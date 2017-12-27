11:32, 27 AralÄ±k 2017 Ã‡arÅŸamba

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m Suudi Arabistan'a ulaÅŸtÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, resmi temaslarda bulunmak Ã¼zere Ã¶zel uÃ§ak "CAN" ile saat 11.20'de Suudi Arabistan'Ä±n baÅŸkenti Riyad'a ulaÅŸtÄ±.

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±, Kral Selman Askeri Hava ÃœssÃ¼'nde, Suudi Arabistan Ticaret ve YatÄ±rÄ±m BakanÄ± Macid bin Abdullah el Kasabi, Riyad Valisi Faysal bin Bender bin AbdÃ¼laziz, TÃ¼rkiye'nin Riyad BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi ErdoÄŸan KÃ¶k, TÃ¼rkiye'nin Sana BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Levent Eler ve Suudi Arabistan'Ä±n Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Velid el Hureyci karÅŸÄ±ladÄ±.

YÄ±ldÄ±rÄ±m ile eÅŸi Semiha YÄ±ldÄ±rÄ±m, BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Hakan Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Ã‡alÄ±ÅŸma ve Sosyal GÃ¼venlik BakanÄ± JÃ¼lide SarÄ±eroÄŸlu ile SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Ahmet Demircan da Riyad'a geldi.

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, resmi ziyareti kapsamÄ±nda Suudi Arabistan KralÄ± Selman bin Abdulaziz ile Veliaht Prens ve Savunma BakanÄ± Muhammed bin Selman ile bir araya gelecek.