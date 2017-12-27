AGD'den yÄ±lbaÅŸÄ±nda Mekke ve KudÃ¼s programÄ±

Anadolu GenÃ§lik DerneÄŸiÂ (AGD) Genel BaÅŸkanÄ±Â Salih Turhan yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Mekke'nin fethinin 1387'nci yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ dolayÄ±sÄ±yla yÄ±lbaÅŸÄ± gecesi derneÄŸin 81 ildeki ÅŸubelerindeÂ "Mekke'nin Fethi ve KudÃ¼s Gecesi"Â programÄ±nÄ±n dÃ¼zenleneceÄŸini kaydetti.Â
Programda Mekke'nin fethinin anlatÄ±lacaÄŸÄ±nÄ±, Kur'an-Ä± Kerim ve ilahi okunacaÄŸÄ±nÄ±, sinevizyon ve tiyatro gÃ¶sterimi yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± dile getiren Turhan, sema icrasÄ± olacaÄŸÄ±nÄ± da sÃ¶yledi.
Mekke ve KudÃ¼s'Ã¼n MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n vazgeÃ§ilmezi olduÄŸunu ifade eden Turhan, "Milli GenÃ§lik VakfÄ±nÄ±n 1975'te kurulmasÄ±ndan bugÃ¼ne kadar, yÄ±llardÄ±r Mekke'nin fethi programlarÄ±nÄ± icra ediyoruz. Bunun tabii ki birÃ§ok sebebi var. Biliyoruz ki Mekke'nin fethinin tarihi 31 AralÄ±k deÄŸil. Ocak ayÄ± iÃ§erisinde Mekke'nin fethi hadisesi gerÃ§ekleÅŸmiÅŸtir. Biz 31 AralÄ±k tarihini, yÄ±lbaÅŸÄ± gecesi mÃ¼nasebetiyle tercih ediyoruz." diye konuÅŸtu.
ABD BaÅŸkanÄ± Trump'Ä±n KudÃ¼s'Ã¼ Ä°srail'in baÅŸkenti olarak tanÄ±masÄ± kararÄ±na da deÄŸinen Turhan, ÅŸunlarÄ± kaydetti:
"KudÃ¼s'Ã¼n hem inancÄ±mÄ±z hem de tarihimiz aÃ§Ä±sÄ±ndan ne anlam ifade ettiÄŸini, inancÄ±mÄ±z aÃ§Ä±sÄ±ndan KudÃ¼s'ten vazgeÃ§mememiz gerektiÄŸini, bizim ilk kÄ±blegahÄ±mÄ±z olduÄŸunu insanÄ±mÄ±zÄ±n bilincine iyice yerleÅŸtirmek derdindeyiz. Bu maksatla Mekke'nin ve KudÃ¼s'Ã¼n fethi dolayÄ±sÄ±yla yÄ±lbaÅŸÄ± gecesi TÃ¼rkiye genelinde 600'den fazla noktada program tertip edeceÄŸiz."
Turhan, son 20 yÄ±ldÄ±r Siyonizm baÅŸta olmak Ã¼zere, terÃ¶r ve Ä°slam'Ä± yan yana getirmek isteyen bazÄ± yapÄ±larÄ±n bulunduÄŸuna dikkati Ã§ekerek, ÅŸÃ¶yle devam etti:
"Biz, BatÄ±'nÄ±n iÅŸgal anlayÄ±ÅŸÄ± ile Ä°slam'Ä±n fetih anlayÄ±ÅŸÄ± arasÄ±ndaki farkÄ± ortaya koymak noktasÄ±nda bu programÄ± icra edeceÄŸiz. Bu yapÄ±lar kendilerinin yaptÄ±ÄŸÄ± iÅŸgal ile MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ± fetih anlayÄ±ÅŸÄ±nÄ± iliÅŸkilendirip, fetih anlayÄ±ÅŸÄ±nÄ± iÅŸgalmiÅŸ gibi gÃ¶stermeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorlar. Fetih, insanlarÄ± kurtarmak ve kÃ¶tÃ¼lÃ¼klerden gÃ¼zelliklere doÄŸru sevk etmek iÃ§in yapÄ±lÄ±rken, iÅŸgal canlÄ± olan ne varsa onlarÄ± yok ederek kendi menfaatlerini gerÃ§ekleÅŸtirme gayesi taÅŸÄ±r. Fetih bir kurtuluÅŸ, yeniden doÄŸuÅŸ ve yaÅŸatma hareketidir. Ancak BatÄ±'nÄ±n iÅŸgal hareketi bir yok etme hareketidir. AynÄ± zamanda bu fethin MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n savaÅŸ hukuku aÃ§Ä±sÄ±ndan Ã§ok bÃ¼yÃ¼k kÄ±ymeti vardÄ±r. Fetih sÄ±rasÄ±nda mazlum ve masum olan, savaÅŸa bulaÅŸmayan kitlelerin haklarÄ±nÄ± koruma hususunda Ä°slam'Ä±n ne kadar kuÅŸatÄ±cÄ± olduÄŸunu gÃ¶rmekteyiz."Â
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "Tunus'un huzurunu, istikrarÄ±nÄ±, ekonomik bÃ¼yÃ¼mesini kendimizinkinden ayrÄ± gÃ¶rmÃ¼yoruz. Tunus'un kalkÄ±nmasÄ±, TÃ¼rkiye'nin kalkÄ±nmasÄ± demektir. Bu amaÃ§la uygun koÅŸullarla aÃ§tÄ±ÄŸÄ±mÄ±z 300 milyon dolarlÄ±k kredi Tunus tarafÄ±nca kullanÄ±lmÄ±ÅŸ olup, 300 milyon dolarlÄ±k kredi de kullanÄ±lmayÄ± bekliyor" aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu
Saadet Partisi Genel BaÅŸkanÄ± KaramollaoÄŸlu, "(Tek tip kÄ±yafet uygulamasÄ±) Tek tip kÄ±yafet zorunluluÄŸunu 12 EylÃ¼l'de kÄ±smen tecrÃ¼be ettik. Tek sonucu, dÃ¼nya kamuoyunda TÃ¼rkiye'yi itibarsÄ±zlaÅŸtÄ±rmak oldu. BugÃ¼n de aynÄ± hataya dÃ¼ÅŸÃ¼lÃ¼yor" dedi
ÅžiÅŸli Belediyesinin, yÄ±lbaÅŸÄ± kutlamalarÄ±nÄ± iptal ettiÄŸi bildirildi.
