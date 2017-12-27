Naylon poÅŸette son yÄ±l

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Ã‡evre ve Åžehircilik BakanlÄ±ÄŸÄ±nca hazÄ±rlanan, 1 Ocak 2019'dan itibaren plastik alÄ±ÅŸveriÅŸ poÅŸetlerinin satÄ±ÅŸ noktalarÄ±nda kullanÄ±cÄ±lara Ã¼cret karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± verilmesine yÃ¶nelik dÃ¼zenlemenin yer aldÄ±ÄŸÄ± yÃ¶netmelik Resmi Gazete'de yayÄ±mlandÄ±.
Ã‡evre ve Åžehircilik BakanlÄ±ÄŸÄ±nca ambalaj atÄ±klarÄ±nÄ±n kaynaÄŸÄ±nda ayrÄ± toplanmasÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n verim ve etkinliÄŸinin artÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± saÄŸlamak iÃ§in hazÄ±rlanan "Ambalaj AtÄ±klarÄ±nÄ±n KontrolÃ¼ YÃ¶netmeliÄŸi" Resmi Gazete'de yayÄ±mlandÄ±.
YÃ¶netmenliÄŸin, 1 Ocak 2018'de yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girmesiyle 24 AÄŸustos 2011 tarihli "Ambalaj AtÄ±klarÄ±nÄ±n KontrolÃ¼ YÃ¶netmeliÄŸi" yÃ¼rÃ¼rlÃ¼kten kalkacak.
YÃ¶netmelikte Ã§evresel aÃ§Ä±dan belirli Ã¶lÃ§Ã¼tlere, temel ÅŸart ve Ã¶zelliklere sahip ambalajlarÄ±n Ã¼retimi, ambalaj atÄ±klarÄ±nÄ±n oluÅŸumunun Ã¶nlenmesi, Ã¶nlenemeyen ambalaj atÄ±klarÄ±nÄ±n yeniden kullanÄ±m, geri dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m ve geri kazanÄ±m yÃ¶ntemleri kullanÄ±larak bertaraf edilecek miktarÄ±nÄ±n azaltÄ±lmasÄ±, bu atÄ±klarÄ±n Ã§evreye zarar verecek ÅŸekilde doÄŸrudan ve dolaylÄ± olarak alÄ±cÄ± ortama verilmesinin Ã¶nlenmesi, belirli bir yÃ¶netim sistemi iÃ§inde, kaynaÄŸÄ±nda ayrÄ± biriktirilmesi, toplanmasÄ±, taÅŸÄ±nmasÄ±, ayrÄ±lmasÄ±na ve geri dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼mÃ¼ne iliÅŸkin teknik ve idari standartlarÄ±n oluÅŸturulmasÄ±na yÃ¶nelik prensip, politika ve programlar ile hukuki, idari ve teknik esaslar belirlendi.
YÃ¶netmelikte, tÃ¼m dÃ¼nyada Ã¼zerinde hassasiyetle durulan plastik alÄ±ÅŸveriÅŸ poÅŸetlerinin kullanÄ±mÄ± sonucu oluÅŸan gÃ¶rsel ve Ã§evresel kirliliÄŸinin Ã¶nlenmesi ve gereksiz plastik poÅŸet kullanÄ±mÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼ne geÃ§ilmesi amacÄ±yla 1 Ocak 2019'dan itibaren plastik poÅŸetlerin satÄ±ÅŸ noktalarÄ±nda kullanÄ±cÄ±lara Ã¼creti karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± verilmesine yÃ¶nelik dÃ¼zenleme yapÄ±ldÄ±.
DÃ¼zenlemeyle, Ã¼lke genelinde 31 AralÄ±k 2019'a kadar kiÅŸi baÅŸÄ± yÄ±llÄ±k plastik torba kullanÄ±mÄ±nÄ±n 90'Ä±, 31 AralÄ±k 2025'e kadar ise 40'Ä± aÅŸmayacak ÅŸekilde azaltÄ±lmasÄ± esas alÄ±ndÄ±.
Bu kapsamda plastik torbalar, 1 Ocak 2019'dan itibaren mesafeli sÃ¶zleÅŸmeler ile yapÄ±lan satÄ±ÅŸlar da dahil olmak Ã¼zere satÄ±ÅŸ noktalarÄ±nda kullanÄ±cÄ±ya veya tÃ¼keticiye Ã¼cretsiz verilmeyecek, Ã¼cretsiz temin edilmesine imkan verecek herhangi bir promosyona veya kampanyaya da dahil edilemeyecek. Sadece Ã§ok hafif plastik torbalar, bu uygulamadan muaf tutulacak.
