11:29, 27 AralÄ±k 2017 Ã‡arÅŸamba

Konya'da DEAÅž operasyonu



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Operasyonda 7'si yabancÄ± uyruklu 8 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Konya'da terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž'a yÃ¶nelik operasyonda, 7'si yabancÄ± uyruklu 8 ÅŸÃ¼pheli yakalandÄ±. AlÄ±nan bilgiye gÃ¶re, Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ TerÃ¶rle MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž'Ä±n faaliyetlerinin deÅŸifre edilmesine yÃ¶nelik yapÄ±lan Ã§alÄ±ÅŸmalar kapsamÄ±nda, Ã¶rgÃ¼tle baÄŸlantÄ±lÄ±larÄ± olduÄŸu deÄŸerlendirilen kiÅŸilerin yakalanmasÄ± iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±. Toplanan delillerin ardÄ±ndan polis, belirlenen adreslere baskÄ±n yaptÄ±. Ã–zel harekat polislerinin de destek verdiÄŸi operasyonda, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž Ã¼yesi olduklarÄ± iddiasÄ±yla haklarÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ± verilen 10 kiÅŸiden 7'si IraklÄ± 8 ÅŸÃ¼pheli yakalandÄ±. Adreslerinde bulunamayan 2 ÅŸÃ¼phelinin yakalanmasÄ± iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalar sÃ¼rÃ¼yor Konya EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesinden saÄŸlÄ±k kontrolÃ¼nden geÃ§irilen ÅŸÃ¼pheliler, ardÄ±ndan TerÃ¶rle MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼.

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