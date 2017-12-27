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14:07, 27 AralÄ±k 2017 Ã‡arÅŸamba

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Ä°ran'dan Ä°stanbul Zirvesi'ne sert eleÅŸtiri
Ä°ran'dan Ä°stanbul Zirvesi'ne sert eleÅŸtiri

Ä°ran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in baÅŸdanÄ±ÅŸmanÄ± Ali Ekber Velayeti, TÃ¼rkiye'nin Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼nde Ä°stanbul'da toplanan Ä°slam Ä°ÅŸbirliÄŸi TeÅŸkilatÄ±'nÄ±n KudÃ¼s konusunda verdiÄŸi kararÄ± eleÅŸtirerek, "Bu Filistin topraklarÄ±nÄ± ve KudÃ¼s'Ã¼ bÃ¶lme anlamÄ±na geliyor" deÄŸerlendirmesinde bulundu.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Filistin'deki geliÅŸmelerle ilgili Tahran'da basÄ±n toplantÄ±sÄ± dÃ¼zenleyen Ä°ran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in baÅŸdanÄ±ÅŸmanÄ± Ali Ekber Velayeti, Ä°slam Ä°ÅŸbirliÄŸi TeÅŸkilatÄ±'nÄ±n Ä°stanbul'da yapÄ±lan olaÄŸanÃ¼stÃ¼ toplantÄ±sÄ±nda yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± sonuÃ§ bildirisini "bÃ¶lgenin gerÃ§ekleriyle Ã¶rtÃ¼ÅŸmeyen muhafazakÃ¢r bir bildiri" olduÄŸunu Ã¶ne sÃ¼rdÃ¼.

Velayeti, " SonuÃ§ bildirisinde KudÃ¼s, doÄŸu ve batÄ± diye iki parÃ§aya bÃ¶lÃ¼nmÃ¼ÅŸ ve doÄŸu kÄ±smÄ± Filistin'in baÅŸkenti olarak tanÄ±mlanmÄ±ÅŸ. Bize gÃ¶re KudÃ¼s'Ã¼n tÃ¼mÃ¼ Filistin'in baÅŸkentidir. Bildiride, Filistin topraklarÄ± iki parÃ§aya bÃ¶lÃ¼nmÃ¼ÅŸ oldu. Ä°ki Filistin diye bir ÅŸey yok. Filistin topraklarÄ±nÄ±n tÃ¼mÃ¼ iÅŸgal altÄ±nda ve tÃ¼mÃ¼ Ã¶zgÃ¼rleÅŸtirmeli" diye konuÅŸtu.

Velayeti, Ä°ran'Ä±n Ã§Ä±kan sonucu tatmin edici bulmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶zlerine ekledi.

ABDâ€™nin KudÃ¼sâ€™Ã¼ Ä°srailâ€™in baÅŸkenti olarak tanÄ±masÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, TÃ¼rkiyeâ€™nin Ã§aÄŸrÄ±sÄ±yla 13 AralÄ±k'ta Ä°stanbulâ€™da bir araya gelen Ä°slam Ä°ÅŸbirliÄŸi TeÅŸkilatÄ± Ã¼yeleri, DoÄŸu KudÃ¼sâ€™Ã¼ Filistin Devletiâ€™nin baÅŸkenti olarak ilan etmiÅŸi.



Ä°lgili Konular iran filistin hamaney Ali Ekber Velayeti
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