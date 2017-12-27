16:39, 27 AralÄ±k 2017 Ã‡arÅŸamba

Zimbabve'de darbeci general devlet baÅŸkanÄ± yardÄ±mcÄ±sÄ± oldu





Ãœlkede askeri mÃ¼dahalenin baÅŸÄ±ndaki isim eski Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Chiwenga, devlet baÅŸkanÄ± yardÄ±mcÄ±sÄ± oldu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Zimbabve Devlet BaÅŸkanÄ± Emmerson Mnangagwa, bir hafta Ã¶nce emekliye ayrÄ±lan eski Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Constantino Chiwenga'yÄ± devlet baÅŸkanÄ± yardÄ±mcÄ±sÄ± olarak atadÄ±. Ãœlkenin resmi gazetesi The Zimbabwe Herald'da yer alan habere gÃ¶re, Savunma BakanÄ± Kembo Mohadi ve eski Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Constantino Chiwenga devlet baÅŸkanÄ± yardÄ±mcÄ±larÄ± olarak atandÄ±. Atanan yeni isimler Mnangawa tarafÄ±ndan hafta sonu iktidar partisi Afrika Ulusal BirliÄŸi-Yurtsever Cephesi'nde (ZANU-PF) baÅŸkan yardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ± pozisyonlarÄ±na getirilmiÅŸti. Zimbabve'de askeri mÃ¼dahale sonrasÄ±nda iktidarÄ± devralan Mnangagwa, ay baÅŸÄ±nda aÃ§Ä±kladÄ±ÄŸÄ± yeni kabinede ise eski Devlet BaÅŸkanÄ± Robert Mugabe'nin devrilmesinde Ã¶nemli rol oynayan isimlere yer vermiÅŸti. Yeni kabinede, askeri mÃ¼dahaleyi televizyondan aÃ§Ä±klayan TÃ¼mgeneral Sibusiso Moyo'nun dÄ±ÅŸiÅŸleri bakanÄ±, MareÅŸal Perrance Shir'in tarÄ±m bakanÄ±, askeri mÃ¼dahaleye destek veren Zimbabve SavaÅŸ Gazileri BirliÄŸi BaÅŸkanÄ± Chris Mutsvangwa'nin ise enformasyon bakanÄ± olduÄŸu duyurulmuÅŸtu. Mnangagwa, 24 KasÄ±m'da devlet baÅŸkanÄ± olarak yemin etmiÅŸti. Yemin tÃ¶reninde Zimbabve'nin siyasi geÃ§miÅŸinin unutulmasÄ±nÄ± isteyen Mnangagwa, "Devlet geleneÄŸi deÄŸiÅŸmeli, hemen ÅŸimdi." ifadesini kullanmÄ±ÅŸtÄ±. Mugabe, 6 KasÄ±mâ€™da Devlet BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Mnangagwa'yÄ± gÃ¶revinden almÄ±ÅŸ ve Zimbabve ordusu, Mnangagwa destekÃ§ilerinin tasfiyesine son verilmesi iÃ§in 15 KasÄ±m'da mÃ¼dahalede bulunarak Mugabe'yi istifaya zorlamÄ±ÅŸtÄ±. BaskÄ±lara yaklaÅŸÄ±k bir hafta direnen Mugabe, orduyla uzun sÃ¼ren pazarlÄ±klarÄ±n ardÄ±ndan gÃ¶revinden istifa ettiÄŸini aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.

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