16:12, 27 AralÄ±k 2017 Ã‡arÅŸamba

ErdoÄŸan-Sibsi ortak basÄ±n toplantÄ±sÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, "TÃ¼rkiye ve Tunus, hep birlikte, gÃ¼Ã§lÃ¼ ÅŸekilde ÅŸunu sÃ¶ylemektedir; 'KudÃ¼s bizim kÄ±rmÄ±zÄ± Ã§izgimizdir.' KudÃ¼s'Ã¼n tarihi statÃ¼sÃ¼ne ve kutsiyetine yÃ¶nelik hiÃ§bir adÄ±m kabul edilemez." dedi.

ErdoÄŸan ile Tunus CumhurbaÅŸkanÄ± El-Baci Kaid es-Sibsi, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SarayÄ±'ndaki baÅŸ baÅŸa ve heyetlerarasÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler sonrasÄ±nda ortak basÄ±n toplantÄ±sÄ± dÃ¼zenledi.

Tunus CumhurbaÅŸkanÄ± Sibsi'nin nazik davetine icabetle Tunus'ta bulunmaktan duyduÄŸu memnuniyeti belirten ErdoÄŸan, Tunus'un tÃ¼m alanlarda kaydettiÄŸi geliÅŸmelerin Ã¶nemine iÅŸaret etti.

ErdoÄŸan, 2013'te baÅŸbakan olarak gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi bir Ã¶nceki ziyaretinden bu yana Tunus'un geÃ§iÅŸ sÃ¼recinde tarihi nitelikte birÃ§ok adÄ±m attÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±.

TunuslularÄ±n, uzlaÅŸÄ± ve kapsayÄ±cÄ±lÄ±ÄŸa dayalÄ± siyasi sÃ¼reÃ§lerinin tÃ¼m bÃ¶lge iÃ§in bir ilham kaynaÄŸÄ± olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirten ErdoÄŸan, "Bu baÅŸarÄ± hikayesinin altÄ±nda imzasÄ± olan tÃ¼m Tunuslu siyasileri kutluyorum, tebrik ediyorum. Tunus'un kalben dostu olan TÃ¼rkiye'nin, daima yanÄ±nÄ±zda olduÄŸunu da Ã¶zellikle ifade etmekte fayda gÃ¶rÃ¼yorum." diye konuÅŸtu.

BÃ–LGE SORUNLARI ELE ALINDI

ErdoÄŸan, mevkidaÅŸÄ± Sibsi ile baÅŸ baÅŸa ve heyetlerarasÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerde ikili ve Ã¶zellikle de bÃ¶lge sorunlarÄ±nÄ± ele alma fÄ±rsatÄ±nÄ± bulduklarÄ±nÄ± aktardÄ±.

Son dÃ¶nemde gerek TÃ¼rkiye'de gerek Tunus'taki yoÄŸun gÃ¼ndem sebebiyle gerÃ§ekleÅŸtiremedikleri Ã¼st dÃ¼zey ziyaretlere ivme kazandÄ±rmayÄ± kararlaÅŸtÄ±rdÄ±klarÄ±nÄ± dile getiren ErdoÄŸan, ÅŸÃ¶yle devam etti:

"Bu konuda aramÄ±zda YÃ¼ksek DÃ¼zeyli Stratejik Konsey AnlaÅŸmasÄ± da olduÄŸuna gÃ¶re, bakanlarÄ±mÄ±zÄ±n Ã§ok daha sÄ±k bir araya gelmeleri gerekiyor ki YÃ¼ksek DÃ¼zeyli Stratejik Konseyde baÅŸbakanlar da karÅŸÄ±lÄ±klÄ± olarak bir araya gelme fÄ±rsatÄ±nÄ± bulsunlar."

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, ekonomik iliÅŸkilerde ticaret, yatÄ±rÄ±m, enerji, turizm ve tarÄ±m alanlarÄ±nda iÅŸbirliÄŸini daha da geliÅŸtirmek istediklerine dikkati Ã§ekerek, ÅŸu deÄŸerlendirmelerde bulundu:

"Åžu anda 1 milyar 125 milyon dolar olan ticaret hacmimizi Ã§ok daha yÃ¼kseklere Ã§Ä±karmamÄ±zda fayda var diye dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. BugÃ¼n, Tunus'un yaÅŸamÄ±ÅŸ olduÄŸu ekonomik sÄ±kÄ±ntÄ±lar ve dÄ±ÅŸ ticaret aÃ§Ä±ÄŸÄ±nÄ±n nedenlerini aramÄ±zda gÃ¶rÃ¼ÅŸme fÄ±rsatÄ± bulduk. TÃ¼rkiye olarak neler yapabileceÄŸimiz konusunda fikirlerimizi karÅŸÄ±lÄ±klÄ± olarak paylaÅŸtÄ±k. SayÄ±n BaÅŸbakan ile de bu konularÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸeceÄŸiz, bakanlarÄ±mÄ±z aynÄ± ÅŸekilde muhataplarÄ±yla bu konularÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼ler ve gÃ¶rÃ¼ÅŸmeye de devam edecekler.

