ÅžiÅŸli Belediyesi yÄ±lbaÅŸÄ± kutlamalarÄ±nÄ± iptal etti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
ÅžiÅŸli Belediyesi, ÅžiÅŸli KaymakamlÄ±ÄŸÄ±na baÅŸvurarak, 4 gÃ¼n sÃ¼rmesi planlanan yÄ±lbaÅŸÄ± kutlamalarÄ± iÃ§in izin istedi.
ÅžiÅŸli KaymakamlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n gÃ¼venlik nedeniyle etkinlik gÃ¼n sayÄ±sÄ±nÄ±n azaltÄ±lmasÄ± ricasÄ± Ã¼zerine programÄ±n tamamÄ± ÅžiÅŸli Belediyesince iptal edildi.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "Tunus'un huzurunu, istikrarÄ±nÄ±, ekonomik bÃ¼yÃ¼mesini kendimizinkinden ayrÄ± gÃ¶rmÃ¼yoruz. Tunus'un kalkÄ±nmasÄ±, TÃ¼rkiye'nin kalkÄ±nmasÄ± demektir. Bu amaÃ§la uygun koÅŸullarla aÃ§tÄ±ÄŸÄ±mÄ±z 300 milyon dolarlÄ±k kredi Tunus tarafÄ±nca kullanÄ±lmÄ±ÅŸ olup, 300 milyon dolarlÄ±k kredi de kullanÄ±lmayÄ± bekliyor" aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu
Saadet Partisi Genel BaÅŸkanÄ± KaramollaoÄŸlu, "(Tek tip kÄ±yafet uygulamasÄ±) Tek tip kÄ±yafet zorunluluÄŸunu 12 EylÃ¼l'de kÄ±smen tecrÃ¼be ettik. Tek sonucu, dÃ¼nya kamuoyunda TÃ¼rkiye'yi itibarsÄ±zlaÅŸtÄ±rmak oldu. BugÃ¼n de aynÄ± hataya dÃ¼ÅŸÃ¼lÃ¼yor" dedi
ÅžiÅŸli Belediyesinin, yÄ±lbaÅŸÄ± kutlamalarÄ±nÄ± iptal ettiÄŸi bildirildi.
Adana BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi ZabÄ±ta Daire BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ekipleri, Seyhan ve YÃ¼reÄŸir ilÃ§elerinde iÅŸ yerlerinde izinsiz asÄ±lan ArapÃ§a tabelalar sÃ¶kÃ¼ldÃ¼
Ã‡evre ve Åžehircilik BakanlÄ±ÄŸÄ±nca hazÄ±rlanan, plastik torbalarÄ±n 1 Ocak 2019'dan itibaren Ã¼cretli verilmesini Ã¶ngÃ¶ren "Ambalaj AtÄ±klarÄ±nÄ±n KontrolÃ¼ YÃ¶netmeliÄŸi" Resmi Gazete'de yayÄ±mlandÄ±
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n Suudi Arabistan KralÄ± Selman ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde, KudÃ¼s'Ã¼n statÃ¼sÃ¼ne verilen Ã¶nem vurgulandÄ±, Filistinlilerin haklarÄ±nÄ±n korunmasÄ± iÃ§in tÃ¼m Ä°slam aleminin birlik iÃ§inde hareket etmesi gerektiÄŸi, BM Genel Kurulunda kabul edilen kararÄ±n uluslararasÄ± toplumun gÃ¼Ã§lÃ¼ bir mesajÄ± olarak kayÄ±tlara geÃ§tiÄŸi dile getirildi
KPSS sonuÃ§larÄ±na gÃ¶re, mÃ¼hendis ve tekniker unvanlÄ± kadrolarÄ±na yerleÅŸtirme sonuÃ§larÄ± belli oldu
AGD BaÅŸkanÄ± Turhan, "Mekke'nin fethi programlarÄ±na bu yÄ±l KudÃ¼s'Ã¼ de ekledik. Mekke'nin ve KudÃ¼s'Ã¼n fethi dolayÄ±sÄ±yla yÄ±lbaÅŸÄ± gecesi TÃ¼rkiye genelinde 600'den fazla noktada program tertip edeceÄŸiz." dedi.
FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda 4. Kara HavacÄ±lÄ±k Alay KomutanlÄ±gÌ†Ä±'ndan helikopterlerle hareket ederek Ä°stanbul Ã§evresinde kalkÄ±ÅŸmaya katÄ±lan ve bir kÄ±smÄ± daha sonra Yunanistan'a kaÃ§an 8 subayÄ±n da aralarÄ±nda bulunduÄŸu 19 eski havacÄ± askerin yargÄ±lanmasÄ±na baÅŸlandÄ±
TÃ¼rkiye'nin Tiran BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi Din Hizmetleri MÃ¼ÅŸavirliÄŸi KoordinatÃ¶rÃ¼ ÅžengÃ¼l, caminin tamamlandÄ±ÄŸÄ±nda â€œBalkanlarÄ±n en bÃ¼yÃ¼k camisi olacaÄŸÄ±nÄ±" sÃ¶yledi
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, resmi temaslarda bulunmak Ã¼zere Suudi Arabistan'Ä±n baÅŸkenti Riyad'a ulaÅŸtÄ±
KHK kapsamÄ±ndaki dÃ¼zenlemeyle, 6 bin 800'Ã¼ badem kurusu, 51 bin 700'Ã¼ gri olmak Ã¼zere, toplam 58 bin 500 hÃ¼kÃ¼mlÃ¼ ve tutuklu tulum giyerek duruÅŸmalara katÄ±lacak
TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerince, Irak'Ä±n kuzeyindeki Metina ve Gara bÃ¶lgelerine dÃ¼zenlenen hava harekatÄ±nda etkisiz hale getirilen terÃ¶rist sayÄ±sÄ±nÄ±n 17'ye ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± bildirildi
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, resmi temaslarda bulunmak Ã¼zere Ã¶zel uÃ§ak "TUR" ile TSÄ° 02.00'de Afrika turunun son duraÄŸÄ± Tunus'a gitti
GÃ¶Ã§erler ve Besiciler DerneÄŸi Genel BaÅŸkanÄ± Ã‡elik, "Yayla yasaÄŸÄ±nÄ±n sona ermesiyle TÃ¼rkiye'nin et ithal eden deÄŸil, ihraÃ§ eden bir Ã¼lke olacaÄŸÄ±na inanÄ±yoruz" dedi