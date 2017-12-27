GÃ¼ncelleme: 15:45, 27 AralÄ±k 2017 Ã‡arÅŸamba

Saadet Partisi'nden tek tip kÄ±yafete eleÅŸtiri

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Saadet Partisi Genel BaÅŸkanÄ± Temel KaramollaoÄŸlu, 696 sayÄ±lÄ± Kanun HÃ¼kmÃ¼nde Kararname'nin (KHK) 121. maddesiyle getirilen dÃ¼zenlemeye iliÅŸkin, "Bu Ã§ok yanlÄ±ÅŸ, nereye Ã§ekilebileceÄŸi belli olmayan ucu aÃ§Ä±k bir ifadedir." dedi.

Partisinin Genel Merkezi'nde dÃ¼zenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, KaramollaoÄŸlu, TÃ¼rkiye'nin 20 Temmuz 2016'dan beri OlaÄŸanÃ¼stÃ¼ hal (OHAL) ile yÃ¶netildiÄŸini belirtti.

KaramollaoÄŸlu, 15 Temmuz'dan bu yana 30 ayrÄ± KHK yayÄ±nlandÄ±ÄŸÄ±nÄ±, KHK ile yÃ¶netilen bir TÃ¼rkiye'nin ortaya Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia etti.

KHK ile dÃ¼zenlenmeyen tek bir alanÄ±n kalmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± deÄŸerlendiren KaramollaoÄŸlu, kanunun yerini kararnamelerin aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± savundu.

KaramollaoÄŸlu, 696 sayÄ±lÄ± KHK'deki sÃ¶z konusu dÃ¼zenlemeye iliÅŸkin ifadeleri okuyarak, ÅŸÃ¶yle devam etti:

"Bu Ã§ok yanlÄ±ÅŸ, nereye Ã§ekilebileceÄŸi belli olmayan ucu aÃ§Ä±k bir ifadedir. Bu konuyu tÃ¼m siyasi partiler ve sivil toplum Ã¶rgÃ¼tleri tenkit etti, gÃ¼ndeme getirdi. HÃ¼kÃ¼met de bu konuda 'HayÄ±r yanlÄ±ÅŸ anlÄ±yorsunuz, bu manaya gelmiyor. Sadece 15 Temmuz belki 16 Temmuz sabahÄ±na kadar olan hadiselerle ilgili.' dedi. SayÄ±n bakanlar da bunu ifade etti. BÃ¶yle bir durumda hÃ¼kÃ¼metin yapmasÄ± icap eden, iÅŸte bu aÃ§Ä±klamayÄ± bir kanun hÃ¼kmÃ¼nde kararnameyle yayÄ±mlamasÄ±ndan ibaretti. Bu kadar basit bir iÅŸ."

KaramollaoÄŸlu, bu tÃ¼r kararnamelerin beklenmeyen ve istenmeyen sonuÃ§lar doÄŸurabileceÄŸini vurgulayarak, "Bu Ã¼lke geÃ§miÅŸte kendisini devlet yerine koyan, devlet adÄ±na iÅŸ yapmaya kalkanlardan Ã§ok Ã§ekmiÅŸtir. Acaba faili meÃ§huller dÃ¶nemine yeniden mi giriyoruz gibi bir hava oluÅŸuyor." diye konuÅŸtu.

"Tek tip kÄ±yafet" dÃ¼zenlemesine de deÄŸinen Temel KaramollaoÄŸlu, "TecrÃ¼be edilen bir ÅŸeyin yeniden tecrÃ¼be edilmemesi gerekir. Tek tip kÄ±yafet zorunluluÄŸunu 12 EylÃ¼l'de kÄ±smen tecrÃ¼be ettik. Tek sonucu dÃ¼nya kamuoyunda TÃ¼rkiye'yi itibarsÄ±zlaÅŸtÄ±rmak oldu. BugÃ¼n de aynÄ± hataya dÃ¼ÅŸÃ¼lÃ¼yor. KaÅŸ yapacaÄŸÄ±m derken gÃ¶z Ã§Ä±kartÄ±lÄ±yor." ifadesini kullandÄ±.

KaramollaoÄŸlu, darbe teÅŸebbÃ¼sÃ¼nde bulunan kim varsa en aÄŸÄ±r ÅŸekilde cezalandÄ±rÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini, bu sÃ¼reÃ§ yÃ¼rÃ¼tÃ¼lÃ¼rken en azami hassasiyetin gÃ¶sterilmesi, en doÄŸru metodun seÃ§ilmesi ve hiÃ§bir masum insana suÃ§lu muamelesi yapÄ±lmamasÄ± gerektiÄŸini bildirdi.

Son KHK'de yaklaÅŸÄ±k 1 milyon taÅŸeron iÅŸÃ§inin de gÃ¼ndeme geldiÄŸini hatÄ±rlatan KaramollaoÄŸlu, KHK ile yine taÅŸeron iÅŸÃ§ilerinin problemlerinin doÄŸru Ã§Ã¶zÃ¼lmediÄŸini Ã¶ne sÃ¼rdÃ¼. KaramollaoÄŸlu, taÅŸeronluÄŸun tarif edilmesini isteyerek, "Hangi sebeplerle taÅŸeron iÅŸÃ§i gÃ¶revlendirilecek belirleyin. Onun arkasÄ±ndan da kendinize gÃ¶re onlarÄ±n Ã¼cretleriyle, haklarÄ±yla ilgili bir takÄ±m dÃ¼zenlemeler getirin. Bu takdirde bu iÅŸ bÃ¶yle giderse, TÃ¼rkiye'deki problemleri bu yÃ¶netim Ã§Ã¶zemez." dedi.

KaramollaoÄŸlu, asgari Ã¼cret tespit Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na iliÅŸkin, "GÃ¼ndemdeki konu ne yine aÃ§lÄ±k sÄ±nÄ±rÄ±. 15 yÄ±ldÄ±r iktidarda bulunan bir parti, hala asgari Ã¼cret denildiÄŸi zaman aÃ§lÄ±k sÄ±nÄ±rÄ±nÄ± gÃ¼ndeminde tutuyor. Bu acziyetin, beceriksizliksizin ve problemi Ã§Ã¶zememenin bir ifadesidir. Ã‡alÄ±ÅŸan bir insan niye aÃ§lÄ±k sÄ±nÄ±rÄ±na mahkum olsun?" ifadesini kullandÄ±.

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