ErdoÄŸan-Sibsi ortak basÄ±n toplantÄ±sÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, "TÃ¼rkiye ve Tunus, hep birlikte, gÃ¼Ã§lÃ¼ ÅŸekilde ÅŸunu sÃ¶ylemektedir; 'KudÃ¼s bizim kÄ±rmÄ±zÄ± Ã§izgimizdir.' KudÃ¼s'Ã¼n tarihi statÃ¼sÃ¼ne ve kutsiyetine yÃ¶nelik hiÃ§bir adÄ±m kabul edilemez." dedi.
ErdoÄŸan ile Tunus CumhurbaÅŸkanÄ± El-Baci Kaid es-Sibsi, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SarayÄ±'ndaki baÅŸ baÅŸa ve heyetlerarasÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler sonrasÄ±nda ortak basÄ±n toplantÄ±sÄ± dÃ¼zenledi.
Tunus CumhurbaÅŸkanÄ± Sibsi'nin nazik davetine icabetle Tunus'ta bulunmaktan duyduÄŸu memnuniyeti belirten ErdoÄŸan, Tunus'un tÃ¼m alanlarda kaydettiÄŸi geliÅŸmelerin Ã¶nemine iÅŸaret etti.
ErdoÄŸan, 2013'te baÅŸbakan olarak gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi bir Ã¶nceki ziyaretinden bu yana Tunus'un geÃ§iÅŸ sÃ¼recinde tarihi nitelikte birÃ§ok adÄ±m attÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±.
TunuslularÄ±n, uzlaÅŸÄ± ve kapsayÄ±cÄ±lÄ±ÄŸa dayalÄ± siyasi sÃ¼reÃ§lerinin tÃ¼m bÃ¶lge iÃ§in bir ilham kaynaÄŸÄ± olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirten ErdoÄŸan, "Bu baÅŸarÄ± hikayesinin altÄ±nda imzasÄ± olan tÃ¼m Tunuslu siyasileri kutluyorum, tebrik ediyorum. Tunus'un kalben dostu olan TÃ¼rkiye'nin, daima yanÄ±nÄ±zda olduÄŸunu da Ã¶zellikle ifade etmekte fayda gÃ¶rÃ¼yorum." diye konuÅŸtu.
BÃ–LGE SORUNLARI ELE ALINDI
ErdoÄŸan, mevkidaÅŸÄ± Sibsi ile baÅŸ baÅŸa ve heyetlerarasÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerde ikili ve Ã¶zellikle de bÃ¶lge sorunlarÄ±nÄ± ele alma fÄ±rsatÄ±nÄ± bulduklarÄ±nÄ± aktardÄ±.
Son dÃ¶nemde gerek TÃ¼rkiye'de gerek Tunus'taki yoÄŸun gÃ¼ndem sebebiyle gerÃ§ekleÅŸtiremedikleri Ã¼st dÃ¼zey ziyaretlere ivme kazandÄ±rmayÄ± kararlaÅŸtÄ±rdÄ±klarÄ±nÄ± dile getiren ErdoÄŸan, ÅŸÃ¶yle devam etti:
"Bu konuda aramÄ±zda YÃ¼ksek DÃ¼zeyli Stratejik Konsey AnlaÅŸmasÄ± da olduÄŸuna gÃ¶re, bakanlarÄ±mÄ±zÄ±n Ã§ok daha sÄ±k bir araya gelmeleri gerekiyor ki YÃ¼ksek DÃ¼zeyli Stratejik Konseyde baÅŸbakanlar da karÅŸÄ±lÄ±klÄ± olarak bir araya gelme fÄ±rsatÄ±nÄ± bulsunlar."
