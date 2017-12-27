15:11, 27 AralÄ±k 2017 Ã‡arÅŸamba

ÅžiÅŸli Belediyesi yÄ±lbaÅŸÄ± kutlamalarÄ±nÄ± iptal etti





ÅžiÅŸli Belediyesinin, yÄ±lbaÅŸÄ± kutlamalarÄ±nÄ± iptal ettiÄŸi bildirildi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi ÅžiÅŸli Belediyesi, ÅžiÅŸli KaymakamlÄ±ÄŸÄ±na baÅŸvurarak, 4 gÃ¼n sÃ¼rmesi planlanan yÄ±lbaÅŸÄ± kutlamalarÄ± iÃ§in izin istedi. ÅžiÅŸli KaymakamlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n gÃ¼venlik nedeniyle etkinlik gÃ¼n sayÄ±sÄ±nÄ±n azaltÄ±lmasÄ± ricasÄ± Ã¼zerine programÄ±n tamamÄ± ÅžiÅŸli Belediyesince iptal edildi.

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