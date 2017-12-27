16:53, 27 AralÄ±k 2017 Ã‡arÅŸamba

MÄ±sÄ±r KÄ±pti Kilisesi'nin KudÃ¼s tutumu





KÄ±pti Kilisesi Lideri Papa 2. Tavadros, "ABD'nin KudÃ¼s'Ã¼ 'Ä°srail'in baÅŸkenti' olarak tanÄ±ma kararÄ±nÄ±n reddi konusundaki tavrÄ±mÄ±z El-Ezher ile aynÄ±dÄ±r. Tutumumuz kesindir, deÄŸiÅŸmez" dedi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi MÄ±sÄ±r KÄ±pti Kilisesi Lideri Papa 2. Tavadros, ABD'nin KudÃ¼s kararÄ±na karÅŸÄ± El-Ezher Kurumu ile aynÄ± tavrÄ± sergilediklerini sÃ¶yledi. MÄ±sÄ±r resmi ajansÄ± MENA'nÄ±n haberine gÃ¶re, El-Ezher Åžeyhi Ahmed et-Tayyib'in kendisine yaptÄ±ÄŸÄ± Noel ziyareti sÄ±rasÄ±nda konuÅŸan Tavadros, "ABD'nin KudÃ¼s'Ã¼ 'Ä°srail'in baÅŸkenti' olarak tanÄ±ma kararÄ±nÄ±n reddi konusundaki tavrÄ±mÄ±z El-Ezher ile aynÄ±dÄ±r. Tutumumuz kesindir, deÄŸiÅŸmez." dedi. Bu gibi durumlarda sergilenen ortak duruÅŸun "El-Ezher ile Kilise arasÄ±ndaki gÃ¼Ã§lÃ¼ baÄŸÄ±n kanÄ±tÄ±" olduÄŸuna vurgu yapan Tavadros, bunun bÃ¼tÃ¼n dÃ¼nyaya bir mesaj olduÄŸunun da altÄ±nÄ± Ã§izdi. ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, 6 AralÄ±k'ta, BM GÃ¼venlik Konseyi'nin 1980 yÄ±lÄ±nda Ä°srail'in DoÄŸu KudÃ¼s'Ã¼ ilhak ederek baÅŸkent ilan etmesini geÃ§ersiz sayan 478 sayÄ±lÄ± kararÄ±na raÄŸmen, "KudÃ¼s'Ã¼ resmen Ä°srail'in baÅŸkenti olarak tanÄ±ma zamanÄ± geldi." ifadesini kullanmÄ±ÅŸtÄ±. Trump, ayrÄ±ca DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±na, Ã¼lkesinin Tel Aviv'deki bÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸinin KudÃ¼s'e taÅŸÄ±nmasÄ± iÃ§in hazÄ±rlÄ±klara baÅŸlamasÄ± talimatÄ± verdiÄŸini aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±. Â

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