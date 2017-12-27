Yunanistan'a firar eden darbecilerin davasÄ± baÅŸladÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
FetullahÃ§Ä± TerÃ¶r Ã–rgÃ¼tÃ¼'nÃ¼n (FETÃ–) 15 Temmuz darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda 4. Kara HavacÄ±lÄ±k Alay KomutanlÄ±gÌ†Ä±'ndan helikopterlerle hareket ederek Ä°stanbul Ã§evresinde kalkÄ±ÅŸmaya katÄ±lan ve bir kÄ±smÄ± daha sonra Yunanistan'a kaÃ§an subaylarÄ±n da aralarÄ±nda bulunduÄŸu 9'u tutuklu, 8'i firari 19 eski havacÄ± askerin yargÄ±lanmasÄ±na baÅŸlandÄ±.
Ä°stanbul 33. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'ndeki duruÅŸmaya, 9'u tutuklu 11 sanÄ±k ile avukatlarÄ± katÄ±ldÄ±.
DuruÅŸma, sanÄ±klarÄ±n kimlik tespitinin ardÄ±ndan iddianamenin okunmasÄ±yla sÃ¼rÃ¼yor.
Ä°DDÄ°ANAMEDEN
Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± TerÃ¶r ve Ã–rgÃ¼tlÃ¼ SuÃ§lar BÃ¼rosu'nca hazÄ±rlanan iddianamede, darbe faaliyetine katÄ±lan ve daha sonra Yunanistan'a kaÃ§an firari eski binbaÅŸÄ±lar Ahmet GÃ¼zel ve GenÃ§ay BÃ¶yÃ¼k, eski yÃ¼zbaÅŸÄ±lar Abdullah Yetik, Ferudun Ã‡oban, SÃ¼leyman Ã–zkaynakÃ§Ä± ve UÄŸur UÃ§an, eski astsubaylar Bilal KaragÃ¼l ve Mesut FÄ±rat ile tutuklular eski Yarbay Talip GÃ¼ler, eski Ã¼steÄŸmenler Salih KukudasoÄŸlu ve Osman Gider, eski teÄŸmenler Fatih MandacÄ±, Ferit GÃ¶k, Halil Can AkbaÅŸ ve HÃ¼seyin Pehlivan, eski astsubaylar RÄ±fat Ã‡elik ve Mehmet GÃ¼ngÃ¶r ile tutuksuz Mahmut KÃ¼Ã§Ã¼kÃ¶zer ve Ä°smail YÄ±lmaz "sanÄ±k" sÄ±fatÄ±yla yer alÄ±yor.
TÃ¼m sanÄ±klar hakkÄ±nda ''anayasal dÃ¼zeni ortadan kaldÄ±rmaya teÅŸebbÃ¼s'', ''TBMM'yi ortadan kaldÄ±rmaya teÅŸebbÃ¼s'', ''TÃ¼rkiye Cumhuriyeti hÃ¼kÃ¼metini ortadan kaldÄ±rmaya teÅŸebbÃ¼s'' suÃ§larÄ±ndan Ã¼Ã§er kez aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet ve ''silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne Ã¼ye olma'' suÃ§undan 7,5 yÄ±ldan on beÅŸer yÄ±la kadar hapis cezasÄ± talep edilen iddianamede, 6 sanÄ±k hakkÄ±nda ayrÄ±ca ''kasten Ã¶ldÃ¼rmeye teÅŸebbÃ¼s'' suÃ§undan 19,5 yÄ±ldan otuzar yÄ±la kadar hapis cezasÄ± isteniyor.
Ä°ddianamede, Yunanistan'a askeri helikopterle kaÃ§an ve haklarÄ±nda ''yokluklarÄ±nda tutuklama'' kararÄ± verilen firari 8 sanÄ±k iÃ§in ayrÄ±ca ''kasten Ã¶ldÃ¼rme'' suÃ§undan aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet ile Askeri Ceza Kanunu'nda da yer alan "yabancÄ± memlekete firar", "askeri esÌ§yayÄ± kasten tahrip etmek" ve "askeri esÌ§yayÄ± Ã§alma" suÃ§larÄ±ndan da 9 yÄ±ldan 15 yÄ±la kadar hapis cezasÄ± talep ediliyor.
Ä°ddianamede, sÃ¶z konusu alaydan havalanan (14306 kuyruk numaralÄ±) bir helikopterin ise CumhurbasÌ§kanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'a suikast yapmaya giden timlerin intikalinde goÌˆrev yaptÄ±gÌ†Ä±nÄ±n tespit edildiÄŸi belirtilerek, MugÌ†la'da yargÄ±lanan sanÄ±klarÄ±n cezalandÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ifade ediliyor.