Ãœlkelerimiz arasÄ±ndaki ticaretin dengeli bir ÅŸekilde artÄ±rÄ±lmasÄ± noktasÄ±nda mutabÄ±k kaldÄ±k. Ekonomi bakanlarÄ±mÄ±z, ilgili yetkililerimiz eÅŸgÃ¼dÃ¼m halinde Ã§alÄ±ÅŸmaya devam edecekler. Åžunu buradan aÃ§Ä±k ve net ifade etmek isterim; Tunus'un huzurunu, istikrarÄ±nÄ±, ekonomik bÃ¼yÃ¼mesini kendimizinkinden ayrÄ± gÃ¶rmÃ¼yoruz. Tunus'un kalkÄ±nmasÄ±, TÃ¼rkiye'nin kalkÄ±nmasÄ± demektir. Bu amaÃ§la uygun koÅŸullarla aÃ§tÄ±ÄŸÄ±mÄ±z 300 milyon dolarlÄ±k kredi Tunus tarafÄ±nca kullanÄ±lmÄ±ÅŸ olup, 300 milyon dolarlÄ±k kredi de kullanÄ±lmayÄ± bekliyor. Ã–te yandan TÄ°KA'nÄ±n faaliyetleri de Tunus'un kalkÄ±nma Ã§abalarÄ±na katma deÄŸer saÄŸlamayÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor."

Tunus'a ekonomik alandaki desteÄŸin artarak sÃ¼receÄŸine iÅŸaret eden ErdoÄŸan, "GerÃ§ekleÅŸtireceÄŸimiz ekonomi ve yatÄ±rÄ±m forumu toplantÄ±sÄ±nda da Ã¶zel sektÃ¶rÃ¼mÃ¼zÃ¼ Tunus'a daha fazla yatÄ±rÄ±m yapmaya teÅŸvik edeceÄŸiz. Buraya 150 kadar iÅŸ adamÄ±yla beraber geldik ve Tunuslu iÅŸ adamlarÄ± ile iÅŸ adamlarÄ±mÄ±z bugÃ¼n ekonomi bakanlarÄ±mÄ±zÄ±n katÄ±lÄ±mÄ±yla bir toplantÄ±yÄ± da gerÃ§ekleÅŸtirecekler." dedi.

ErdoÄŸan, Tunus'un terÃ¶rle mÃ¼cadelesine tam destek verdiklerini ve vermeye de devam edeceklerini belirtti.

TÃ¼rkiye'nin, polis eÄŸitimi, terÃ¶rle mÃ¼cadele konusunda tecrÃ¼be aktarÄ±mÄ± ve savunma sanayi Ã¼rÃ¼nleri alanÄ±nda Tunus ile devam eden iÅŸbirliÄŸini geliÅŸtirmeye hazÄ±r olduÄŸunu vurgulayan ErdoÄŸan, "15 Temmuz darbe giriÅŸimi karÅŸÄ±sÄ±nda sergilediÄŸimiz dayanÄ±ÅŸma ve FETÃ– ile mÃ¼cadelemizde verdikleri destek iÃ§in Tunus makamlarÄ±na, baÅŸta CumhurbaÅŸkanÄ± olmak Ã¼zere mÃ¼teÅŸekkir olduÄŸumuzu bir kez daha vurgulamak isterim. BÃ¶lgesel geliÅŸmeler kapsamÄ±nda baÅŸta KudÃ¼s olmak Ã¼zere uluslararasÄ± gÃ¼ndemdeki birÃ§ok meselede aramÄ±zda benzer gÃ¶rÃ¼ÅŸler var. Bu benzer gÃ¶rÃ¼ÅŸler de bizim aynen bayraÄŸÄ±mÄ±zdaki birlik gibi burada da birliÄŸimizi ortaya Ã§ok aÃ§Ä±k ve net koyuyor. Demek ki 'tek bayrak', bÃ¶yle bir durum sÃ¶z konusu. Temennim odur ki bu, ruhlarÄ±mÄ±zÄ±n da dÄ±ÅŸa yansÄ±masÄ± olsun." ifadesini kullandÄ±.

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, 15 Temmuz darbe giriÅŸiminden sonra bÃ¶lgesel geliÅŸmeler kapsamÄ±nda baÅŸta KudÃ¼s olmak Ã¼zere uluslararasÄ± gÃ¼ndemdeki birÃ§ok meselede Ã¶zellikle bu dayanÄ±ÅŸmayÄ± sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼rdÃ¼klerini ve sÃ¼rdÃ¼rmeye de devam edeceklerini bildirdi.

