13:42, 27 AralÄ±k 2017 Ã‡arÅŸamba

YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n, Suudi Arabistan KralÄ± Selman ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n Suudi Arabistan KralÄ± Selman bin Abdulaziz ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde, KudÃ¼s'Ã¼n statÃ¼sÃ¼ne verilen Ã¶nem vurgulandÄ±, Filistinlilerin haklarÄ±nÄ±n korunmasÄ± iÃ§in tÃ¼m Ä°slam aleminin birlik iÃ§inde hareket etmesi gerektiÄŸi, BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) Genel Kurulunda kabul edilen kararÄ±n uluslararasÄ± toplumun gÃ¼Ã§lÃ¼ bir mesajÄ± olarak kayÄ±tlara geÃ§tiÄŸi ifade edildi.

BaÅŸbakanlÄ±k kaynaklarÄ±ndan alÄ±nan bilgiye gÃ¶re, YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n Kral Selman ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde ikili iliÅŸkiler ele alÄ±ndÄ±, TÃ¼rkiye'nin, kÃ¶klÃ¼ tarihi, dini ve beÅŸeri baÄŸlarÄ±nÄ±n bulunduÄŸu KÃ¶rfez'in ve OrtadoÄŸu'nun en Ã¶nemli Ã¼lkelerinden Suudi Arabistan ile iliÅŸkilere verdiÄŸi Ã¶nem vurgulandÄ±.

BÃ¶lgesel konularÄ±n da ele alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmede, bÃ¶lgedeki sÄ±namalar ve sorunlar Ã¼zerinde gÃ¶rÃ¼ÅŸ alÄ±ÅŸveriÅŸinde bulunuldu. KudÃ¼s'Ã¼n statÃ¼sÃ¼ne verilen Ã¶nemin vurgulandÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmede, Filistinlilerin haklarÄ±nÄ±n korunmasÄ± iÃ§in tÃ¼m Ä°slam aleminin birlik iÃ§inde hareket etmesi gerektiÄŸi, BM Genel Kurulunda kabul edilen kararÄ±n uluslararasÄ± toplumun gÃ¼Ã§lÃ¼ bir mesajÄ± olarak kayÄ±tlara geÃ§tiÄŸi ifade edildi.

Kral Selman ise BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n ziyaretinden duyduÄŸu memnuniyeti dile getirdi. Kral Selman, Suudi Arabistanâ€™Ä±n TÃ¼rkiye ile istiÅŸare ve iÅŸbirliÄŸini sÃ¼rdÃ¼rmeye verdiÄŸi Ã¶nemin altÄ±nÄ± Ã§izdi.