Bu kapsamda plastik torbalara uygulanacak taban Ã¼cret, her yÄ±l piyasa koÅŸullarÄ± ve ilgili sektÃ¶r temsilcilerinden oluÅŸan Ambalaj Komisyonunun Ã¶nerisi dikkate alÄ±narak BakanlÄ±k tarafÄ±ndan belirlenecek ve takip eden yÄ±l boyunca geÃ§erliliÄŸini koruyacak.
Bu plastik torbalar iÃ§in BakanlÄ±kÃ§a belirlenen fiyat tarifesinin altÄ±nda Ã¼cret uygulanamayacak.
Yeni yÃ¶netmelikle lisanslÄ± atÄ±k tesislerinin kriterleri de geliÅŸtirildi. Hizmet edilecek nÃ¼fus doÄŸrultusunda Ã¼Ã§ farklÄ± tip toplama ayÄ±rma tesisi belirlendi.
Buna gÃ¶re, "1.Tip" tesisler 400 bin ve Ã¼zeri nÃ¼fusa hizmet verecek, alanÄ± en az 3 bin metrekare ve gÃ¼nlÃ¼k en az 2 bin metrekÃ¼p ayÄ±rma kapasitesine sahip olacak. "2. Tip" tesisler ise 100 bin-400 bin arasÄ± nÃ¼fusa hizmet verecek, en az 2 bin metrekare alanda, gÃ¼nlÃ¼k 600-2 bin metrekÃ¼p arasÄ±nda ayÄ±rma kapasitesi olacak. "3. Tip" tesisler ise 100 bine kadar olan nÃ¼fusa hizmet verecek. Tesisin, toplam alanÄ±nÄ±n en az bin metrekare olmasÄ± ve gÃ¼nde 100-600 metrekÃ¼p arasÄ±nda ayÄ±rma kapasitesine sahip olmasÄ± gerekecek.
YÃ¶netmelikte doÄŸal kaynak/hammadde korunumu ve geri dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼mÃ¼n yaygÄ±nlaÅŸmasÄ± amacÄ±yla ambalaj Ã¼reticilerine ambalaj atÄ±ÄŸÄ± malzeme kullanÄ±m ÅŸartÄ± getirildi.
Bu kapsamda geri dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rÃ¼lmÃ¼ÅŸ madde ve malzemelerin kullanÄ±mÄ±na iliÅŸkin mevzuat hÃ¼kÃ¼mleri saklÄ± kalmak kaydÄ±yla plastik, kaÄŸÄ±t-karton, cam ve metal ambalaj Ã¼reticileri, yurt iÃ§inde piyasaya arz edilecek ambalajlara iliÅŸkin Ã¼retim proseslerine konu girdilerini, 2018 itibarÄ±yla cam iÃ§in yÃ¼zde 12, plastik iÃ§in yÃ¼zde 4, kaÄŸÄ±t karton iÃ§in yÃ¼zde 25 ve metal iÃ§in yÃ¼zde 10 olmak Ã¼zere kademeli olarak artacak ÅŸekilde ambalaj atÄ±ÄŸÄ±ndan saÄŸlayacak.
YÃ¶netmelikle, evsel kaynaklÄ± ambalaj atÄ±klarÄ±nÄ±n (cam, plastik, metal, kaÄŸÄ±t-karton) etkin ve verimli bir ÅŸekilde toplanmasÄ±nÄ±n saÄŸlanmasÄ±na yÃ¶nelik dÃ¼zenleme de yapÄ±ldÄ±.
Bu kapsamda, toplama altyapÄ±sÄ±nÄ±n geliÅŸtirilmesi ve yaygÄ±nlaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± temin etmek ve evsel kaynaklÄ± ambalaj atÄ±ÄŸÄ±nÄ±n toplama miktarÄ±nÄ± artÄ±rmak amacÄ±yla da yetkilendirilmiÅŸ kuruluÅŸlara hedeflerinin yÃ¼zde 80'ini belediyelerin kaynakta ayrÄ± toplama sistemi ile toplanan evsel ambalaj atÄ±klarÄ±ndan saÄŸlama zorunluluÄŸu getirildi.