SanÄ±klar Ahmet GÃ¼zel (1. Pilot), GencÌ§ay BÃ¶yÃ¼k (2. Pilot) ve RÄ±fat CÌ§elik'in (teknisyen) "11306" kuyruk numaralÄ± askeri helikopterle silahlÄ± ve tecÌ§hizatlÄ± 7 Harp Akademisi Ã¶gÌ†rencisi ve 15 astsubay oÌˆgÌ†renciden olusÌ§an timi takviye amacÄ±yla Vatan Caddesi'ndeki IÌ‡stanbul Emniyet MuÌˆduÌˆrluÌˆgÌ†uÌˆ YerleÅŸkesi'ne gÃ¶tÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ anlatÄ±lan iddianamede, sanÄ±klarÄ±n emniyet gÃ¼Ã§lerinin ateÅŸle karÅŸÄ±lÄ±k vermesi Ã¼zerine yerleÅŸkeye inemedikleri aktarÄ±lÄ±yor.
Ä°ddianamede, helikopterdeki askerlerin uzun namlulu silahlarla vatandasÌ§larÄ±n uÌˆzerine ateÅŸ aÃ§masÄ± sonucu Mehmet GuÌˆder'in oÌˆlduÌˆgÌ†uÌˆ, Ali Kara'nÄ±n yaralandÄ±gÌ†Ä± belirtiliyor.
SanÄ±klar SuÌˆleyman Ã–zkaynakÃ§Ä±, Abdullah Yetik ve Mesut FÄ±rat'Ä±n, iki ruÌˆtbeli subay, Hava Harp Okulu Ã¶gÌ†rencilerinden olusÌ§an 16 kisÌ§ilik tim ve teknik bilgiye sahip sivilleri, helikopterle YesÌ§ilkoÌˆy HavalimanÄ±'ndan alarak Casper Plaza'nÄ±n cÌ§atÄ±sÄ±na indirdiÄŸi bilgisi verilen iddianamede, bu helikopterden aÃ§Ä±lan ateÅŸ sonucu da Ali Ayran ve IÌ‡lhan YiÄŸit'in yaralandÄ±ÄŸÄ± kaydediliyor.
Ä°ddianamede, Yunanistan'a kaÃ§an eski Pilot YÃ¼zbaÅŸÄ± Ferudun Ã‡oban'Ä±n Ankara'daki adresinde yapÄ±lan aramada, iki adet 1 dolar ile FETÃ– kapsamÄ±nda kapatÄ±lan Fatih Ãœniversitesi'ne ait kimlik kartlarÄ± bulunduÄŸu, eski TeÄŸmen Halil Can AkbaÅŸ'Ä±n iÅŸ yerinde yapÄ±lan aramada ise "17-25 Gizlenemeyen gercÌ§ekler" yazÄ±lÄ± bir dergi sayfasÄ±nÄ±n bulunduÄŸuna iÅŸaret ediliyor.
YUNANÄ°STAN Ä°ADE ETMEMÄ°ÅžTÄ°
Darbe giriÅŸiminin ardÄ±ndan Yunanistan'a kaÃ§an ve bu Ã¼lkenin yÃ¼ksek mahkemesince TÃ¼rkiye'ye iade edilmemelerine karar verilen firari 8 subayla ilgili Ä°stanbul 12. Sulh Ceza HakimliÄŸi, yokluklarÄ±nda tutuklama kararÄ± Ã§Ä±kartmÄ±ÅŸtÄ±.
Hakimlik ayrÄ±ca, ÅŸÃ¼pheli askerlerle ilgili Interpol'de kÄ±rmÄ±zÄ± bÃ¼lten Ã§Ä±karÄ±lmasÄ± iÃ§in ilgili makama yazÄ± yazÄ±lmasÄ±nÄ± da karara baÄŸlamÄ±ÅŸtÄ±.
Darbe giriÅŸiminin ardÄ±ndan helikopterle Yunanistan'a kaÃ§an binbaÅŸÄ±lar Ahmet GÃ¼zel ve Gencay BÃ¼yÃ¼k, yÃ¼zbaÅŸÄ±lar Abdullah Yetik, SÃ¼leyman Ã–zkaynakÃ§Ä±, UÄŸur UÃ§an ve Feridun Ã‡oban ile astsubaylar Mesut FÄ±rat ve Bilal KurugÃ¼l ile ilgili karar veren Yunanistan YÃ¼ksek Mahkemesi, bu kiÅŸilerin TÃ¼rkiye'ye iade edilmesi talebini reddetmiÅŸti.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "Tunus'un huzurunu, istikrarÄ±nÄ±, ekonomik bÃ¼yÃ¼mesini kendimizinkinden ayrÄ± gÃ¶rmÃ¼yoruz. Tunus'un kalkÄ±nmasÄ±, TÃ¼rkiye'nin kalkÄ±nmasÄ± demektir. Bu amaÃ§la uygun koÅŸullarla aÃ§tÄ±ÄŸÄ±mÄ±z 300 milyon dolarlÄ±k kredi Tunus tarafÄ±nca kullanÄ±lmÄ±ÅŸ olup, 300 milyon dolarlÄ±k kredi de kullanÄ±lmayÄ± bekliyor" aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu
Saadet Partisi Genel BaÅŸkanÄ± KaramollaoÄŸlu, "(Tek tip kÄ±yafet uygulamasÄ±) Tek tip kÄ±yafet zorunluluÄŸunu 12 EylÃ¼l'de kÄ±smen tecrÃ¼be ettik. Tek sonucu, dÃ¼nya kamuoyunda TÃ¼rkiye'yi itibarsÄ±zlaÅŸtÄ±rmak oldu. BugÃ¼n de aynÄ± hataya dÃ¼ÅŸÃ¼lÃ¼yor" dedi
ÅžiÅŸli Belediyesinin, yÄ±lbaÅŸÄ± kutlamalarÄ±nÄ± iptal ettiÄŸi bildirildi.
