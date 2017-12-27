13:08, 27 AralÄ±k 2017 Ã‡arÅŸamba

Spor Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ kadrolarÄ±na yerleÅŸtirme sonuÃ§larÄ± aÃ§Ä±klandÄ±





KPSS sonuÃ§larÄ±na gÃ¶re, mÃ¼hendis ve tekniker unvanlÄ± kadrolarÄ±na yerleÅŸtirme sonuÃ§larÄ± belli oldu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Kamu Personel SeÃ§me SÄ±navÄ± (KPSS) sonuÃ§larÄ±na gÃ¶re, Spor Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n mÃ¼hendis ve tekniker unvanlÄ± kadrolarÄ±na yerleÅŸtirme sonuÃ§larÄ± aÃ§Ä±klandÄ±. Ã–SYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya gÃ¶re, KPSS-2017/9 Tercih KÄ±lavuzu'nda yer alan, Spor Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n mÃ¼hendis ve tekniker unvanlÄ± kadrolarÄ±na yerleÅŸtirme iÅŸlemleri tamamlandÄ±. Adaylar, yerleÅŸtirme sonuÃ§larÄ±na T.C. kimlik numaralarÄ± ve ÅŸifrelerini kullanarak, Ã–SYM'nin https://sonuc.osym.gov.trÂ internet adresinden eriÅŸebilecek.

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