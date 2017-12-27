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16:49, 27 AralÄ±k 2017 Ã‡arÅŸamba
Filistin
11:14, 27 AralÄ±k 2017 Ã‡arÅŸamba

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Filistin Devlet BaÅŸkanÄ± Abbas, Temimi'nin babasÄ±yla gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
Filistin Devlet BaÅŸkanÄ± Abbas, Temimi'nin babasÄ±yla gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼

Filistin Devlet BaÅŸkanÄ± Mahmud Abbas'Ä±n, Ä°srail tarafÄ±ndan gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan "Hanzala Cesaret Ã–dÃ¼lÃ¼" sahibi Filistinli Ahed et-Temimi'nin (16) babasÄ±yla telefonda gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Filistin Devlet BaÅŸkanÄ± Mahmud Abbas'Ä±n,Â Ä°srailÂ tarafÄ±ndan gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan "Hanzala Cesaret Ã–dÃ¼lÃ¼" sahibiFilistinli Ahed et-Temimi'nin (16) babasÄ±ylaÂ telefonda gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi.

Filistin resmi haber ajansÄ± WAFA'da yer alan habere gÃ¶re, Filistinli kÄ±zÄ±n babasÄ± Basim et-Temimi'yi arayan Abbas, Yahudi iÅŸgal birimleri ve iÅŸgal karÅŸÄ±tÄ± dÃ¼zenlenen gÃ¶sterilere devamlÄ± katÄ±lan Ahed ve ailesinden Ã¶vgÃ¼yle sÃ¶z etti.

Baba Temimi de kÄ±zÄ±nÄ±n gÃ¼Ã§lÃ¼ ve inanÃ§lÄ± olduÄŸunu belirterek, iÅŸgale meydan okumaya devam edeceÄŸini vurguladÄ±.

Ä°srail askeri mahkemesi, 25 AralÄ±k'ta, "Hanzala Cesaret Ã–dÃ¼lÃ¼" sahibi Filistinli Ahed et-Temimi ile annesi Neriman ve kuzeni Nur Naci et-Temimi'nin gÃ¶zaltÄ± sÃ¼relerini 4 gÃ¼n daha uzatmÄ±ÅŸtÄ±.

Ä°srail askerleri geÃ§en hafta salÄ± gÃ¼nÃ¼ Temimi ile annesi Neriman'Ä±, bir gÃ¼n sonra sabah saatlerinde de kuzeni Nur'u gÃ¶zaltÄ±na almÄ±ÅŸtÄ±.

"Filistinli cesur kÄ±z" olarak bilinen Ahed, 2012 yÄ±lÄ±nda aÄŸabeyi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nda Ä°srail askerlerine karÅŸÄ± gÃ¶sterdiÄŸi tavÄ±r nedeniyle Ä°stanbul'da "Hanzala Cesaret Ã–dÃ¼lÃ¼"ne layÄ±k gÃ¶rÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼.

"Ä°srail askerine kafa tutan Filistinli kÄ±z" olarak dÃ¼nya gÃ¼ndemine gelen Ahed, BaÅŸbakan olduÄŸu dÃ¶nemde CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'la da buluÅŸmuÅŸtu.

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Ä°lgili Konular abbas Ä°srail filistin
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