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, ekonomik iliÅŸkilerde ticaret, yatÄ±rÄ±m, enerji, turizm ve tarÄ±m alanlarÄ±nda iÅŸbirliÄŸini daha da geliÅŸtirmek istediklerine dikkati Ã§ekerek, ÅŸu deÄŸerlendirmelerde bulundu:
"Åžu anda 1 milyar 125 milyon dolar olan ticaret hacmimizi Ã§ok daha yÃ¼kseklere Ã§Ä±karmamÄ±zda fayda var diye dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. BugÃ¼n, Tunus'un yaÅŸamÄ±ÅŸ olduÄŸu ekonomik sÄ±kÄ±ntÄ±lar ve dÄ±ÅŸ ticaret aÃ§Ä±ÄŸÄ±nÄ±n nedenlerini aramÄ±zda gÃ¶rÃ¼ÅŸme fÄ±rsatÄ± bulduk. TÃ¼rkiye olarak neler yapabileceÄŸimiz konusunda fikirlerimizi karÅŸÄ±lÄ±klÄ± olarak paylaÅŸtÄ±k. SayÄ±n BaÅŸbakan ile de bu konularÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸeceÄŸiz, bakanlarÄ±mÄ±z aynÄ± ÅŸekilde muhataplarÄ±yla bu konularÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼ler ve gÃ¶rÃ¼ÅŸmeye de devam edecekler.
Ãœlkelerimiz arasÄ±ndaki ticaretin dengeli bir ÅŸekilde artÄ±rÄ±lmasÄ± noktasÄ±nda mutabÄ±k kaldÄ±k. Ekonomi bakanlarÄ±mÄ±z, ilgili yetkililerimiz eÅŸgÃ¼dÃ¼m halinde Ã§alÄ±ÅŸmaya devam edecekler. Åžunu buradan aÃ§Ä±k ve net ifade etmek isterim; Tunus'un huzurunu, istikrarÄ±nÄ±, ekonomik bÃ¼yÃ¼mesini kendimizinkinden ayrÄ± gÃ¶rmÃ¼yoruz. Tunus'un kalkÄ±nmasÄ±, TÃ¼rkiye'nin kalkÄ±nmasÄ± demektir. Bu amaÃ§la uygun koÅŸullarla aÃ§tÄ±ÄŸÄ±mÄ±z 300 milyon dolarlÄ±k kredi Tunus tarafÄ±nca kullanÄ±lmÄ±ÅŸ olup, 300 milyon dolarlÄ±k kredi de kullanÄ±lmayÄ± bekliyor. Ã–te yandan TÄ°KA'nÄ±n faaliyetleri de Tunus'un kalkÄ±nma Ã§abalarÄ±na katma deÄŸer saÄŸlamayÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor."
Tunus'a ekonomik alandaki desteÄŸin artarak sÃ¼receÄŸine iÅŸaret eden ErdoÄŸan, "GerÃ§ekleÅŸtireceÄŸimiz ekonomi ve yatÄ±rÄ±m forumu toplantÄ±sÄ±nda da Ã¶zel sektÃ¶rÃ¼mÃ¼zÃ¼ Tunus'a daha fazla yatÄ±rÄ±m yapmaya teÅŸvik edeceÄŸiz. Buraya 150 kadar iÅŸ adamÄ±yla beraber geldik ve Tunuslu iÅŸ adamlarÄ± ile iÅŸ adamlarÄ±mÄ±z bugÃ¼n ekonomi bakanlarÄ±mÄ±zÄ±n katÄ±lÄ±mÄ±yla bir toplantÄ±yÄ± da gerÃ§ekleÅŸtirecekler." dedi.
ErdoÄŸan, Tunus'un terÃ¶rle mÃ¼cadelesine tam destek verdiklerini ve vermeye de devam edeceklerini belirtti.
