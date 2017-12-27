14:29, 27 AralÄ±k 2017 Ã‡arÅŸamba

Naylon poÅŸette son yÄ±l

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ã‡evre ve Åžehircilik BakanlÄ±ÄŸÄ±nca hazÄ±rlanan, 1 Ocak 2019'dan itibaren plastik alÄ±ÅŸveriÅŸ poÅŸetlerinin satÄ±ÅŸ noktalarÄ±nda kullanÄ±cÄ±lara Ã¼cret karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± verilmesine yÃ¶nelik dÃ¼zenlemenin yer aldÄ±ÄŸÄ± yÃ¶netmelik Resmi Gazete'de yayÄ±mlandÄ±.

Ã‡evre ve Åžehircilik BakanlÄ±ÄŸÄ±nca ambalaj atÄ±klarÄ±nÄ±n kaynaÄŸÄ±nda ayrÄ± toplanmasÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n verim ve etkinliÄŸinin artÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± saÄŸlamak iÃ§in hazÄ±rlanan "Ambalaj AtÄ±klarÄ±nÄ±n KontrolÃ¼ YÃ¶netmeliÄŸi" Resmi Gazete'de yayÄ±mlandÄ±.

YÃ¶netmenliÄŸin, 1 Ocak 2018'de yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girmesiyle 24 AÄŸustos 2011 tarihli "Ambalaj AtÄ±klarÄ±nÄ±n KontrolÃ¼ YÃ¶netmeliÄŸi" yÃ¼rÃ¼rlÃ¼kten kalkacak.

YÃ¶netmelikte Ã§evresel aÃ§Ä±dan belirli Ã¶lÃ§Ã¼tlere, temel ÅŸart ve Ã¶zelliklere sahip ambalajlarÄ±n Ã¼retimi, ambalaj atÄ±klarÄ±nÄ±n oluÅŸumunun Ã¶nlenmesi, Ã¶nlenemeyen ambalaj atÄ±klarÄ±nÄ±n yeniden kullanÄ±m, geri dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m ve geri kazanÄ±m yÃ¶ntemleri kullanÄ±larak bertaraf edilecek miktarÄ±nÄ±n azaltÄ±lmasÄ±, bu atÄ±klarÄ±n Ã§evreye zarar verecek ÅŸekilde doÄŸrudan ve dolaylÄ± olarak alÄ±cÄ± ortama verilmesinin Ã¶nlenmesi, belirli bir yÃ¶netim sistemi iÃ§inde, kaynaÄŸÄ±nda ayrÄ± biriktirilmesi, toplanmasÄ±, taÅŸÄ±nmasÄ±, ayrÄ±lmasÄ±na ve geri dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼mÃ¼ne iliÅŸkin teknik ve idari standartlarÄ±n oluÅŸturulmasÄ±na yÃ¶nelik prensip, politika ve programlar ile hukuki, idari ve teknik esaslar belirlendi.

YÃ¶netmelikte, tÃ¼m dÃ¼nyada Ã¼zerinde hassasiyetle durulan plastik alÄ±ÅŸveriÅŸ poÅŸetlerinin kullanÄ±mÄ± sonucu oluÅŸan gÃ¶rsel ve Ã§evresel kirliliÄŸinin Ã¶nlenmesi ve gereksiz plastik poÅŸet kullanÄ±mÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼ne geÃ§ilmesi amacÄ±yla 1 Ocak 2019'dan itibaren plastik poÅŸetlerin satÄ±ÅŸ noktalarÄ±nda kullanÄ±cÄ±lara Ã¼creti karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± verilmesine yÃ¶nelik dÃ¼zenleme yapÄ±ldÄ±.

DÃ¼zenlemeyle, Ã¼lke genelinde 31 AralÄ±k 2019'a kadar kiÅŸi baÅŸÄ± yÄ±llÄ±k plastik torba kullanÄ±mÄ±nÄ±n 90'Ä±, 31 AralÄ±k 2025'e kadar ise 40'Ä± aÅŸmayacak ÅŸekilde azaltÄ±lmasÄ± esas alÄ±ndÄ±.

