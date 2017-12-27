10:51, 27 AralÄ±k 2017 Ã‡arÅŸamba

Milli EÄŸitim BakanÄ± Ã‡adâ€™daki TMV okullarÄ±nÄ± ziyaret etti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Milli EÄŸitim BakanÄ± Ä°smet YÄ±lmaz ve beraberindeki heyet, dÃ¼n Ã‡adâ€™daki Maarif OkullarÄ±nÄ± ziyaret etti.

Heyette TÃ¼rkiye Maarif VakfÄ± (TMV) BaÅŸkanÄ± Birol AkgÃ¼n ve TMV YÃ¶netim Kurulu Ãœyesi BÃ¼yÃ¼kelÃ§i Hasan Yavuz yer aldÄ±.

Heyet, geÃ§en hafta FetullahÃ§Ä± TerÃ¶r Ã–rgÃ¼tÃ¼â€™nden (FETÃ–) alÄ±nÄ±p TMVâ€™ye devredilen, bir anaokulu, bir ilkokul, iki ortaokul ve iki binadan oluÅŸan eÄŸitim kompleksini gezdi.

YÄ±lmaz, ziyaret sÄ±rasÄ±nda AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Ã‡ad CumhurbaÅŸkanÄ± Ä°dris Debiâ€™nin "Ã‡ocuklarÄ±mÄ±z artÄ±k terÃ¶ristlerin elinde eÄŸitim gÃ¶rmeyecek" aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ± hatÄ±rlatarak Maarif OkullarÄ± sayesinde TÃ¼rk ve Ã‡ad iliÅŸkilerinin daha da geliÅŸeceÄŸini belirtti.

Bakan YÄ±lmaz, Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n Ã‡adâ€™a eÄŸitim konusunda her tÃ¼rlÃ¼ desteÄŸi vereceÄŸini kaydetti.

TMV BaÅŸkanÄ± AkgÃ¼n de "Ã‡adlÄ± Ã¶ÄŸrenciler bizim evladÄ±mÄ±z gibidir. TÃ¼rk Ã¶ÄŸrencilerine sunduÄŸumuz tÃ¼m imkanlarÄ± onlara da sunacaÄŸÄ±z." diye konuÅŸtu.

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