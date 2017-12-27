Liberman'dan Filistinli tutuklu iÃ§in idam Ã§aÄŸrÄ±sÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Ä°srail Savunma BakanÄ± Avigdor Liberman, iÅŸgal altÄ±ndaki BatÄ± Åžeria'da 3 Yahudi yerleÅŸimciyi Ã¶ldÃ¼ren Filistinli Ã–mer el-Abd'in idam edilmesi Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.
Filistinlilere idam cezasÄ± getirecek olan yasa tasarÄ±sÄ±nÄ± parlamentoya sunmasÄ± beklenen Ä°srail Savunma BakanÄ± AvigdorÂ Liberman, Filistinli Abd'in yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davanÄ±n bugÃ¼nkÃ¼ duruÅŸmasÄ±nda Ã¶lÃ¼m cezasÄ± verilmesi Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±.
BatÄ± Åžeria'da bulunan yasa dÄ±ÅŸÄ± Neve Tsuf (HalamiÅŸ) Yahudi yerleÅŸim biriminde temmuz ayÄ±nda dÃ¼zenlenen ve Ã¼Ã§ Yahudi yerleÅŸimcinin Ã¶lÃ¼mÃ¼yle sonuÃ§lanan saldÄ±rÄ±nÄ±n failinin, bugÃ¼n Ã§Ä±kacaÄŸÄ± mahkemede idam cezasÄ± almasÄ± gerektiÄŸini savunan Liberman, Twitter hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada ÅŸunlarÄ± kaydetti:
"Bu tÃ¼r bir suÃ§a verilecek tek uygun ceza Ã¶lÃ¼mdÃ¼r. Hakimlere cesur olmalarÄ± ve idam cezasÄ± vermeleri Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunuyorum. Yahudi kanÄ± ucuz deÄŸildir. TerÃ¶ristlere hapiste bile yer yok."
Ramallah kenti yakÄ±nlarÄ±ndaki Neve Tsuf (HalamiÅŸ) Yahudi yerleÅŸim biriminde temmuz ayÄ±nda dÃ¼zenlenen bÄ±Ã§aklÄ± saldÄ±rÄ±da 3 Yahudi yerleÅŸimci Ã¶lmÃ¼ÅŸ, 1'i yaralanmÄ±ÅŸtÄ±. SaldÄ±rÄ±yÄ± gerÃ§ekleÅŸtiren Filistinli Ã–mer el-Abd, Ä°srail askerleri tarafÄ±ndan aÃ§Ä±lan ateÅŸ sonucu yaralanarak, gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±. Ä°srail askerleri olayÄ±n ardÄ±ndan Abd'in evini yÄ±kmÄ±ÅŸtÄ±.
Yerel basÄ±nda Ã§Ä±kan haberlerde Filistinlinin saldÄ±rÄ±yÄ±, Ä°srail'in Mescid-i Aksa'ya yÃ¶nelik ihlallerine tepki olarak gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi belirtilmiÅŸti.
Ä°srail iÅŸgali altÄ±ndaki DoÄŸu KudÃ¼s'te 200 bin, BatÄ± Åžeria'da ise 400 binden fazla Yahudi yerleÅŸimci bulunuyor. UluslararasÄ± hukuka gÃ¶re Filistin topraklarÄ±ndaki Yahudi yerleÅŸim birimlerinin tamamÄ± illegal kabul ediliyor.
Ä°ÅŸgal altÄ±ndaki bÃ¶lgelerde bulunan fanatik Yahudi yerleÅŸimciler sÄ±k sÄ±k Filistinlilere saldÄ±rÄ± dÃ¼zenliyor.
Ä°DAM YASA TASARISI
Ä°srail Savunma BakanÄ± Liberman, tartÄ±ÅŸmalÄ± idam yasa tasarÄ±sÄ±nÄ±n bugÃ¼n parlamentoda ilk tur oylamaya sunulacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.
Ä°srail hedeflerine karÅŸÄ± operasyon dÃ¼zenleyen Filistinliler iÃ§in idam cezasÄ± Ã¶ngÃ¶ren tasarÄ±ya iliÅŸkin Liberman, "Bu tÃ¼rden bir kanun, ABD kanunlarÄ±nda da var. Bu nedenle, Ä°srail'in de dÃ¼nyadaki en gÃ¼Ã§lÃ¼ demokratik sistemin izinden gitmesi tercih edilir." ifadelerini kullanmÄ±ÅŸtÄ±.
Liberman, "Hapishaneye giren her terÃ¶rist, terÃ¶rist Ã¶rgÃ¼tleri, pazarlÄ±k (esir takasÄ±) amacÄ±yla sivil ve askerleri kaÃ§Ä±rmaya teÅŸvik ediyor." diye konuÅŸmuÅŸtu.
TasarÄ±nÄ±n kanunlaÅŸmasÄ± iÃ§in parlamentoda yapÄ±lacak 3 turdan geÃ§mesi gerekiyor.
Ä°srail'de sivil mahkemelerde idam cezasÄ± bulunmuyor. Askeri mahkemelerde ise son derece istisnai durumlarda bu ceza verilebiliyor. Bu yetki Ä°srail tarihinde sadece bir kez 1962 yÄ±lÄ±nda gÃ¶rÃ¼len bir davada eski bir Nazi suÃ§lusuna karÅŸÄ± kullanÄ±ldÄ±.