TÃ¼rkiye'nin, polis eÄŸitimi, terÃ¶rle mÃ¼cadele konusunda tecrÃ¼be aktarÄ±mÄ± ve savunma sanayi Ã¼rÃ¼nleri alanÄ±nda Tunus ile devam eden iÅŸbirliÄŸini geliÅŸtirmeye hazÄ±r olduÄŸunu vurgulayan ErdoÄŸan, "15 Temmuz darbe giriÅŸimi karÅŸÄ±sÄ±nda sergilediÄŸimiz dayanÄ±ÅŸma ve FETÃ– ile mÃ¼cadelemizde verdikleri destek iÃ§in Tunus makamlarÄ±na, baÅŸta CumhurbaÅŸkanÄ± olmak Ã¼zere mÃ¼teÅŸekkir olduÄŸumuzu bir kez daha vurgulamak isterim. BÃ¶lgesel geliÅŸmeler kapsamÄ±nda baÅŸta KudÃ¼s olmak Ã¼zere uluslararasÄ± gÃ¼ndemdeki birÃ§ok meselede aramÄ±zda benzer gÃ¶rÃ¼ÅŸler var. Bu benzer gÃ¶rÃ¼ÅŸler de bizim aynen bayraÄŸÄ±mÄ±zdaki birlik gibi burada da birliÄŸimizi ortaya Ã§ok aÃ§Ä±k ve net koyuyor. Demek ki 'tek bayrak', bÃ¶yle bir durum sÃ¶z konusu. Temennim odur ki bu, ruhlarÄ±mÄ±zÄ±n da dÄ±ÅŸa yansÄ±masÄ± olsun." ifadesini kullandÄ±.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, 15 Temmuz darbe giriÅŸiminden sonra bÃ¶lgesel geliÅŸmeler kapsamÄ±nda baÅŸta KudÃ¼s olmak Ã¼zere uluslararasÄ± gÃ¼ndemdeki birÃ§ok meselede Ã¶zellikle bu dayanÄ±ÅŸmayÄ± sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼rdÃ¼klerini ve sÃ¼rdÃ¼rmeye de devam edeceklerini bildirdi.
ErdoÄŸan, ABD'nin, KudÃ¼s'Ã¼ Ä°srail'in baÅŸkenti olarak tanÄ±ma ve bÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸini KudÃ¼s'e taÅŸÄ±ma konusunda attÄ±ÄŸÄ± yanlÄ±ÅŸ adÄ±mÄ±n, BirleÅŸmiÅŸ Milletler Genel Kurulunda nasÄ±l geri dÃ¶ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n, nasÄ±l tÃ¼m dÃ¼nya tarafÄ±ndan pÃ¼skÃ¼rtÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ifade etti.
KUDÃœS KIRMIZI Ã‡Ä°ZGÄ°MÄ°ZDÄ°R
ErdoÄŸan, ÅŸu gÃ¶rÃ¼ÅŸlere yer verdi:
"128 Ã¼lke bir tarafa, 9 tane ki bunun bir tanesi Amerika BirleÅŸik Devletleri, diÄŸer 8 tanesi herhalde Tunus'un ilÃ§eleri gibidir. Bundan sonra ne gibi adÄ±mlar atacaÄŸÄ±z, bunlarÄ± da yine beraberce konuÅŸarak, gÃ¶rÃ¼ÅŸerek inÅŸallah bu adÄ±mlarÄ± da atacaÄŸÄ±z. TÃ¼rkiye ve Tunus, hep birlikte, gÃ¼Ã§lÃ¼ ÅŸekilde ÅŸunu sÃ¶ylemektedir, 'KudÃ¼s bizim kÄ±rmÄ±zÄ± Ã§izgimizdir.' KudÃ¼s'Ã¼n tarihi statÃ¼sÃ¼ne ve kutsiyetine yÃ¶nelik hiÃ§bir adÄ±m kabul edilemez."
Ä°slam aleminin ortak sesi olarak Ä°stanbul'da olaÄŸanÃ¼stÃ¼ toplanan Ä°slam Ä°ÅŸbirliÄŸi TeÅŸkilatÄ± Zirvesinde de aynÄ± hususun altÄ±nÄ±n Ã§izildiÄŸini, sonuÃ§ bildirgesini de bu ÅŸekilde aÃ§Ä±kladÄ±klarÄ±nÄ± hatÄ±rlatan ErdoÄŸan, "BirleÅŸmiÅŸ Milletler GÃ¼venlik Konseyinden sonra atÄ±lan adÄ±m gerÃ§ekten Ã¶nemliydi. KÃ¼resel vicdan, hukuk dÄ±ÅŸÄ± ve adaletsiz bu karara mÃ¼samaha gÃ¶stermedik. Filistin'e ve barÄ±ÅŸ sÃ¼recine yÃ¶nelik desteÄŸimizi sÃ¼rdÃ¼receÄŸiz." diye konuÅŸtu.
