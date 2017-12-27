13:26, 27 AralÄ±k 2017 Ã‡arÅŸamba

Pakistan, Benazir Butto'yu anÄ±yor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Pakistan'Ä±n eski BaÅŸbakanÄ± Benazir Butto, Ã¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n 10'uncu yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼nde Ã¼lke genelinde ve mezarÄ±nÄ±n bulunduÄŸu Larkana'da anÄ±ldÄ±.

Larkana'da yapÄ±lan tÃ¶rendeÂ Butto'nun mezarÄ±na Ã§iÃ§ekler konuldu, dualar okundu. Butto'nun Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ Ravalpindi'deki Liyakat Park, Butto'yu anmak isteyenlerin akÄ±nÄ±na uÄŸradÄ±. Ellerinde bayraklar ve posterlerle PakistanlÄ±lar, Butto'nun Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ yere mum yakarak, gÃ¼l yapraklarÄ± bÄ±raktÄ±.

BENAZÄ°R BUTTO KÄ°MDÄ°R?

1953'te gÃ¼neydeki Sindh eyaletinde dÃ¼nyaya gelen, Pakistan Halk Partisi'nin kurucusu ve 1971-1977 yÄ±llarÄ±nda devlet baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ve baÅŸbakanlÄ±k yapan ZÃ¼lfikar Ali Butto'nun kÄ±zÄ± olan Benazir Butto, Harvard ve Oxford Ã¼niversitelerinde eÄŸitimini tamamladÄ±.

Ordunun yaptÄ±ÄŸÄ± darbeyle babasÄ±nÄ± devirmesinden sonra Ã¼lkesine dÃ¶nen Butto, baba Butto'nun darbenin lideri General Ziya-Ã¼l Hak'Ä±n askeri yÃ¶netimi tarafÄ±ndan 1979'da idam edilmesinden sonra partinin liderliÄŸine geÃ§ti.

Benazir Butto ilk kez 1988 ve 1993 yÄ±llarÄ±nda Ã¼lkesinde baÅŸbakan oldu, birinci Butto hÃ¼kÃ¼meti yolsuzluÄŸa bulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§esiyle dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼ldÃ¼, ikinci defa baÅŸbakan olan Butto bu kez de baÅŸarÄ±sÄ±z olduÄŸu iÃ§in iktidarÄ± muhalefete bÄ±rakmak zorunda kaldÄ±.

1999 yÄ±lÄ±nda General Pervez MÃ¼ÅŸerref yÃ¶netime el koymasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan gÃ¶nÃ¼llÃ¼ olarak sÃ¼rgÃ¼ne giden Butto, 8 yÄ±l sÃ¼ren sÃ¼rgÃ¼n dÃ¶neminden sonra Ã¼lkesine yeniden dÃ¶ndÃ¼ ve partisinin baÅŸÄ±na geÃ§ti. Butto, 27 AralÄ±k 2007'de Ravalpindi kentinde seÃ§im mitingi sonrasÄ±nda dÃ¼zenlenen bombalÄ± saldÄ±rÄ±da Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼.

Butto'nun Ã¶lÃ¼mÃ¼nden sonra partisinin iktidara gelmesi ve kocasÄ± Zerdari'nin CumhurbaÅŸkanÄ± olmasÄ±na raÄŸmen Butto'nun katilleri hala bulunamadÄ±.

Pakistan Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± da o dÃ¶nemde, Butto'nun yanÄ± sÄ±ra 24 kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ saldÄ±rÄ±dan Taliban'Ä± sorumlu tutmuÅŸtu.Â