13:01, 27 AralÄ±k 2017 Ã‡arÅŸamba

ABD gÃ¶zetiminde Rakka'dan Sina'ya giden Ã¼Ã§ yol | ANALÄ°Z

HÃ¼seyin M. El-Kabani

MÄ±sÄ±rÂ son iki ay iÃ§indeÂ terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž'Ä±nÂ izini taÅŸÄ±yan 3 bÃ¼yÃ¼kÂ terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±naÂ maruz kaldÄ±. SÃ¶z konusu saldÄ±rÄ±lar,Â DEAÅž unsurlarÄ±nÄ±nÂ SuriyeÂ veÂ Irak'taÂ yenilgiye uÄŸradÄ±ÄŸÄ± veÂ ABD gÃ¶zetimindeÂ bu terÃ¶rist gruplarÄ±n bulunduÄŸu bÃ¶lgelerden aralarÄ±nda Sina'nÄ±n da bulunduÄŸu dÃ¼nyanÄ±n Ã§eÅŸitli bÃ¶lgelerine taÅŸÄ±nmasÄ±yla eÅŸ zamanlÄ± olmasÄ± dikkati Ã§ekti.Â

MÄ±sÄ±r CumhurbaÅŸkanÄ± Abdulfettah es-Sisi, 24 Ekim'de Ã¼lkenin batÄ±sÄ±ndaki Vahat bÃ¶lgesinde, Suriye ve Irak'tan kaÃ§an DEAÅž unsurlarÄ±nÄ±n, 16 polis memurunun Ã¶lÃ¼mÃ¼ne neden olduklarÄ±nÄ± 4 gÃ¼n sonra aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.

Sisi bir televizyon kanalÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, "Suriye ve Irak'ta DEAÅž'a karÅŸÄ± elde edilen baÅŸarÄ±dan sonra bÃ¶lgeden ayrÄ±lan bu terÃ¶rist unsurlar Libya, MÄ±sÄ±r, Sina ve BatÄ± Afrika bÃ¶lgelerine intikal edebilir." yorumunu yaptÄ±.

GeÃ§en ay Suriye ve Irak'ta DEAÅž'Ä±n hezimet ilanÄ±nÄ±n ardÄ±ndan medya ve basÄ±n organlarÄ± "Rakka PazarlÄ±ÄŸÄ±" adÄ± altÄ±nda gizli anlaÅŸmayÄ± ortaya Ã§Ä±kardÄ±. Buna gÃ¶re aralarÄ±nda PYD/PKK'nÄ±n de olduÄŸu Suriye Demokratik GÃ¼Ã§leri ile DEAÅž arasÄ±nda yÃ¼rÃ¼tÃ¼len gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler sonucu gÃ¼venli Ã§Ä±kÄ±ÅŸ iÃ§in 250 kadar DEAÅž'lÄ± aileleriyle birlikte Rakka'dan dÃ¼nyanÄ±n baÅŸka bÃ¶lgelerine taÅŸÄ±ndÄ±. Rakka'dan gÃ¼venli Ã§Ä±kÄ±ÅŸ ve baÅŸka bÃ¶lgelere sevkiyat Amerika'nÄ±n gÃ¶zetiminde gerÃ§ekleÅŸtirildiÄŸi aktarÄ±ldÄ±.

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'da 5 AralÄ±k'ta yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada ABD sponsorluÄŸunda Rakka'dan Ã§Ä±karÄ±lan DEAÅž'lÄ± terÃ¶ristlerin MÄ±sÄ±r'a yollandÄ±ÄŸÄ± bunlarÄ±n Sina Ã§Ã¶llerinde kullanÄ±lacaÄŸÄ± uyarÄ±sÄ±nda bulunmuÅŸtu.

AÅŸÄ±rÄ± Ã¶rgÃ¼tler Ã¼zerine araÅŸtÄ±rma yapan uzmanlar ve analistler, Rakka'dan sÃ¶z konusu kaÃ§Ä±ÅŸ ve Sina'ya sÄ±zma operasyonunun Ã¼Ã§ deÄŸiÅŸik gÃ¼zergah Ã¼zerinden gerÃ§ekleÅŸtirildiÄŸi Ã¼zerinde duruyor.

