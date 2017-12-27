14:55, 27 AralÄ±k 2017 Ã‡arÅŸamba

Adana'da ArapÃ§a tabelalar kaldÄ±rÄ±ldÄ±





Adana BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi ZabÄ±ta Daire BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ekipleri, Seyhan ve YÃ¼reÄŸir ilÃ§elerinde iÅŸ yerlerinde izinsiz asÄ±lan ArapÃ§a tabelalar sÃ¶kÃ¼ldÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Adana'nÄ±n Seyhan ve YÃ¼reÄŸir ilÃ§elerinde, izinsiz asÄ±lan ArapÃ§a tabelalar BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi ekipleri tarafÄ±ndan sÃ¶kÃ¼ldÃ¼. Adana BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi ZabÄ±ta Daire BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ekipleri, Seyhan ve YÃ¼reÄŸir ilÃ§elerinde iÅŸ yerlerinde denetimde bulundu. Ekipler, izinsiz asÄ±lan, gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ kirliliÄŸi oluÅŸturan ve TÃ¼rkÃ§enin korunmasÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na zarar veren 35 iÅŸ yerindeki ArapÃ§a tabelalarÄ± kaldÄ±rdÄ±.

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