ErdoÄŸan, ABD'nin, KudÃ¼s'Ã¼ Ä°srail'in baÅŸkenti olarak tanÄ±ma ve bÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸini KudÃ¼s'e taÅŸÄ±ma konusunda attÄ±ÄŸÄ± yanlÄ±ÅŸ adÄ±mÄ±n, BirleÅŸmiÅŸ Milletler Genel Kurulunda nasÄ±l geri dÃ¶ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n, nasÄ±l tÃ¼m dÃ¼nya tarafÄ±ndan pÃ¼skÃ¼rtÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ifade etti.

KUDÃœS KIRMIZI Ã‡Ä°ZGÄ°MÄ°ZDÄ°R

ErdoÄŸan, ÅŸu gÃ¶rÃ¼ÅŸlere yer verdi:

"128 Ã¼lke bir tarafa, 9 tane ki bunun bir tanesi Amerika BirleÅŸik Devletleri, diÄŸer 8 tanesi herhalde Tunus'un ilÃ§eleri gibidir. Bundan sonra ne gibi adÄ±mlar atacaÄŸÄ±z, bunlarÄ± da yine beraberce konuÅŸarak, gÃ¶rÃ¼ÅŸerek inÅŸallah bu adÄ±mlarÄ± da atacaÄŸÄ±z. TÃ¼rkiye ve Tunus, hep birlikte, gÃ¼Ã§lÃ¼ ÅŸekilde ÅŸunu sÃ¶ylemektedir, 'KudÃ¼s bizim kÄ±rmÄ±zÄ± Ã§izgimizdir.' KudÃ¼s'Ã¼n tarihi statÃ¼sÃ¼ne ve kutsiyetine yÃ¶nelik hiÃ§bir adÄ±m kabul edilemez."

Ä°slam aleminin ortak sesi olarak Ä°stanbul'da olaÄŸanÃ¼stÃ¼ toplanan Ä°slam Ä°ÅŸbirliÄŸi TeÅŸkilatÄ± Zirvesinde de aynÄ± hususun altÄ±nÄ±n Ã§izildiÄŸini, sonuÃ§ bildirgesini de bu ÅŸekilde aÃ§Ä±kladÄ±klarÄ±nÄ± hatÄ±rlatan ErdoÄŸan, "BirleÅŸmiÅŸ Milletler GÃ¼venlik Konseyinden sonra atÄ±lan adÄ±m gerÃ§ekten Ã¶nemliydi. KÃ¼resel vicdan, hukuk dÄ±ÅŸÄ± ve adaletsiz bu karara mÃ¼samaha gÃ¶stermedik. Filistin'e ve barÄ±ÅŸ sÃ¼recine yÃ¶nelik desteÄŸimizi sÃ¼rdÃ¼receÄŸiz." diye konuÅŸtu.

LÄ°BYA'DAKÄ° AKTÄ°F SÃœRECE Ã‡ABALAR DEVAM EDECEK

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Libya'nÄ±n bir an Ã¶nce istikrara kavuÅŸmasÄ± noktasÄ±nda TÃ¼rkiye ve Tunus arasÄ±nda tam mutabakatÄ±n bulunduÄŸuna da vurgu yaptÄ±.

Bu konuda, Tunus CumhurbaÅŸkanÄ± Sibsi'nin insiyatifiyle baÅŸlatÄ±lan Ã§abalarÄ± desteklediklerini belirten ErdoÄŸan, "LibyalÄ± kardeÅŸlerimizin siyasi Ã§Ã¶zÃ¼me yÃ¶nelik diyalog ve uzlaÅŸÄ±yla bugÃ¼ne kadar sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼kleri Ã§abalarda baÅŸarÄ± elde edebileceklerini dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yoruz. Åžu anda biz Libya'da bÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸimizi aÃ§ma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±zÄ± da devam ettireceÄŸiz. Tunus'un istikrarÄ± ve gÃ¼venliÄŸi, Libya'nÄ±nkiyle baÄŸlantÄ±lÄ±ÄŸÄ± olduÄŸundan TÃ¼rkiye'nin, Libya'daki sÃ¼rece aktif Ã§abasÄ± devam edecektir." ifadesini kullandÄ±.

ErdoÄŸan, konukseverliÄŸinden dolayÄ± mevkidaÅŸÄ± Sibsi'ye bir kez daha teÅŸekkÃ¼r ederek, "Kendilerini en kÄ±sa zamanda resmi ziyaret iÃ§in Ã¼lkemde aÄŸÄ±rlamaktan duyacaÄŸÄ±m memnuniyeti kendilerine de ifade ettim." dedi.