Ãœlkede askeri mÃ¼dahalenin baÅŸÄ±ndaki isim eski Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Chiwenga, devlet baÅŸkanÄ± yardÄ±mcÄ±sÄ± oldu
Ä°srail askeri mahkemesinin, KudÃ¼s direniÅŸinin sembol ismi 16 yaÅŸÄ±ndaki Fevzi el-Cuneydiâ€™nin tutuksuz yargÄ±lanmak Ã¼zere kefaletle serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±na karar verdiÄŸi bildirildi.
Hakimin baÅŸka gÃ¶reve atanmasÄ± nedeniyle davaya yeniden baÅŸlanmasÄ± talebi Ã–zel Yetkili SavcÄ±lÄ±k tarafÄ±ndan da kabul edildi ve duruÅŸma 2 Åžubatâ€™a ertelendi.
Ä°srail Savunma BakanÄ± Avigdor Liberman, iÅŸgal altÄ±ndaki BatÄ± Åžeria'da 3 Yahudi yerleÅŸimciyi Ã¶ldÃ¼ren Filistinli Ã–mer el-Abd'in idam edilmesi Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.
Ä°ran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in baÅŸdanÄ±ÅŸmanÄ± Ali Ekber Velayeti, TÃ¼rkiye'nin Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼nde Ä°stanbul'da toplanan Ä°slam Ä°ÅŸbirliÄŸi TeÅŸkilatÄ±'nÄ±n KudÃ¼s konusunda verdiÄŸi kararÄ± eleÅŸtirerek, "Bu Filistin topraklarÄ±nÄ± ve KudÃ¼s'Ã¼ bÃ¶lme anlamÄ±na geliyor" deÄŸerlendirmesinde bulundu.
Pakistan'Ä±n eski BaÅŸbakanÄ± Benazir Butto, Ã¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n 10'uncu yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼nde Ã¼lke genelinde ve mezarÄ±nÄ±n bulunduÄŸu Larkana'da anÄ±ldÄ±.
DÃ¼nyanÄ±n en zengin 500 kiÅŸisinin geÃ§en yÄ±l 4,4 trilyon dolar olan serveti bu yÄ±l itibarÄ±yla 5,3 trilyon dolara ulaÅŸtÄ±. ABD'li e-ticaret ÅŸirketi Amazon'un kurucusu ve Ãœst YÃ¶neticisi Jeff Bezos'un, 99,6 milyar dolar servete ulaÅŸtÄ± ve 2013 yÄ±lÄ±ndan bu yana dÃ¼nyanÄ±n en zengin kiÅŸisi olan Microsoft'un kurucusu, Bill Gates'in unvanÄ±nÄ± elinden aldÄ±ÄŸÄ± belirtildi
Filistin Esirler ve Serbest BÄ±rakÄ±lanlar Heyeti BaÅŸkanÄ± Karaki, "Ä°srail cezaevlerindeki Filistinli tutuklularÄ±n tamamÄ± her tÃ¼rlÃ¼ iÅŸkenceye maruz kaldÄ±." dedi.
Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Lavrov ve ABD'li mevkidaÅŸÄ± Tillerson, Suriye Ulusal Diyalog Kongresi ve Kuzey Kore konularÄ±nÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼.
Filistin Devlet BaÅŸkanÄ± Mahmud Abbas'Ä±n, Ä°srail tarafÄ±ndan gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan "Hanzala Cesaret Ã–dÃ¼lÃ¼" sahibi Filistinli Ahed et-Temimi'nin (16) babasÄ±yla telefonda gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi
Son yÄ±llarÄ±n en soÄŸuk gÃ¼nlerinin yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± ABD'nin Chicago kentindeki insanlar donma tehlikesine karÅŸÄ± uyarÄ±ldÄ±
Brezilya, Caracas BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Ruy Pereira'yÄ± sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± eden Venezuela'nÄ±n Brasilia maslahatgÃ¼zarÄ±nÄ± "istenmeyen kiÅŸi" ilan etti
Devlet BaÅŸkanÄ± Kuczynski tarafÄ±ndan affedilen Fujimori, halktan iktidarÄ± dÃ¶neminde yapÄ±lan yanlÄ±ÅŸlar iÃ§in kendisini affetmelerini istedi
Ä°srail meclisi Knesset Koruma Biriminin, Ä°srail cezaevindeki Filistinli tutuklularÄ±n ailelerine "Ä±rkÃ§Ä±" saldÄ±rÄ±da bulunan Likud Partisi Milletvekili Oren Hazan'a takviye koruma saÄŸlanmasÄ± kararÄ± aldÄ±ÄŸÄ± bildirildi
Endonezya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, Guatemala'nÄ±n Ä°srail'deki bÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸini KudÃ¼s'e taÅŸÄ±ma kararÄ±na tepki gÃ¶sterdi.
CumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ± hukukÃ§u Halid Ali, 2018 seÃ§imleri iÃ§in "olaÄŸanÃ¼stÃ¼ halin kaldÄ±rÄ±lmasÄ± ve devlet organlarÄ±nÄ±n tarafsÄ±z olmasÄ±" talebinin de bulunduÄŸu 10 maddelik garanti istedi.