Adana BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi ZabÄ±ta Daire BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ekipleri, Seyhan ve YÃ¼reÄŸir ilÃ§elerinde iÅŸ yerlerinde izinsiz asÄ±lan ArapÃ§a tabelalar sÃ¶kÃ¼ldÃ¼
Ã‡evre ve Åžehircilik BakanlÄ±ÄŸÄ±nca hazÄ±rlanan, plastik torbalarÄ±n 1 Ocak 2019'dan itibaren Ã¼cretli verilmesini Ã¶ngÃ¶ren "Ambalaj AtÄ±klarÄ±nÄ±n KontrolÃ¼ YÃ¶netmeliÄŸi" Resmi Gazete'de yayÄ±mlandÄ±
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n Suudi Arabistan KralÄ± Selman ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde, KudÃ¼s'Ã¼n statÃ¼sÃ¼ne verilen Ã¶nem vurgulandÄ±, Filistinlilerin haklarÄ±nÄ±n korunmasÄ± iÃ§in tÃ¼m Ä°slam aleminin birlik iÃ§inde hareket etmesi gerektiÄŸi, BM Genel Kurulunda kabul edilen kararÄ±n uluslararasÄ± toplumun gÃ¼Ã§lÃ¼ bir mesajÄ± olarak kayÄ±tlara geÃ§tiÄŸi dile getirildi
KPSS sonuÃ§larÄ±na gÃ¶re, mÃ¼hendis ve tekniker unvanlÄ± kadrolarÄ±na yerleÅŸtirme sonuÃ§larÄ± belli oldu
AGD BaÅŸkanÄ± Turhan, "Mekke'nin fethi programlarÄ±na bu yÄ±l KudÃ¼s'Ã¼ de ekledik. Mekke'nin ve KudÃ¼s'Ã¼n fethi dolayÄ±sÄ±yla yÄ±lbaÅŸÄ± gecesi TÃ¼rkiye genelinde 600'den fazla noktada program tertip edeceÄŸiz." dedi.
FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda 4. Kara HavacÄ±lÄ±k Alay KomutanlÄ±gÌ†Ä±'ndan helikopterlerle hareket ederek Ä°stanbul Ã§evresinde kalkÄ±ÅŸmaya katÄ±lan ve bir kÄ±smÄ± daha sonra Yunanistan'a kaÃ§an 8 subayÄ±n da aralarÄ±nda bulunduÄŸu 19 eski havacÄ± askerin yargÄ±lanmasÄ±na baÅŸlandÄ±
TÃ¼rkiye'nin Tiran BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi Din Hizmetleri MÃ¼ÅŸavirliÄŸi KoordinatÃ¶rÃ¼ ÅžengÃ¼l, caminin tamamlandÄ±ÄŸÄ±nda â€œBalkanlarÄ±n en bÃ¼yÃ¼k camisi olacaÄŸÄ±nÄ±" sÃ¶yledi
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, resmi temaslarda bulunmak Ã¼zere Suudi Arabistan'Ä±n baÅŸkenti Riyad'a ulaÅŸtÄ±
KHK kapsamÄ±ndaki dÃ¼zenlemeyle, 6 bin 800'Ã¼ badem kurusu, 51 bin 700'Ã¼ gri olmak Ã¼zere, toplam 58 bin 500 hÃ¼kÃ¼mlÃ¼ ve tutuklu tulum giyerek duruÅŸmalara katÄ±lacak
TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerince, Irak'Ä±n kuzeyindeki Metina ve Gara bÃ¶lgelerine dÃ¼zenlenen hava harekatÄ±nda etkisiz hale getirilen terÃ¶rist sayÄ±sÄ±nÄ±n 17'ye ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± bildirildi
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, resmi temaslarda bulunmak Ã¼zere Ã¶zel uÃ§ak "TUR" ile TSÄ° 02.00'de Afrika turunun son duraÄŸÄ± Tunus'a gitti
GÃ¶Ã§erler ve Besiciler DerneÄŸi Genel BaÅŸkanÄ± Ã‡elik, "Yayla yasaÄŸÄ±nÄ±n sona ermesiyle TÃ¼rkiye'nin et ithal eden deÄŸil, ihraÃ§ eden bir Ã¼lke olacaÄŸÄ±na inanÄ±yoruz" dedi