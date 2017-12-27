GÃ¼ncelleme: 12:50, 27 AralÄ±k 2017 Ã‡arÅŸamba

AGD'den yÄ±lbaÅŸÄ±nda Mekke ve KudÃ¼s programÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Anadolu GenÃ§lik DerneÄŸiÂ (AGD) Genel BaÅŸkanÄ±Â Salih Turhan yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Mekke'nin fethinin 1387'nci yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ dolayÄ±sÄ±yla yÄ±lbaÅŸÄ± gecesi derneÄŸin 81 ildeki ÅŸubelerindeÂ "Mekke'nin Fethi ve KudÃ¼s Gecesi"Â programÄ±nÄ±n dÃ¼zenleneceÄŸini kaydetti.Â

Programda Mekke'nin fethinin anlatÄ±lacaÄŸÄ±nÄ±, Kur'an-Ä± Kerim ve ilahi okunacaÄŸÄ±nÄ±, sinevizyon ve tiyatro gÃ¶sterimi yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± dile getiren Turhan, sema icrasÄ± olacaÄŸÄ±nÄ± da sÃ¶yledi.

Mekke ve KudÃ¼s'Ã¼n MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n vazgeÃ§ilmezi olduÄŸunu ifade eden Turhan, "Milli GenÃ§lik VakfÄ±nÄ±n 1975'te kurulmasÄ±ndan bugÃ¼ne kadar, yÄ±llardÄ±r Mekke'nin fethi programlarÄ±nÄ± icra ediyoruz. Bunun tabii ki birÃ§ok sebebi var. Biliyoruz ki Mekke'nin fethinin tarihi 31 AralÄ±k deÄŸil. Ocak ayÄ± iÃ§erisinde Mekke'nin fethi hadisesi gerÃ§ekleÅŸmiÅŸtir. Biz 31 AralÄ±k tarihini, yÄ±lbaÅŸÄ± gecesi mÃ¼nasebetiyle tercih ediyoruz." diye konuÅŸtu.

"TÃœRKÄ°YE GENELÄ°NDE 600'DEN FAZLA NOKTADA PROGRAM TERTÄ°P EDECEÄžÄ°Z"

ABD BaÅŸkanÄ± Trump'Ä±n KudÃ¼s'Ã¼ Ä°srail'in baÅŸkenti olarak tanÄ±masÄ± kararÄ±na da deÄŸinen Turhan, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"KudÃ¼s'Ã¼n hem inancÄ±mÄ±z hem de tarihimiz aÃ§Ä±sÄ±ndan ne anlam ifade ettiÄŸini, inancÄ±mÄ±z aÃ§Ä±sÄ±ndan KudÃ¼s'ten vazgeÃ§mememiz gerektiÄŸini, bizim ilk kÄ±blegahÄ±mÄ±z olduÄŸunu insanÄ±mÄ±zÄ±n bilincine iyice yerleÅŸtirmek derdindeyiz. Bu maksatla Mekke'nin ve KudÃ¼s'Ã¼n fethi dolayÄ±sÄ±yla yÄ±lbaÅŸÄ± gecesi TÃ¼rkiye genelinde 600'den fazla noktada program tertip edeceÄŸiz."

"FETÄ°H ANLAYIÅžINI Ä°ÅžGALMÄ°Åž GÄ°BÄ° GÃ–STERMEYE Ã‡ALIÅžIYORLAR"

Turhan, son 20 yÄ±ldÄ±r Siyonizm baÅŸta olmak Ã¼zere, terÃ¶r ve Ä°slam'Ä± yan yana getirmek isteyen bazÄ± yapÄ±larÄ±n bulunduÄŸuna dikkati Ã§ekerek, ÅŸÃ¶yle devam etti:

"Biz, BatÄ±'nÄ±n iÅŸgal anlayÄ±ÅŸÄ± ile Ä°slam'Ä±n fetih anlayÄ±ÅŸÄ± arasÄ±ndaki farkÄ± ortaya koymak noktasÄ±nda bu programÄ± icra edeceÄŸiz. Bu yapÄ±lar kendilerinin yaptÄ±ÄŸÄ± iÅŸgal ile MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ± fetih anlayÄ±ÅŸÄ±nÄ± iliÅŸkilendirip, fetih anlayÄ±ÅŸÄ±nÄ± iÅŸgalmiÅŸ gibi gÃ¶stermeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorlar. Fetih, insanlarÄ± kurtarmak ve kÃ¶tÃ¼lÃ¼klerden gÃ¼zelliklere doÄŸru sevk etmek iÃ§in yapÄ±lÄ±rken, iÅŸgal canlÄ± olan ne varsa onlarÄ± yok ederek kendi menfaatlerini gerÃ§ekleÅŸtirme gayesi taÅŸÄ±r. Fetih bir kurtuluÅŸ, yeniden doÄŸuÅŸ ve yaÅŸatma hareketidir. Ancak BatÄ±'nÄ±n iÅŸgal hareketi bir yok etme hareketidir. AynÄ± zamanda bu fethin MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n savaÅŸ hukuku aÃ§Ä±sÄ±ndan Ã§ok bÃ¼yÃ¼k kÄ±ymeti vardÄ±r. Fetih sÄ±rasÄ±nda mazlum ve masum olan, savaÅŸa bulaÅŸmayan kitlelerin haklarÄ±nÄ± koruma hususunda Ä°slam'Ä±n ne kadar kuÅŸatÄ±cÄ± olduÄŸunu gÃ¶rmekteyiz."Â