurunu, istikrarÄ±nÄ±, ekonomik bÃ¼yÃ¼mesini kendimizinkinden ayrÄ± gÃ¶rmÃ¼yoruz. Tunus'un kalkÄ±nmasÄ±, TÃ¼rkiye'nin kalkÄ±nmasÄ± demektir. Bu amaÃ§la uygun koÅŸullarla aÃ§tÄ±ÄŸÄ±mÄ±z 300 milyon dolarlÄ±k kredi Tunus tarafÄ±nca kullanÄ±lmÄ±ÅŸ olup, 300 milyon dolarlÄ±k kredi de kullanÄ±lmayÄ± bekliyor" aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu
Saadet Partisi Genel BaÅŸkanÄ± KaramollaoÄŸlu, "(Tek tip kÄ±yafet uygulamasÄ±) Tek tip kÄ±yafet zorunluluÄŸunu 12 EylÃ¼l'de kÄ±smen tecrÃ¼be ettik. Tek sonucu, dÃ¼nya kamuoyunda TÃ¼rkiye'yi itibarsÄ±zlaÅŸtÄ±rmak oldu. BugÃ¼n de aynÄ± hataya dÃ¼ÅŸÃ¼lÃ¼yor" dedi
ÅžiÅŸli Belediyesinin, yÄ±lbaÅŸÄ± kutlamalarÄ±nÄ± iptal ettiÄŸi bildirildi.
Adana BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi ZabÄ±ta Daire BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ekipleri, Seyhan ve YÃ¼reÄŸir ilÃ§elerinde iÅŸ yerlerinde izinsiz asÄ±lan ArapÃ§a tabelalar sÃ¶kÃ¼ldÃ¼
Ã‡evre ve Åžehircilik BakanlÄ±ÄŸÄ±nca hazÄ±rlanan, plastik torbalarÄ±n 1 Ocak 2019'dan itibaren Ã¼cretli verilmesini Ã¶ngÃ¶ren "Ambalaj AtÄ±klarÄ±nÄ±n KontrolÃ¼ YÃ¶netmeliÄŸi" Resmi Gazete'de yayÄ±mlandÄ±
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n Suudi Arabistan KralÄ± Selman ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde, KudÃ¼s'Ã¼n statÃ¼sÃ¼ne verilen Ã¶nem vurgulandÄ±, Filistinlilerin haklarÄ±nÄ±n korunmasÄ± iÃ§in tÃ¼m Ä°slam aleminin birlik iÃ§inde hareket etmesi gerektiÄŸi, BM Genel Kurulunda kabul edilen kararÄ±n uluslararasÄ± toplumun gÃ¼Ã§lÃ¼ bir mesajÄ± olarak kayÄ±tlara geÃ§tiÄŸi dile getirildi
KPSS sonuÃ§larÄ±na gÃ¶re, mÃ¼hendis ve tekniker unvanlÄ± kadrolarÄ±na yerleÅŸtirme sonuÃ§larÄ± belli oldu
AGD BaÅŸkanÄ± Turhan, "Mekke'nin fethi programlarÄ±na bu yÄ±l KudÃ¼s'Ã¼ de ekledik. Mekke'nin ve KudÃ¼s'Ã¼n fethi dolayÄ±sÄ±yla yÄ±lbaÅŸÄ± gecesi TÃ¼rkiye genelinde 600'den fazla noktada program tertip edeceÄŸiz." dedi.
FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda 4. Kara HavacÄ±lÄ±k Alay KomutanlÄ±gÌ†Ä±'ndan helikopterlerle hareket ederek Ä°stanbul Ã§evresinde kalkÄ±ÅŸmaya katÄ±lan ve bir kÄ±smÄ± daha sonra Yunanistan'a kaÃ§an 8 subayÄ±n da aralarÄ±nda bulunduÄŸu 19 eski havacÄ± askerin yargÄ±lanmasÄ±na baÅŸlandÄ±
TÃ¼rkiye'nin Tiran BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi Din Hizmetleri MÃ¼ÅŸavirliÄŸi KoordinatÃ¶rÃ¼ ÅžengÃ¼l, caminin tamamlandÄ±ÄŸÄ±nda â€œBalkanlarÄ±n en bÃ¼yÃ¼k camisi olacaÄŸÄ±nÄ±" sÃ¶yledi
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, resmi temaslarda bulunmak Ã¼zere Suudi Arabistan'Ä±n baÅŸkenti Riyad'a ulaÅŸtÄ±
KHK kapsamÄ±ndaki dÃ¼zenlemeyle, 6 bin 800'Ã¼ badem kurusu, 51 bin 700'Ã¼ gri olmak Ã¼zere, toplam 58 bin 500 hÃ¼kÃ¼mlÃ¼ ve tutuklu tulum giyerek duruÅŸmalara katÄ±lacak
TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerince, Irak'Ä±n kuzeyindeki Metina ve Gara bÃ¶lgelerine dÃ¼zenlenen hava harekatÄ±nda etkisiz hale getirilen terÃ¶rist sayÄ±sÄ±nÄ±n 17'ye ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± bildirildi
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, resmi temaslarda bulunmak Ã¼zere Ã¶zel uÃ§ak "TUR" ile TSÄ° 02.00'de Afrika turunun son duraÄŸÄ± Tunus'a gitti
GÃ¶Ã§erler ve Besiciler DerneÄŸi Genel BaÅŸkanÄ± Ã‡elik, "Yayla yasaÄŸÄ±nÄ±n sona ermesiyle TÃ¼rkiye'nin et ithal eden deÄŸil, ihraÃ§ eden bir Ã¼lke olacaÄŸÄ±na inanÄ±yoruz" dedi