Uzmanlar bu durumu, "ÃœrdÃ¼n Ã¼zerinden vadi ve Ã§Ã¶l yollarÄ±ndan geÃ§ildiÄŸi, hava operasyonuyla gizlice Sina'ya indirme yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ya da Sina kÄ±yÄ±larÄ±ndan sÄ±zarak yarÄ±m adaya geÃ§ildiÄŸi" ÅŸeklinde Ã¶zetliyor.

Sina'da 25 KasÄ±m'da ArÄ±ÅŸ kentindeki Ravda Camisi'nde 315 kiÅŸinin Ã¶lÃ¼mÃ¼ne neden olan saldÄ±rÄ±nÄ±n arkasÄ±nda DEAÅž'Ä±n varlÄ±ÄŸÄ± MÄ±sÄ±r Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan tescillenmiÅŸti. Bunun dÄ±ÅŸÄ±nda MÄ±sÄ±r Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ±'nÄ±n Kuzey Sina Vilayeti'ne yaptÄ±ÄŸÄ± ziyarette AriÅŸ HavalimanÄ±'na "Kornet roket saldÄ±rÄ±sÄ±" dÃ¼zenlenmesi, DEAÅž'Ä±n ABD iliÅŸkilerine dair ÅŸÃ¼pheleri gÃ¼Ã§lendirdi.

AÅŸÄ±rÄ± Gruplar konusunda uzman Kemal Habib, basÄ±na yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "Ã–rgÃ¼t (DEAÅž) bu roketi, ABD'nin Suriye'de belli dÃ¶nemde desteklediÄŸi bir gruptan aldÄ±." ifadeleriyle ABD'nin PYD/PKK terÃ¶rist grubuna verdiÄŸi desteÄŸe iÅŸaret etti.

ABD TEKLÄ°FLERÄ°

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'na baÄŸlÄ± MÄ±sÄ±r BasÄ±n Ä°lan Kurumu BaÅŸkanÄ± DÄ±ya RaÅŸvan yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Sina'ya dÃ¶nÃ¼k operasyon konusunda endiÅŸelendiÄŸini dile getirmiÅŸti.

New York Times'ta 19 AralÄ±k'ta iki eski ABD'li yetkili adÄ±na yayÄ±mlanan makalede, "Sina'da isyana karÅŸÄ± mÃ¼cadele yÃ¶ntemine iliÅŸkin MÄ±sÄ±r silahlÄ± kuvvetlerinin eÄŸitimi konusunda Amerika'nÄ±n tekliflerini Kahire'nin gÃ¶rmezden geldiÄŸi" vurgulandÄ±.

Ä°lgili makalenin ardÄ±ndan aÃ§Ä±klama yapan RaÅŸvan, Amerika'nÄ±n Sina'yÄ± uluslararasÄ± gÃ¼venlik kurumlarÄ±nÄ±n gÃ¶zetimine koymayÄ± arzuladÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bu arzuyla Sina'da tÄ±rmanan ÅŸiddet ve terÃ¶r arasÄ±nda baÄŸlantÄ± olduÄŸunu belirtti.

SÄ°NA'YA GÄ°DEN ÃœÃ‡ YOL

GÃ¼venlik UzmanÄ± Safvet Zeyyat, AA muhabirine DEAÅž'Ä±n Sina'ya sÄ±zmasÄ±nÄ±n mÃ¼mkÃ¼n olabileceÄŸini sÃ¶yledi. DEAÅž'Ä±n Sina'ya sÄ±zma gÃ¼cÃ¼ne iliÅŸkin konuÅŸan Zeyyat, Irak'Ä±n Enbar vilayetinde DEAÅž'Ä±n bir dÃ¶nemde ne kadar gÃ¼Ã§lÃ¼ olduÄŸunu, bunun yanÄ±nda Åžam, Irak, Suudi Arabistan ve ÃœrdÃ¼n'Ã¼n komÅŸu olduÄŸu Ã§Ã¶l bÃ¶lgesine sÄ±zarak yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ operasyonlarÄ± hatÄ±rlattÄ±.

