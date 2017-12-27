12:36, 27 AralÄ±k 2017 Ã‡arÅŸamba

Jeff Bezos, Bill Gates'in 4 yÄ±llÄ±k unvanÄ±nÄ± elinden aldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

DÃ¼nyadaki en zengin 500 kiÅŸininÂ 2017'de servetlerine 1 trilyon dolar daha eklediÄŸi bildirildi.

Bloomberg Milyarderler Endeksi'nde yer alan bilgilere gÃ¶re, dÃ¼nyanÄ±n en zengin 500 kiÅŸisinin, 27 AralÄ±k 2016'da 4,4 trilyon dolar olan serveti dÃ¼n itibarÄ±yla (26 AralÄ±k 2017) yÃ¼zde 23 artarak 5,3 trilyon dolara ulaÅŸtÄ±

GeÃ§en yÄ±l her gÃ¼n servetlerine 2,7 milyar dolar ekleyen "en zenginler" 2017 yÄ±lÄ±nda 2016'da kazandÄ±klarÄ±nÄ±n 4 katÄ±ndan fazla kazandÄ±.

ABD'li e-ticaret ÅŸirkwti Amazon'un kurucusu ve Ãœst YÃ¶neticisi (CEO)Â Jeff Bezos, 34,2 milyar dolarla servetini en fazla artÄ±ran kiÅŸi oldu ve 99,6 milyar dolar servete ulaÅŸtÄ±. Bezos, 2013 yÄ±lÄ±ndan bu yana dÃ¼nyanÄ±n en zengin kiÅŸisi olan Microsoft'un kurucusu, 91,3 milyar dolara sahipÂ Bill Gates'in unvanÄ±nÄ± elinden aldÄ±.

Ã‡Ä°N ZÄ°RVEYE OYNUYOR

Listeye giren 49 Ã¼lkeden zenginler arasÄ±nda 38 Ã‡inli milyarder, ekledikleri 177 milyar dolarla servetlerini yÃ¼zde 65 artÄ±rdÄ±. Listede 159 isimle temsil edilen ABD'de ise milyarderler 315 milyar dolar ekledikleri servetlerini yÃ¼zde 18 artÄ±rmÄ±ÅŸ oldu.

Ã‡inli iÅŸadamÄ±Â Hui Ka Yan, 25,9 milyar dolarla servetini yÃ¼zde 350 artÄ±rdÄ± ve Bezos'un ardÄ±ndan servetini en fazla artÄ±ran kiÅŸi konumuna yÃ¼kseldi.

EN BÃœYÃœK ZENGÄ°NLEÅžME TEKNOLOJÄ° SEKTÃ–RÃœNDE

2017 teknoloji patronlarÄ±nÄ±n yÄ±lÄ± oldu. Listede yer alan 57 teknoloji milyarderi, 262 milyar dolarla servetlerini yÃ¼zde 35 artÄ±rdÄ±.

Facebook'un kurucu ortaÄŸÄ±Â Mark Zuckerberg, 22,6 milyar dolarla servetini yÃ¼zde 45 artÄ±rdÄ±.

Endekste yer alan ve servetini artÄ±ran 440 milyarder, 2017'de 1,05 trilyon dolarlÄ±k artÄ±ÅŸ saÄŸlarken servetleri azalan 58 milyarder ise 46 milyar dolar kayÄ±p yaÅŸadÄ±.

YÃ¼zde 39 dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸle, servetinin 4,1 milyar dolarÄ±nÄ± kaybeden FransÄ±z telekomÃ¼nikasyon devi Patrick Drahi servetinde en fazla kayÄ±p kaÅŸayan kiÅŸi oldu.

GeÃ§en yÄ±l listede yer alan 60 milyarder ise servet kayÄ±plarÄ± veya rakiplerinin servetlerini daha fazla artÄ±rmasÄ± nedeniyle liste dÄ±ÅŸÄ± kaldÄ±.

Â