TÃ¼rkiye'de faaliyet gÃ¶steren iÅŸletmelerin sayÄ±sÄ± gÃ¶z Ã¶nÃ¼nde bulundurulduÄŸunda, geri kazanÄ±m yÃ¼kÃ¼mlÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n yerine getirilmesi noktasÄ±nda gerek izleme gerek yÃ¶netim faaliyetlerinin sadeleÅŸtirilmesine yÃ¶nelik olarak da birtakÄ±m dÃ¼zenlemeler yapÄ±ldÄ±.
Bu Ã§erÃ§evede, iÅŸletmelerin, geri dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m oranlarÄ±nÄ±n yÃ¼ksek olduÄŸu birÃ§ok Ã¼lkede de etkili bir ÅŸekilde kullanÄ±lan "depozito yÃ¶ntemi"ni kullanmalarÄ± veya BakanlÄ±kÃ§a yetki verilen kuruluÅŸlara yÃ¼kÃ¼mlÃ¼lÃ¼klerini devretmeleri gerektiÄŸi hususu hÃ¼kme baÄŸlandÄ±.
Toplama sisteminin altyapÄ±sÄ±nÄ±n gÃ¼Ã§lendirilmesi kapsamÄ±nda yetkilendirilmiÅŸ kuruluÅŸlara da "biriktirme ekipmanlarÄ±, toplama araÃ§larÄ±, eÄŸitim ve bilinÃ§lendirme Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± ile makine ve ekipman" desteÄŸinin saÄŸlanmasÄ± iÃ§in genel yÃ¶netim giderleri dÄ±ÅŸÄ±nda kalan miktarÄ±nÄ±n en az yÃ¼zde 25'ini belediyelere altyapÄ± desteÄŸi saÄŸlama yÃ¼kÃ¼mlÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ getirildi.
ATIKLAR ONLINE TAKÄ°P EDÄ°LECEK
YÃ¶netmelik kapsamÄ±nda yapÄ±lmasÄ± gerekli olan beyan, bildirim, belgelendirme ile belediyelerce hazÄ±rlanmasÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼len ambalaj atÄ±ÄŸÄ± yÃ¶netim planlarÄ±nÄ±n ise yÃ¶netmelik paydaÅŸlarÄ±nÄ±n kullanÄ±mÄ±na aÃ§Ä±lan Ã§evrimiÃ§i program olan "Ambalaj Bilgi Sistemi" Ã¼zerinden gÃ¶nderilmesi gerektiÄŸi hÃ¼kme de baÄŸlandÄ±.
BÃ¶ylece Ã¼retilen, piyasaya sÃ¼rÃ¼len ambalaj miktarlarÄ± ile toplanan ve geri kazanÄ±lan ambalaj miktarlarÄ±na iliÅŸkin verilerin online olarak izlenmesi, detaylÄ± olarak Ã¼lke genelinde raporlanmasÄ± ve etkin denetimi saÄŸlanacak.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "Tunus'un huzurunu, istikrarÄ±nÄ±, ekonomik bÃ¼yÃ¼mesini kendimizinkinden ayrÄ± gÃ¶rmÃ¼yoruz. Tunus'un kalkÄ±nmasÄ±, TÃ¼rkiye'nin kalkÄ±nmasÄ± demektir. Bu amaÃ§la uygun koÅŸullarla aÃ§tÄ±ÄŸÄ±mÄ±z 300 milyon dolarlÄ±k kredi Tunus tarafÄ±nca kullanÄ±lmÄ±ÅŸ olup, 300 milyon dolarlÄ±k kredi de kullanÄ±lmayÄ± bekliyor" aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu
Saadet Partisi Genel BaÅŸkanÄ± KaramollaoÄŸlu, "(Tek tip kÄ±yafet uygulamasÄ±) Tek tip kÄ±yafet zorunluluÄŸunu 12 EylÃ¼l'de kÄ±smen tecrÃ¼be ettik. Tek sonucu, dÃ¼nya kamuoyunda TÃ¼rkiye'yi itibarsÄ±zlaÅŸtÄ±rmak oldu. BugÃ¼n de aynÄ± hataya dÃ¼ÅŸÃ¼lÃ¼yor" dedi
ÅžiÅŸli Belediyesinin, yÄ±lbaÅŸÄ± kutlamalarÄ±nÄ± iptal ettiÄŸi bildirildi.
