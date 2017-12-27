Mehmet Akif Ersoy'un vefatının 81. yılı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
TBMM Başkanı İsmail Kahraman, "İnsanın ölüm tarihi ruhunu teslim ettiği gün değil, isminin unutulduğu tarihtir. Bu bakımdan Akif, fikriyatı ve maneviyatı ile ebedi olarak yaşayacaklar kervanında yer almış şahsiyetlerimizdendir." ifadelerini kullandı.
Kahraman, Mehmet Akif Ersoy'un vefatının 81'inci yılı nedeniyle yayımladığı mesajında, şeref ve haysiyet abidesi, vatansever bir millet evladı ve karakter sembolü olarak tarihin en önemli şahsiyetlerinden biri olan milli şair Ersoy'u rahmetle ve şükranla andığını belirtti.
Dünyada büyük değerlerin, manevi ve milli önderlerin doğum yıl dönümlerinde anıldığını ifade eden Kahraman, "İnsanın ölüm tarihi ruhunu teslim ettiği gün değil, isminin unutulduğu tarihtir. Bu bakımdan Akif fikriyatı ve maneviyatı ile ebedi olarak yaşayacaklar kervanında yer almış şahsiyetlerimizdendir." açıklamasında bulundu.
Mehmet Akif Ersoy'un, hiçbir zaman dönem adamı olmadığını, vakur ve haysiyetli bir insan olduğunu belirten Kahraman, Ersoy'un bir iman ve inanç abidesi olarak duruşunu hiç değiştirmediğini, "adam gibi" yaşadığını ifade etti.
Meclis Başkanı Kahraman şunları kaydetti:
"Hilal ile 'Haç'ın mücadelesinde Hilal'in gür sesi olmuş ve milli mefkuremizin 'Korkma' nidasıyla başlayan İstiklal Marşı'mızı Anadolu'nun her yanında yankılatmıştır. Merhum Akif çapında bir mütefekkir, münevver dünyada çok nadirdir. Olanlar da kendi inanç ve kültürlerinin misyonerleri olarak dünya edebiyatının zirveleri olarak tanıtılmıştır.
O, güçlünün zorbalığı karşısında, haklının davasını savunan mert bir insandı. Haklı olanın hakkının teslim edildiği bir dünya meydana getirmek umuduyla yaşadı. Bizim davamız da Akif gibi asliyetine rücu etmiş, kendi değerlerinden beslenen bir kimlik ve kişilik davasıdır. Gayemiz, kimliğimizi unutmadan, mensubiyetimizi inkar etmeden, inanç, iddia ve ümidimizi kaybetmeden istikbalimizi inşa ve imar etmektir.
Bu düşüncelerle, fikirleriyle yol gösteren, yaşayışıyla örnek olan, manevi ve milli şuur abidesi merhum Mehmet Akif Beyi vefatının 81'inci yılında tekrar minnet ve şükran ile anıyorum. Cenab-ı Hak rahmetini esirgemesin."
TBMM Genel Sekreterliği Milli Saraylara bağlı bulunan tarihi saray, köşk ve kasırları 2017 yılı boyunca bir milyon 100 bin kişi ziyaret etti
TBMM Başkanı Kahraman, "İnsanın ölüm tarihi ruhunu teslim ettiği gün değil, isminin unutulduğu tarihtir. Bu bakımdan Akif, fikriyatı ve maneviyatı ile ebedi olarak yaşayacaklar kervanında yer almış şahsiyetlerimizdendir" açıklamasında bulundu
Ayasofya Müzesi Müdürü Cengiz, "Türbenin sağında bulunan 60 adet çini, 1890'lı yıllarda Fransa uyruklu Dorigny tarafından restorasyonu yapılmak üzere Fransa'ya götürülüp taklidi yapılarak daha sonra buraya monte edilen çinilerdir." dedi.
Bursa Büyükşehir Belediyesince düzenlenen programda Osmanlı dönemi müfessirlerinden İsmail Hakkı Bursevi'nin bestelenen eserleri seslendirildi
Dernek Başkanı Erdem: "Yazı dili olarak bin 500, konuşma dili olaraksa yaklaşık 5 bin yıllık köklü bir geçmişi olan Türkçe, dünyanın en eski dillerinden biridir. Bugünkü büyük dillerin birçoğu yokken Türkçe dünya diliydi"
"Peygamberler Şehri" olarak nitelendirilen Şanlıurfa'da Şuayip Peygamber'in yaşadığı ve Hazreti Musa ile buluştuğu mekan olduğu rivayet edilen antik kentin turizme kazandırılması amaçlanıyor
TBMM Kültür Varlıklarını Araştırma Komisyonu Başkanı İsen: "Gerçekten büyük bir hazinenin üzerinde oturuyoruz. Türkiye artık bu eserlerin daha çok farkında ve bunların sadece potansiyel konumu itibarıyla değil, korunup kollanması ve dünya uygarlığına katkı sağlayacak bir biçimde yeniden düzenlenmesi noktasında da gayretler gösteriyor" dedi
Yayın yönetmenliğini Sare Tamgüney Ziyansız’ın yaptığı Seyyide Dergisi'nin sayfaları Sibel Eraslan’ın “Ve Aleyküm Selam Diyebilmek Birbirimize” yazısıyla açılıyor.
Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Kosova Kültür, Gençlik ve Spor Bakanı Kujtim Gashi ile bir araya geldi.
Serginin açılışını Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve mevkidaşı Memmedyarov yaptı
Nurettin Durman geçtiğimiz günlerde Üsküdar'da Beylerbeyi Günlükleri'ni yazma hikâyesini anlattı. Çocukluğunda yaşadığı önemli bazı olayların kendisini sanata, edebiyata daha çok yönelttiğini söyledi.
ESKADER Kültür Sanat Ödülleri"nin bu yılki sahipleri belli oldu
İbrahim Ethem Gören, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi öğrencilerinin hat, tezhip, ebru, minyatür, çini, cilt, kalemişi halı ve kilim çalışmalarından oluşan "Geleneksel Türk Sanatları Sergisi" ile ilgili görüşlerini yazdı
Karadağ'ın başkenti Podgorica'da "Tuzi'de Osmanlı Kültürünün İzleri" sergisi Osmanlıya ilgi duyan Karadağlıları bir araya getirdi.
İbrahim Ethem Gören, Prof. Dr. Nihat Erdoğmuş ile yürütme kurulu üyesi olduğu İlke İlim ve Kültür Derneği bünyesinde tesis ettikleri Kurumsal Yönetim Akademisi üzerine hasbihal etti.