LÄ°BYA'DAKÄ° AKTÄ°F SÃœRECE Ã‡ABALAR DEVAM EDECEK
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Libya'nÄ±n bir an Ã¶nce istikrara kavuÅŸmasÄ± noktasÄ±nda TÃ¼rkiye ve Tunus arasÄ±nda tam mutabakatÄ±n bulunduÄŸuna da vurgu yaptÄ±.
Bu konuda, Tunus CumhurbaÅŸkanÄ± Sibsi'nin insiyatifiyle baÅŸlatÄ±lan Ã§abalarÄ± desteklediklerini belirten ErdoÄŸan, "LibyalÄ± kardeÅŸlerimizin siyasi Ã§Ã¶zÃ¼me yÃ¶nelik diyalog ve uzlaÅŸÄ±yla bugÃ¼ne kadar sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼kleri Ã§abalarda baÅŸarÄ± elde edebileceklerini dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yoruz. Åžu anda biz Libya'da bÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸimizi aÃ§ma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±zÄ± da devam ettireceÄŸiz. Tunus'un istikrarÄ± ve gÃ¼venliÄŸi, Libya'nÄ±nkiyle baÄŸlantÄ±lÄ±ÄŸÄ± olduÄŸundan TÃ¼rkiye'nin, Libya'daki sÃ¼rece aktif Ã§abasÄ± devam edecektir." ifadesini kullandÄ±.
ErdoÄŸan, konukseverliÄŸinden dolayÄ± mevkidaÅŸÄ± Sibsi'ye bir kez daha teÅŸekkÃ¼r ederek, "Kendilerini en kÄ±sa zamanda resmi ziyaret iÃ§in Ã¼lkemde aÄŸÄ±rlamaktan duyacaÄŸÄ±m memnuniyeti kendilerine de ifade ettim." dedi.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "Tunus'un huzurunu, istikrarÄ±nÄ±, ekonomik bÃ¼yÃ¼mesini kendimizinkinden ayrÄ± gÃ¶rmÃ¼yoruz. Tunus'un kalkÄ±nmasÄ±, TÃ¼rkiye'nin kalkÄ±nmasÄ± demektir. Bu amaÃ§la uygun koÅŸullarla aÃ§tÄ±ÄŸÄ±mÄ±z 300 milyon dolarlÄ±k kredi Tunus tarafÄ±nca kullanÄ±lmÄ±ÅŸ olup, 300 milyon dolarlÄ±k kredi de kullanÄ±lmayÄ± bekliyor" aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu
Saadet Partisi Genel BaÅŸkanÄ± KaramollaoÄŸlu, "(Tek tip kÄ±yafet uygulamasÄ±) Tek tip kÄ±yafet zorunluluÄŸunu 12 EylÃ¼l'de kÄ±smen tecrÃ¼be ettik. Tek sonucu, dÃ¼nya kamuoyunda TÃ¼rkiye'yi itibarsÄ±zlaÅŸtÄ±rmak oldu. BugÃ¼n de aynÄ± hataya dÃ¼ÅŸÃ¼lÃ¼yor" dedi
ÅžiÅŸli Belediyesinin, yÄ±lbaÅŸÄ± kutlamalarÄ±nÄ± iptal ettiÄŸi bildirildi.
