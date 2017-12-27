Balkanların en büyük camisi Arnavutluk'ta olacak

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfının (TDV) Arnavutluk'un başkenti Tiran'da inşa ettirdiği Namazgah Camisi, Balkanlar'ın en büyük camisi olacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla 2015 yılında temeli atılan caminin kaba inşaatı tamamlanırken, 2018 sonunda hizmete açılması bekleniyor.
Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşavirliği Koordinatörü Yasin Şengül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, caminin kaba inşaatının sonlandığını ve 4 minaresi ile şerefelerinin yapıldığını aktardı.
Cami garajlarında ve kültür merkezinde ise hem mekanik hem izolasyon çalışmalarının sürdüğünü dile getiren Şengül, kurşun ve taş kaplama işinin büyük oranda tamamlandığını ve elektrik tesisatı işlerinin devam ettiğini söyledi.
Cami inşaatının 2018 yılının sonlarına doğru bitmesi için çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini aktaran Şengül, caminin tamamlandığında “Balkanların en büyük camisi olacağını" bildirdi.
Şengül, Namazgah Camisi inşaatının 10 dönüm arazi üzerine kurulu olduğunu, caminin yaklaşık 5 bin kişilik cemaat kapasitesi bulunduğunu, dış alanıyla burada 10 bin kişinin namaz kılabileceğini kaydetti.
Caminin, Arnavut halkı arasında namazgah bölgesi olanak bilinen bölgede yapıldığını anlatan Şengül, caminin "100 yıl öncesine dayanan bir rüya" olduğunu ifade etti.
TÜRKİYE'DEN ARNAVUT KARDEŞLERİMİZE HEDİYE
Cami inşaatı için 1990’lı yıllarda bir girişim olduğuna ancak bunun 2015 yılında caminin temelinin atılmasıyla gerçekleştiğine işaret eden Şengül, “Arnavutluk’ta, Osmanlı mimarisiyle günümüz inşaat teknolojisini birleştirerek bu yapılan inşaatı inşallah biz Türkiye olarak Arnavut kardeşlerimize hediye etmiş olacağız.” diye konuştu.
Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından inşaatı yapılan caminin maliyetinin yaklaşık 30 milyon avroyu bulacağını belirten Şengül, Türk vatandaşlarının da topladıkları yardımlarla cami inşaatına katkı sağladıklarını sözlerine ekledi.
Namazgah Camisi'nin külliyesinde çalışma odaları, kütüphane, kültür merkezi, otopark, Kur'an-ı Kerim kursu, sergi salonu, yemekhane ve konferans salonu da bulunacak.
Caminin yanına ayrıca "Birlikte Yaşam Müzesi" adını taşıyacak bir müze de inşa edilecek.
CAMİLER KAPATILMIŞTI
1950'li yıllarda 100 bin civarında nüfusa sahip Tiran'da yaklaşık 40 cami bulunuyordu.
Arnavutluk'ta 1967 yılında, dönemin komünist rejimi tarafından dinin yasaklanmasıyla tüm camiler kapatılmış, bunların büyük çoğunluğu yıkılmış, bir kısmı depoya, kültür evine ya da müzeye dönüştürülmüştü.
Nüfusu bugün 1 milyonu aşan Tiran'da yaklaşık 18 cami bulunuyor.
Şehirdeki Müslümanlar, yeterli cami olmaması nedeniyle cuma ve bayram namazlarını, sokaklarda ve meydanlarda kılmak zorunda kalıyor.
Arnavutluk'ta yaşayan yaklaşık 3 milyon insanın yarısından fazlasını Müslümanlar oluşturuyor.
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