Bu kapsamda plastik torbalar, 1 Ocak 2019'dan itibaren mesafeli sÃ¶zleÅŸmeler ile yapÄ±lan satÄ±ÅŸlar da dahil olmak Ã¼zere satÄ±ÅŸ noktalarÄ±nda kullanÄ±cÄ±ya veya tÃ¼keticiye Ã¼cretsiz verilmeyecek, Ã¼cretsiz temin edilmesine imkan verecek herhangi bir promosyona veya kampanyaya da dahil edilemeyecek. Sadece Ã§ok hafif plastik torbalar, bu uygulamadan muaf tutulacak.

Bu kapsamda plastik torbalara uygulanacak taban Ã¼cret, her yÄ±l piyasa koÅŸullarÄ± ve ilgili sektÃ¶r temsilcilerinden oluÅŸan Ambalaj Komisyonunun Ã¶nerisi dikkate alÄ±narak BakanlÄ±k tarafÄ±ndan belirlenecek ve takip eden yÄ±l boyunca geÃ§erliliÄŸini koruyacak.

Bu plastik torbalar iÃ§in BakanlÄ±kÃ§a belirlenen fiyat tarifesinin altÄ±nda Ã¼cret uygulanamayacak.

Yeni yÃ¶netmelikle lisanslÄ± atÄ±k tesislerinin kriterleri de geliÅŸtirildi. Hizmet edilecek nÃ¼fus doÄŸrultusunda Ã¼Ã§ farklÄ± tip toplama ayÄ±rma tesisi belirlendi.

Buna gÃ¶re, "1.Tip" tesisler 400 bin ve Ã¼zeri nÃ¼fusa hizmet verecek, alanÄ± en az 3 bin metrekare ve gÃ¼nlÃ¼k en az 2 bin metrekÃ¼p ayÄ±rma kapasitesine sahip olacak. "2. Tip" tesisler ise 100 bin-400 bin arasÄ± nÃ¼fusa hizmet verecek, en az 2 bin metrekare alanda, gÃ¼nlÃ¼k 600-2 bin metrekÃ¼p arasÄ±nda ayÄ±rma kapasitesi olacak. "3. Tip" tesisler ise 100 bine kadar olan nÃ¼fusa hizmet verecek. Tesisin, toplam alanÄ±nÄ±n en az bin metrekare olmasÄ± ve gÃ¼nde 100-600 metrekÃ¼p arasÄ±nda ayÄ±rma kapasitesine sahip olmasÄ± gerekecek.

YÃ¶netmelikte doÄŸal kaynak/hammadde korunumu ve geri dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼mÃ¼n yaygÄ±nlaÅŸmasÄ± amacÄ±yla ambalaj Ã¼reticilerine ambalaj atÄ±ÄŸÄ± malzeme kullanÄ±m ÅŸartÄ± getirildi.

Bu kapsamda geri dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rÃ¼lmÃ¼ÅŸ madde ve malzemelerin kullanÄ±mÄ±na iliÅŸkin mevzuat hÃ¼kÃ¼mleri saklÄ± kalmak kaydÄ±yla plastik, kaÄŸÄ±t-karton, cam ve metal ambalaj Ã¼reticileri, yurt iÃ§inde piyasaya arz edilecek ambalajlara iliÅŸkin Ã¼retim proseslerine konu girdilerini, 2018 itibarÄ±yla cam iÃ§in yÃ¼zde 12, plastik iÃ§in yÃ¼zde 4, kaÄŸÄ±t karton iÃ§in yÃ¼zde 25 ve metal iÃ§in yÃ¼zde 10 olmak Ã¼zere kademeli olarak artacak ÅŸekilde ambalaj atÄ±ÄŸÄ±ndan saÄŸlayacak.