Adana BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi ZabÄ±ta Daire BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ekipleri, Seyhan ve YÃ¼reÄŸir ilÃ§elerinde iÅŸ yerlerinde izinsiz asÄ±lan ArapÃ§a tabelalar sÃ¶kÃ¼ldÃ¼
Ã‡evre ve Åžehircilik BakanlÄ±ÄŸÄ±nca hazÄ±rlanan, plastik torbalarÄ±n 1 Ocak 2019'dan itibaren Ã¼cretli verilmesini Ã¶ngÃ¶ren "Ambalaj AtÄ±klarÄ±nÄ±n KontrolÃ¼ YÃ¶netmeliÄŸi" Resmi Gazete'de yayÄ±mlandÄ±
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n Suudi Arabistan KralÄ± Selman ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde, KudÃ¼s'Ã¼n statÃ¼sÃ¼ne verilen Ã¶nem vurgulandÄ±, Filistinlilerin haklarÄ±nÄ±n korunmasÄ± iÃ§in tÃ¼m Ä°slam aleminin birlik iÃ§inde hareket etmesi gerektiÄŸi, BM Genel Kurulunda kabul edilen kararÄ±n uluslararasÄ± toplumun gÃ¼Ã§lÃ¼ bir mesajÄ± olarak kayÄ±tlara geÃ§tiÄŸi dile getirildi
KPSS sonuÃ§larÄ±na gÃ¶re, mÃ¼hendis ve tekniker unvanlÄ± kadrolarÄ±na yerleÅŸtirme sonuÃ§larÄ± belli oldu
AGD BaÅŸkanÄ± Turhan, "Mekke'nin fethi programlarÄ±na bu yÄ±l KudÃ¼s'Ã¼ de ekledik. Mekke'nin ve KudÃ¼s'Ã¼n fethi dolayÄ±sÄ±yla yÄ±lbaÅŸÄ± gecesi TÃ¼rkiye genelinde 600'den fazla noktada program tertip edeceÄŸiz." dedi.
FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda 4. Kara HavacÄ±lÄ±k Alay KomutanlÄ±gÌ†Ä±'ndan helikopterlerle hareket ederek Ä°stanbul Ã§evresinde kalkÄ±ÅŸmaya katÄ±lan ve bir kÄ±smÄ± daha sonra Yunanistan'a kaÃ§an 8 subayÄ±n da aralarÄ±nda bulunduÄŸu 19 eski havacÄ± askerin yargÄ±lanmasÄ±na baÅŸlandÄ±
TÃ¼rkiye'nin Tiran BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi Din Hizmetleri MÃ¼ÅŸavirliÄŸi KoordinatÃ¶rÃ¼ ÅžengÃ¼l, caminin tamamlandÄ±ÄŸÄ±nda â€œBalkanlarÄ±n en bÃ¼yÃ¼k camisi olacaÄŸÄ±nÄ±" sÃ¶yledi
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, resmi temaslarda bulunmak Ã¼zere Suudi Arabistan'Ä±n baÅŸkenti Riyad'a ulaÅŸtÄ±
KHK kapsamÄ±ndaki dÃ¼zenlemeyle, 6 bin 800'Ã¼ badem kurusu, 51 bin 700'Ã¼ gri olmak Ã¼zere, toplam 58 bin 500 hÃ¼kÃ¼mlÃ¼ ve tutuklu tulum giyerek duruÅŸmalara katÄ±lacak
TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerince, Irak'Ä±n kuzeyindeki Metina ve Gara bÃ¶lgelerine dÃ¼zenlenen hava harekatÄ±nda etkisiz hale getirilen terÃ¶rist sayÄ±sÄ±nÄ±n 17'ye ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± bildirildi
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, resmi temaslarda bulunmak Ã¼zere Ã¶zel uÃ§ak "TUR" ile TSÄ° 02.00'de Afrika turunun son duraÄŸÄ± Tunus'a gitti
GÃ¶Ã§erler ve Besiciler DerneÄŸi Genel BaÅŸkanÄ± Ã‡elik, "Yayla yasaÄŸÄ±nÄ±n sona ermesiyle TÃ¼rkiye'nin et ithal eden deÄŸil, ihraÃ§ eden bir Ã¼lke olacaÄŸÄ±na inanÄ±yoruz" dedi