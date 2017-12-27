Sinop Nükleer Santralin ÇED başvuru süreci başladı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Türkiye'nin ikinci nükleer santral projesi Sinop Nükleer Güç Santrali (NGS) için, Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) sürecinin ilk aşaması olan proje tanıtım dosyası Çevre ve Şehircilik Bakanlığına sunuldu.
AA muhabirinin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yetkililerinden aldığı bilgiye göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, proje tanıtım dosyasını ÇED yönetmeliği genel formatına uygunluğu açısından inceleyecek.
Proje tanıtım dosyasına uygunluk kararı verilmesinin ardından ÇED süreci için Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca bir inceleme ve değerlendirme komisyonu kurulacak. Komisyonun kurulmasının ardından düzenlenecek bir toplantı ile halkın görüşleri alınacak ve ÇED raporu için yatırımcıya özel bir format hazırlanarak verilecek. ÇED raporu bu özel formata uygun olarak şirket tarafından hazırlanacak.
İnceleme ve değerlendirme sürecinin ardından Sinop NGS için Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca ÇED olumlu kararı verildiği takdirde, projenin karar verme sürecinde ilk aşama tamamlanmış olacak. Türkiye Atom Enerjisi Kurumunca saha lisansı ve sonrasında inşaat lisansı verilmesinin ardından proje hayata geçirilecek.
Sinop'ta, Japon-Fransız ortaklığıyla inşa edilecek Türkiye'nin ikinci nükleer santrali 4 bin 480 megavat kurulu kapasiteye sahip olacak ve 4 reaktörden oluşacak. Yaklaşık 20 milyar dolarlık santral projesinde yerli sanayici için de 8 milyar dolarlık iş imkanı sağlanabilecek.
Türkiye'nin ikinci nükleer santral projesi olan Sinop NGS için ÇED sürecinin ilk aşaması olan proje tanıtım dosyası Çevre ve Şehircilik Bakanlığına sunuldu
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