Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
16:48, 27 Aralık 2017 Çarşamba
Çevre ve İklim
11:05, 27 Aralık 2017 Çarşamba

  • Paylaş
Sinop Nükleer Santralin ÇED başvuru süreci başladı
Sinop Nükleer Santralin ÇED başvuru süreci başladı

Türkiye'nin ikinci nükleer santral projesi olan Sinop NGS için ÇED sürecinin ilk aşaması olan proje tanıtım dosyası Çevre ve Şehircilik Bakanlığına sunuldu

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Türkiye'nin ikinci nükleer santral projesi Sinop Nükleer Güç Santrali (NGS) için, Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) sürecinin ilk aşaması olan proje tanıtım dosyası Çevre ve Şehircilik Bakanlığına sunuldu.

AA muhabirinin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yetkililerinden aldığı bilgiye göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, proje tanıtım dosyasını ÇED yönetmeliği genel formatına uygunluğu açısından inceleyecek.

Proje tanıtım dosyasına uygunluk kararı verilmesinin ardından ÇED süreci için Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca bir inceleme ve değerlendirme komisyonu kurulacak. Komisyonun kurulmasının ardından düzenlenecek bir toplantı ile halkın görüşleri alınacak ve ÇED raporu için yatırımcıya özel bir format hazırlanarak verilecek. ÇED raporu bu özel formata uygun olarak şirket tarafından hazırlanacak.

İnceleme ve değerlendirme sürecinin ardından Sinop NGS için Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca ÇED olumlu kararı verildiği takdirde, projenin karar verme sürecinde ilk aşama tamamlanmış olacak. Türkiye Atom Enerjisi Kurumunca saha lisansı ve sonrasında inşaat lisansı verilmesinin ardından proje hayata geçirilecek.

Sinop'ta, Japon-Fransız ortaklığıyla inşa edilecek Türkiye'nin ikinci nükleer santrali 4 bin 480 megavat kurulu kapasiteye sahip olacak ve 4 reaktörden oluşacak. Yaklaşık 20 milyar dolarlık santral projesinde yerli sanayici için de 8 milyar dolarlık iş imkanı sağlanabilecek.



İlgili Konular nükleer santral ÇED raporu Sinop
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Çevre ve İklim Haberleri
Sinop Nükleer Santralin ÇED başvuru süreci başladı
Sinop Nükleer Santralin ÇED başvuru süreci başladı

Türkiye'nin ikinci nükleer santral projesi olan Sinop NGS için ÇED sürecinin ilk aşaması olan proje tanıtım dosyası Çevre ve Şehircilik Bakanlığına sunuldu
Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar uyarısı
Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar uyarısı

Meteoroloji Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli ve Adıyaman için kuvvetli rüzgar uyarısında bulundu
Çöpten 400 bin konutun elektriği çıkıyor
Çöpten 400 bin konutun elektriği çıkıyor

Katı atık düzenli depolama alanlarında faaliyet gösteren 28 tesisten elde edilen yıllık 1 milyon 386 bin megavatsaat elektrikle, 400 bin konutun ihtiyacı karşılanabiliyor
Atık pil farkındalığı artıyor
Atık pil farkındalığı artıyor

Atık pillerin toplanmasına yönelik çalışmalar kapsamında 2016'da 720 ton atık pil toplandı.
Kastamonu'da 'peçeli baykuş' görüntülendi
Kastamonu'da 'peçeli baykuş' görüntülendi

Kastamonu'da, tabiatta çok ender rastlanan peçeli baykuş görüldü
Gökova Körfezi'nde 200 kiloluk vatoz yakalandı
Gökova Körfezi'nde 200 kiloluk vatoz yakalandı

Gökova Körfezi'nde yakalanan 200 kiloluk vatozu 8 kişi güçlükle araca yükledi
Binlerce göçmen kaz zehirli atık suda öldü
Binlerce göçmen kaz zehirli atık suda öldü

Montana eyaletinde bir maden ocağı yakınlarında toksik atık su ve ağır metaller ile dolu çukura inen binlerce göçmen kaz, ölü bulundu
2016 bugüne kadarki en sıcak yıl
2016, bugüne kadarki en sıcak yıl...

Dünya Meteoroloji Örgütünden, 2016 yılının, meteorolojik kayıt tutulmaya başlandığından bu yana en sıcak yıl olacağı kaydedildi
Manisa da ilk kez su samuru görüldü
Manisa’da ilk kez su samuru görüldü

Manisa'da ilk kez bir su samuru görüldüğü açıklandı
Milli parklar uluslararası alanda en iyi dereceyi aldı
Milli parklar uluslararası alanda en iyi dereceyi aldı

Bağımsız uluslararası seyahat si̇tesi̇, 22 mi̇lli̇ parka 4,5-5 yıldız arasında puan verdi̇
Samsun'da esrarengiz balık ölümleri
Samsun'da esrarengiz balık ölümleri

Samsun'da Mert Irmağı'nda dört yıldır yaşanan toplu balık ölümlerinin sebebi anlaşılamıyor
BM den Türkiye ye onur madalyası
BM’den Türkiye’ye onur madalyası

Ozon tabakasının korunmasını amaçlayan Montreal Protokolü’nü en iyi şekilde uygulayan ülkeler arasında yer alan Türkiye’ye BM tarafından “onur madalyası” verildi
Çin'den dünyanın en katı araç emisyon standardı
Çin'den dünyanın en katı araç emisyon standardı

Çin, 2017 yılı itibariyle dğnyanın en katı araç emisyon standardını uygulama kararı aldı
Sabri Ülker Çevre Ödülü açıklandı
Sabri Ülker Çevre Ödülü açıklandı

Bu sene Çevre ve İnsan başlığı altında düzenlenen Sabri Ülker Çevre Ödülü, Hydromx Enerji Tasarruf Projesi'ne verildi
Doğu Akdeniz'de 900 yılın en büyük kuraklığı
Doğu Akdeniz'de 900 yılın en büyük kuraklığı

NASA, Doğu Akdeniz'de 1998'de başlayıp etkileri süren kuraklığın son 900 yılın en kötüsü olduğunu açıkladı
Okyanuslarda balıktan daha çok plastik olacak
Okyanuslarda balıktan daha çok plastik olacak

Okyanuslarda her yıl artan plastik atıkların kısa bir süre sonra balıkların ağırlığını geçeceği belirtiliyor

Haberler

İki ton hamsi bir saatte tüketildi
İki ton hamsi bir saatte tüketildi

Eski Dikmen Kaymakamı Özer'e FETÖ gözaltısı
Eski Dikmen Kaymakamı Özer'e FETÖ gözaltısı

Sezonun ilk palamutları tezgaha düştü
Sezonun ilk palamutları tezgaha düştü

Sinop'taki 'ByLock' operasyonunda 12 gözaltı
Sinop'taki 'ByLock' operasyonunda 12 gözaltı

Türkiye'nin en mutlu insanları Sinop'ta
Türkiye'nin en mutlu insanları Sinop'ta

Sinop'ta otobüs uçuruma yuvarlandı; beş ölü
Sinop'ta otobüs uçuruma yuvarlandı beş ölü

Sinop'ta yasak kalktı
Sinop'ta yasak kalktı

Sinop Durağan'da sokağa çıkma yasağı
Sinop Durağan'da sokağa çıkma yasağı






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık-Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Makale-Yorum
Dosya
Çevre ve İklim
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 