Adana BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi ZabÄ±ta Daire BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ekipleri, Seyhan ve YÃ¼reÄŸir ilÃ§elerinde iÅŸ yerlerinde izinsiz asÄ±lan ArapÃ§a tabelalar sÃ¶kÃ¼ldÃ¼
Ã‡evre ve Åžehircilik BakanlÄ±ÄŸÄ±nca hazÄ±rlanan, plastik torbalarÄ±n 1 Ocak 2019'dan itibaren Ã¼cretli verilmesini Ã¶ngÃ¶ren "Ambalaj AtÄ±klarÄ±nÄ±n KontrolÃ¼ YÃ¶netmeliÄŸi" Resmi Gazete'de yayÄ±mlandÄ±
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n Suudi Arabistan KralÄ± Selman ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde, KudÃ¼s'Ã¼n statÃ¼sÃ¼ne verilen Ã¶nem vurgulandÄ±, Filistinlilerin haklarÄ±nÄ±n korunmasÄ± iÃ§in tÃ¼m Ä°slam aleminin birlik iÃ§inde hareket etmesi gerektiÄŸi, BM Genel Kurulunda kabul edilen kararÄ±n uluslararasÄ± toplumun gÃ¼Ã§lÃ¼ bir mesajÄ± olarak kayÄ±tlara geÃ§tiÄŸi dile getirildi
KPSS sonuÃ§larÄ±na gÃ¶re, mÃ¼hendis ve tekniker unvanlÄ± kadrolarÄ±na yerleÅŸtirme sonuÃ§larÄ± belli oldu
AGD BaÅŸkanÄ± Turhan, "Mekke'nin fethi programlarÄ±na bu yÄ±l KudÃ¼s'Ã¼ de ekledik. Mekke'nin ve KudÃ¼s'Ã¼n fethi dolayÄ±sÄ±yla yÄ±lbaÅŸÄ± gecesi TÃ¼rkiye genelinde 600'den fazla noktada program tertip edeceÄŸiz." dedi.
FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda 4. Kara HavacÄ±lÄ±k Alay KomutanlÄ±gÌ†Ä±'ndan helikopterlerle hareket ederek Ä°stanbul Ã§evresinde kalkÄ±ÅŸmaya katÄ±lan ve bir kÄ±smÄ± daha sonra Yunanistan'a kaÃ§an 8 subayÄ±n da aralarÄ±nda bulunduÄŸu 19 eski havacÄ± askerin yargÄ±lanmasÄ±na baÅŸlandÄ±
TÃ¼rkiye'nin Tiran BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi Din Hizmetleri MÃ¼ÅŸavirliÄŸi KoordinatÃ¶rÃ¼ ÅžengÃ¼l, caminin tamamlandÄ±ÄŸÄ±nda â€œBalkanlarÄ±n en bÃ¼yÃ¼k camisi olacaÄŸÄ±nÄ±" sÃ¶yledi
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, resmi temaslarda bulunmak Ã¼zere Suudi Arabistan'Ä±n baÅŸkenti Riyad'a ulaÅŸtÄ±
KHK kapsamÄ±ndaki dÃ¼zenlemeyle, 6 bin 800'Ã¼ badem kurusu, 51 bin 700'Ã¼ gri olmak Ã¼zere, toplam 58 bin 500 hÃ¼kÃ¼mlÃ¼ ve tutuklu tulum giyerek duruÅŸmalara katÄ±lacak
TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerince, Irak'Ä±n kuzeyindeki Metina ve Gara bÃ¶lgelerine dÃ¼zenlenen hava harekatÄ±nda etkisiz hale getirilen terÃ¶rist sayÄ±sÄ±nÄ±n 17'ye ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± bildirildi
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, resmi temaslarda bulunmak Ã¼zere Ã¶zel uÃ§ak "TUR" ile TSÄ° 02.00'de Afrika turunun son duraÄŸÄ± Tunus'a gitti
GÃ¶Ã§erler ve Besiciler DerneÄŸi Genel BaÅŸkanÄ± Ã‡elik, "Yayla yasaÄŸÄ±nÄ±n sona ermesiyle TÃ¼rkiye'nin et ithal eden deÄŸil, ihraÃ§ eden bir Ã¼lke olacaÄŸÄ±na inanÄ±yoruz" dedi