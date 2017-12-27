Filistin Devlet BaÅŸkanÄ± Abbas, Temimi'nin babasÄ±yla gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼

Jeff Bezos, Bill Gates'in 4 yÄ±llÄ±k unvanÄ±nÄ± elinden aldÄ±

DÃ¼nyanÄ±n en zengin 500 kiÅŸisinin geÃ§en yÄ±l 4,4 trilyon dolar olan serveti bu yÄ±l itibarÄ±yla 5,3 trilyon dolara ulaÅŸtÄ±. ABD'li e-ticaret ÅŸirketi Amazon'un kurucusu ve Ãœst YÃ¶neticisi Jeff Bezos'un, 99,6 milyar dolar servete ulaÅŸtÄ± ve 2013 yÄ±lÄ±ndan bu yana dÃ¼nyanÄ±n en zengin kiÅŸisi olan Microsoft'un kurucusu, Bill Gates'in unvanÄ±nÄ± elinden aldÄ±ÄŸÄ± belirtildi