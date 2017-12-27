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16:49, 27 AralÄ±k 2017 Ã‡arÅŸamba
Filistin
14:22, 27 AralÄ±k 2017 Ã‡arÅŸamba

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Liberman'dan Filistinli tutuklu iÃ§in idam Ã§aÄŸrÄ±sÄ±
Liberman'dan Filistinli tutuklu iÃ§in idam Ã§aÄŸrÄ±sÄ±

Ä°srail Savunma BakanÄ± Avigdor Liberman, iÅŸgal altÄ±ndaki BatÄ± Åžeria'da 3 Yahudi yerleÅŸimciyi Ã¶ldÃ¼ren Filistinli Ã–mer el-Abd'in idam edilmesi Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°srail Savunma BakanÄ± Avigdor Liberman, iÅŸgal altÄ±ndaki BatÄ± Åžeria'da 3 Yahudi yerleÅŸimciyi Ã¶ldÃ¼ren Filistinli Ã–mer el-Abd'in idam edilmesi Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.

Filistinlilere idam cezasÄ± getirecek olan yasa tasarÄ±sÄ±nÄ± parlamentoya sunmasÄ± beklenen Ä°srail Savunma BakanÄ± AvigdorÂ Liberman, Filistinli Abd'in yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davanÄ±n bugÃ¼nkÃ¼ duruÅŸmasÄ±nda Ã¶lÃ¼m cezasÄ± verilmesi Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±.

BatÄ± Åžeria'da bulunan yasa dÄ±ÅŸÄ± Neve Tsuf (HalamiÅŸ) Yahudi yerleÅŸim biriminde temmuz ayÄ±nda dÃ¼zenlenen ve Ã¼Ã§ Yahudi yerleÅŸimcinin Ã¶lÃ¼mÃ¼yle sonuÃ§lanan saldÄ±rÄ±nÄ±n failinin, bugÃ¼n Ã§Ä±kacaÄŸÄ± mahkemede idam cezasÄ± almasÄ± gerektiÄŸini savunan Liberman, Twitter hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Bu tÃ¼r bir suÃ§a verilecek tek uygun ceza Ã¶lÃ¼mdÃ¼r. Hakimlere cesur olmalarÄ± ve idam cezasÄ± vermeleri Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunuyorum. Yahudi kanÄ± ucuz deÄŸildir. TerÃ¶ristlere hapiste bile yer yok."

Ramallah kenti yakÄ±nlarÄ±ndaki Neve Tsuf (HalamiÅŸ) Yahudi yerleÅŸim biriminde temmuz ayÄ±nda dÃ¼zenlenen bÄ±Ã§aklÄ± saldÄ±rÄ±da 3 Yahudi yerleÅŸimci Ã¶lmÃ¼ÅŸ, 1'i yaralanmÄ±ÅŸtÄ±. SaldÄ±rÄ±yÄ± gerÃ§ekleÅŸtiren Filistinli Ã–mer el-Abd, Ä°srail askerleri tarafÄ±ndan aÃ§Ä±lan ateÅŸ sonucu yaralanarak, gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±. Ä°srail askerleri olayÄ±n ardÄ±ndan Abd'in evini yÄ±kmÄ±ÅŸtÄ±.

Yerel basÄ±nda Ã§Ä±kan haberlerde Filistinlinin saldÄ±rÄ±yÄ±, Ä°srail'in Mescid-i Aksa'ya yÃ¶nelik ihlallerine tepki olarak gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi belirtilmiÅŸti.

Ä°srail iÅŸgali altÄ±ndaki DoÄŸu KudÃ¼s'te 200 bin, BatÄ± Åžeria'da ise 400 binden fazla Yahudi yerleÅŸimci bulunuyor. UluslararasÄ± hukuka gÃ¶re Filistin topraklarÄ±ndaki Yahudi yerleÅŸim birimlerinin tamamÄ± illegal kabul ediliyor.

Ä°ÅŸgal altÄ±ndaki bÃ¶lgelerde bulunan fanatik Yahudi yerleÅŸimciler sÄ±k sÄ±k Filistinlilere saldÄ±rÄ± dÃ¼zenliyor.

Ä°DAM YASA TASARISI

Ä°srail Savunma BakanÄ± Liberman, tartÄ±ÅŸmalÄ± idam yasa tasarÄ±sÄ±nÄ±n bugÃ¼n parlamentoda ilk tur oylamaya sunulacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.

Ä°srail hedeflerine karÅŸÄ± operasyon dÃ¼zenleyen Filistinliler iÃ§in idam cezasÄ± Ã¶ngÃ¶ren tasarÄ±ya iliÅŸkin Liberman, "Bu tÃ¼rden bir kanun, ABD kanunlarÄ±nda da var. Bu nedenle, Ä°srail'in de dÃ¼nyadaki en gÃ¼Ã§lÃ¼ demokratik sistemin izinden gitmesi tercih edilir." ifadelerini kullanmÄ±ÅŸtÄ±.

Liberman, "Hapishaneye giren her terÃ¶rist, terÃ¶rist Ã¶rgÃ¼tleri, pazarlÄ±k (esir takasÄ±) amacÄ±yla sivil ve askerleri kaÃ§Ä±rmaya teÅŸvik ediyor." diye konuÅŸmuÅŸtu.

TasarÄ±nÄ±n kanunlaÅŸmasÄ± iÃ§in parlamentoda yapÄ±lacak 3 turdan geÃ§mesi gerekiyor.

Ä°srail'de sivil mahkemelerde idam cezasÄ± bulunmuyor. Askeri mahkemelerde ise son derece istisnai durumlarda bu ceza verilebiliyor. Bu yetki Ä°srail tarihinde sadece bir kez 1962 yÄ±lÄ±nda gÃ¶rÃ¼len bir davada eski bir Nazi suÃ§lusuna karÅŸÄ± kullanÄ±ldÄ±.



Ä°lgili Konular filistin israil liberman
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