YÃ¶netmelikle, evsel kaynaklÄ± ambalaj atÄ±klarÄ±nÄ±n (cam, plastik, metal, kaÄŸÄ±t-karton) etkin ve verimli bir ÅŸekilde toplanmasÄ±nÄ±n saÄŸlanmasÄ±na yÃ¶nelik dÃ¼zenleme de yapÄ±ldÄ±.

Bu kapsamda, toplama altyapÄ±sÄ±nÄ±n geliÅŸtirilmesi ve yaygÄ±nlaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± temin etmek ve evsel kaynaklÄ± ambalaj atÄ±ÄŸÄ±nÄ±n toplama miktarÄ±nÄ± artÄ±rmak amacÄ±yla da yetkilendirilmiÅŸ kuruluÅŸlara hedeflerinin yÃ¼zde 80'ini belediyelerin kaynakta ayrÄ± toplama sistemi ile toplanan evsel ambalaj atÄ±klarÄ±ndan saÄŸlama zorunluluÄŸu getirildi.

TÃ¼rkiye'de faaliyet gÃ¶steren iÅŸletmelerin sayÄ±sÄ± gÃ¶z Ã¶nÃ¼nde bulundurulduÄŸunda, geri kazanÄ±m yÃ¼kÃ¼mlÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n yerine getirilmesi noktasÄ±nda gerek izleme gerek yÃ¶netim faaliyetlerinin sadeleÅŸtirilmesine yÃ¶nelik olarak da birtakÄ±m dÃ¼zenlemeler yapÄ±ldÄ±.

Bu Ã§erÃ§evede, iÅŸletmelerin, geri dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m oranlarÄ±nÄ±n yÃ¼ksek olduÄŸu birÃ§ok Ã¼lkede de etkili bir ÅŸekilde kullanÄ±lan "depozito yÃ¶ntemi"ni kullanmalarÄ± veya BakanlÄ±kÃ§a yetki verilen kuruluÅŸlara yÃ¼kÃ¼mlÃ¼lÃ¼klerini devretmeleri gerektiÄŸi hususu hÃ¼kme baÄŸlandÄ±.

Toplama sisteminin altyapÄ±sÄ±nÄ±n gÃ¼Ã§lendirilmesi kapsamÄ±nda yetkilendirilmiÅŸ kuruluÅŸlara da "biriktirme ekipmanlarÄ±, toplama araÃ§larÄ±, eÄŸitim ve bilinÃ§lendirme Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± ile makine ve ekipman" desteÄŸinin saÄŸlanmasÄ± iÃ§in genel yÃ¶netim giderleri dÄ±ÅŸÄ±nda kalan miktarÄ±nÄ±n en az yÃ¼zde 25'ini belediyelere altyapÄ± desteÄŸi saÄŸlama yÃ¼kÃ¼mlÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ getirildi.

ATIKLAR ONLINE TAKÄ°P EDÄ°LECEK

YÃ¶netmelik kapsamÄ±nda yapÄ±lmasÄ± gerekli olan beyan, bildirim, belgelendirme ile belediyelerce hazÄ±rlanmasÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼len ambalaj atÄ±ÄŸÄ± yÃ¶netim planlarÄ±nÄ±n ise yÃ¶netmelik paydaÅŸlarÄ±nÄ±n kullanÄ±mÄ±na aÃ§Ä±lan Ã§evrimiÃ§i program olan "Ambalaj Bilgi Sistemi" Ã¼zerinden gÃ¶nderilmesi gerektiÄŸi hÃ¼kme de baÄŸlandÄ±.

BÃ¶ylece Ã¼retilen, piyasaya sÃ¼rÃ¼len ambalaj miktarlarÄ± ile toplanan ve geri kazanÄ±lan ambalaj miktarlarÄ±na iliÅŸkin verilerin online olarak izlenmesi, detaylÄ± olarak Ã¼lke genelinde raporlanmasÄ± ve etkin denetimi saÄŸlanacak.