Adana BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi ZabÄ±ta Daire BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ekipleri, Seyhan ve YÃ¼reÄŸir ilÃ§elerinde iÅŸ yerlerinde izinsiz asÄ±lan ArapÃ§a tabelalar sÃ¶kÃ¼ldÃ¼
Ã‡evre ve Åžehircilik BakanlÄ±ÄŸÄ±nca hazÄ±rlanan, plastik torbalarÄ±n 1 Ocak 2019'dan itibaren Ã¼cretli verilmesini Ã¶ngÃ¶ren "Ambalaj AtÄ±klarÄ±nÄ±n KontrolÃ¼ YÃ¶netmeliÄŸi" Resmi Gazete'de yayÄ±mlandÄ±
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n Suudi Arabistan KralÄ± Selman ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde, KudÃ¼s'Ã¼n statÃ¼sÃ¼ne verilen Ã¶nem vurgulandÄ±, Filistinlilerin haklarÄ±nÄ±n korunmasÄ± iÃ§in tÃ¼m Ä°slam aleminin birlik iÃ§inde hareket etmesi gerektiÄŸi, BM Genel Kurulunda kabul edilen kararÄ±n uluslararasÄ± toplumun gÃ¼Ã§lÃ¼ bir mesajÄ± olarak kayÄ±tlara geÃ§tiÄŸi dile getirildi
KPSS sonuÃ§larÄ±na gÃ¶re, mÃ¼hendis ve tekniker unvanlÄ± kadrolarÄ±na yerleÅŸtirme sonuÃ§larÄ± belli oldu
AGD BaÅŸkanÄ± Turhan, "Mekke'nin fethi programlarÄ±na bu yÄ±l KudÃ¼s'Ã¼ de ekledik. Mekke'nin ve KudÃ¼s'Ã¼n fethi dolayÄ±sÄ±yla yÄ±lbaÅŸÄ± gecesi TÃ¼rkiye genelinde 600'den fazla noktada program tertip edeceÄŸiz." dedi.
FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda 4. Kara HavacÄ±lÄ±k Alay KomutanlÄ±gÌ†Ä±'ndan helikopterlerle hareket ederek Ä°stanbul Ã§evresinde kalkÄ±ÅŸmaya katÄ±lan ve bir kÄ±smÄ± daha sonra Yunanistan'a kaÃ§an 8 subayÄ±n da aralarÄ±nda bulunduÄŸu 19 eski havacÄ± askerin yargÄ±lanmasÄ±na baÅŸlandÄ±
TÃ¼rkiye'nin Tiran BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi Din Hizmetleri MÃ¼ÅŸavirliÄŸi KoordinatÃ¶rÃ¼ ÅžengÃ¼l, caminin tamamlandÄ±ÄŸÄ±nda â€œBalkanlarÄ±n en bÃ¼yÃ¼k camisi olacaÄŸÄ±nÄ±" sÃ¶yledi
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, resmi temaslarda bulunmak Ã¼zere Suudi Arabistan'Ä±n baÅŸkenti Riyad'a ulaÅŸtÄ±
KHK kapsamÄ±ndaki dÃ¼zenlemeyle, 6 bin 800'Ã¼ badem kurusu, 51 bin 700'Ã¼ gri olmak Ã¼zere, toplam 58 bin 500 hÃ¼kÃ¼mlÃ¼ ve tutuklu tulum giyerek duruÅŸmalara katÄ±lacak
TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerince, Irak'Ä±n kuzeyindeki Metina ve Gara bÃ¶lgelerine dÃ¼zenlenen hava harekatÄ±nda etkisiz hale getirilen terÃ¶rist sayÄ±sÄ±nÄ±n 17'ye ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± bildirildi
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, resmi temaslarda bulunmak Ã¼zere Ã¶zel uÃ§ak "TUR" ile TSÄ° 02.00'de Afrika turunun son duraÄŸÄ± Tunus'a gitti
GÃ¶Ã§erler ve Besiciler DerneÄŸi Genel BaÅŸkanÄ± Ã‡elik, "Yayla yasaÄŸÄ±nÄ±n sona ermesiyle TÃ¼rkiye'nin et ithal eden deÄŸil, ihraÃ§ eden bir Ã¼lke olacaÄŸÄ±na inanÄ±yoruz" dedi