Sina'ya Ã§Ã¶l Ã¼zerinden geÃ§iÅŸin tek yol olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Zeyyat, Sina YarÄ±madasÄ±'nÄ±n sahillerinin buna Ã§ok daha fazla uygun olduÄŸunu ifade etti. Zeyyat, Sina kÄ±yÄ±larÄ±nÄ±n askeri botlarla yada ticari gemilerle her tÃ¼rlÃ¼ insan Ã§Ä±karmaya mÃ¼sait olduÄŸunu dile getirdi. Zeyyat, Turizm'in nefes almasÄ±nÄ± isteyen MÄ±sÄ±r yÃ¶netiminin gÃ¼venlik konusundaki hassaslÄ±ÄŸÄ±nÄ± bilen DEAÅž unsurlarÄ±nÄ±n buna raÄŸmen havayollarÄ±nÄ± kullanacaklarÄ±na ihtimal vermediÄŸini aktardÄ±.

Zeyyat, DEAÅž'Ä±n sadece Sina'ya odaklanmadÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret ederek, Ã¶rgÃ¼tÃ¼n kendisini ÅŸekillendirebilen ve geniÅŸ bir tabanÄ±nÄ±n olduÄŸuna iÅŸaret ederek ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Ã–rgÃ¼tÃ¼n Sina'nÄ±n dÄ±ÅŸÄ±nda hareket edebileceÄŸi daha uygun alanlarÄ± var. Sina, aÃ§Ä±k bir alana sahip olduÄŸundan dolayÄ± rahat bir ÅŸekilde hareket edemeyecek. Yine de MÄ±sÄ±r ve Kuzey Afrika'ya bazÄ± sÄ±zmalar olacak. Suriye'de Amerika ve Rusya'nÄ±n kontrolÃ¼nde olan bÃ¶lgelerde Ã¶rgÃ¼tÃ¼n hareket etmesine izin verilmesi konusunda iki Ã¼lke arasÄ±nda ortak suÃ§lama var."

ULUSLARARASI VE BÃ–LGESEL Ä°Åž BÄ°RLÄ°ÄžÄ°

Sina'ya DEAÅž unsurlarÄ±nÄ±n geÃ§iÅŸinin Ã§ok net olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiren, Emekli TÃ¼mgeneral Talat Muslim de Ã§oÄŸu zaman bunun yetkililerin kontrolÃ¼ altÄ±nda olduÄŸunu, dolayÄ±sÄ±yla militanlar gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri tarafÄ±ndan sÄ±nÄ±rlÄ± dÃ¼zeyde gÃ¼venliÄŸi saÄŸlanan ve terk edilmiÅŸ yollarÄ± tercih ettiÄŸini belirtti.

SilahlÄ± militanlarÄ±n MÄ±sÄ±r'a ulaÅŸmak iÃ§in Akdeniz, KÄ±zÄ±ldeniz ya da Libya ve Sudan Ã¼zerinden sÄ±zmayÄ± deneyeceÄŸini dile getiren Muslim, Ã¼lkeye giriÅŸ yapmalarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Sina'ya girmeye Ã§alÄ±ÅŸacaklarÄ±nÄ± ve bunun kolay bir iÅŸ olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n altÄ±nÄ± Ã§izdi.

Muslim, (ismini vermediÄŸi) bazÄ± Ã¼lkelere ait istihbarat birimlerinin bazen siyasi liderliÄŸin kontrolÃ¼ dÄ±ÅŸÄ±nda rol oynadÄ±ÄŸÄ±nÄ± dolayÄ±sÄ±yla militanlarÄ±n Sina'ya ulaÅŸmasÄ±nÄ± kolaylaÅŸtÄ±rma konusunda da bÃ¶lgesel ve uluslararasÄ± iÅŸ birliÄŸini uzak gÃ¶rmediÄŸini dile getirdi.

AÅŸÄ±rÄ± ve ÅŸiddet yanlÄ±sÄ± hareketler uzmanÄ± araÅŸtÄ±rmacÄ± yazar Ahmed Mevlana da MÄ±sÄ±r ve Suriye arasÄ±nda terÃ¶rist gruplarÄ±n Sina'ya sÄ±zmalarÄ±na izin verecek bir yolun olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyerek, Sudan ve Libya Ã¼zerinden kara yoluyla gelmelerinin mÃ¼mkÃ¼n olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirdi.

Mevlana, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž militanlarÄ±nÄ±n Sina'ya sÄ±zmalarÄ±nÄ± saÄŸlayacak tek rotanÄ±n Ã¼lkeye turist olarak gelip bÃ¶lgeye seyahat etmek olduÄŸunu kaydetti.