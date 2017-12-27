Ä°spanya'da ifade vermeyi reddeden siyasetÃ§iler gÃ¶zaltÄ±nda

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Merkezi hÃ¼kÃ¼metin kontrolÃ¼ndeki Katalan polisi, aÅŸÄ±rÄ± solcu ve ayrÄ±lÄ±kÃ§Ä± Halk BirliÄŸi AdaylÄ±ÄŸÄ± (CUP) partisinden Marta Llorens ve Oriol Ciurana'yÄ± Reus kentinde gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±. Reus belediye meclisi Ã¼yesi olan siyasetÃ§iler, yarÄ±n sabah mahkemeye Ã§Ä±karÄ±lmak Ã¼zere polis karakoluna gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼.
GÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan ayrÄ±lÄ±kÃ§Ä± siyasetÃ§iler, polise karÅŸÄ± nefret yaymakla suÃ§lanÄ±yor.
SiyasetÃ§ilerin, 1 Ekim'de yapÄ±lan yasa dÄ±ÅŸÄ± baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k referandumuna mÃ¼dahale iÃ§in Madrid'den gÃ¶nderilen polislere karÅŸÄ± yapÄ±lan bir protestoya katÄ±ldÄ±klarÄ± ve bu kapsamda haklarÄ±nda soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ancak iki kez Ã§aÄŸrÄ±lmalarÄ±na raÄŸmen "Ä°spanyol yargÄ±sÄ±nÄ± tanÄ±madÄ±klarÄ±" gerekesiyle ifade vermeyi reddettikleri belirtildi.
Katalonya Ã–zerk YÃ¶netimi, 1 Ekim'de baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k referandumuna gidilmesine karar vermiÅŸ ancak Ä°spanya Anayasa Mahkemesi, Ã¼lkenin "bÃ¶lÃ¼nemez" olduÄŸu maddesinden hareketle giriÅŸimi yasa dÄ±ÅŸÄ± ilan etmiÅŸti. Bunun Ã¼zerine merkezi yÃ¶netim, Madrid'den polis gÃ¼cÃ¼ gÃ¶ndererek referanduma mÃ¼dahale etmiÅŸ ve sandÄ±klara el koymuÅŸtu.
Merkezi yÃ¶netim ayrÄ±ca, 27 Ekim'deki tek taraflÄ± baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k ilanÄ± sonrasÄ± da AnayasanÄ±n 155. maddesini iÅŸleterek Ã¶zerk yÃ¶netimi geÃ§ici olarak doÄŸrudan yÃ¶netmeye baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±.
Rusyaâ€™nÄ±n St. Petersburg ÅŸehrinde markette meydana gelen patlamada 9 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ± bildirildi
Irak merkezi hÃ¼kÃ¼meti, Erbil UluslararasÄ± HavalimanÄ±na yÃ¶nelik uluslararasÄ± uÃ§uÅŸ yasaÄŸÄ±nÄ±n sÃ¼resini 2 ay daha uzattÄ±.
TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PYD/PKK, Suriye'nin Halep il merkezinde Esad rejiminin bayraklarÄ±nÄ± astÄ±
Almanya'da yapÄ±lan araÅŸtÄ±rmaya gÃ¶re, yaklaÅŸÄ±k her iki kiÅŸiden biri Angela Merkel'in baÅŸbakanlÄ±ÄŸÄ± erken bÄ±rakmasÄ±ndan yana olduÄŸu bildirildi.
Ä°ÅŸgal altÄ±ndaki DoÄŸu KudÃ¼sâ€™te bulunan Mescid-i Aksaâ€™nÄ±n batÄ± duvarÄ± Burak (AÄŸlama) DuvarÄ± yakÄ±nlarÄ±na inÅŸa edilecek tren istasyonuna ABD BaÅŸkanÄ± Trumpâ€™Ä±n adÄ±nÄ±n verileceÄŸi aÃ§Ä±klandÄ±.
Ä°srail askerlerinin gÃ¶zaltÄ± esnasÄ±nda Cuneydiâ€™yi dÃ¶vdÃ¼ÄŸÃ¼ belirtilerek, bunun neticesinde vÃ¼cudunda darp izleri ve saÄŸ omuzunda kÄ±rÄ±k oluÅŸtuÄŸu kaydedildi.
Rus muhalif NavalnÄ±y, Rusya'da gelecek yÄ±l dÃ¼zenlenecek baÅŸkanlÄ±k seÃ§imlerinde adaylÄ±ÄŸÄ±nÄ±n reddedilmesi Ã¼zerine destekÃ§ilerinden sokaklara Ã§Ä±kmalarÄ±nÄ± istedi.
Ä°ran Meclisi, KudÃ¼s'Ã¼n Filistin'in sÃ¼rekli baÅŸkenti olma yasa tasarÄ±sÄ±nÄ± kabul etti.
MÃ¼nbiÃ§ aÅŸiretleri temsilcisi Hacci, ABD'nin MÃ¼nbiÃ§lilere PYD/PKK'nÄ±n kentten Ã§ekilerek FÄ±rat'Ä±n doÄŸusuna geÃ§eceÄŸine yÃ¶nelik verdiÄŸi sÃ¶zÃ¼ tutmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve ilÃ§enin kontrolÃ¼nÃ¼ Kandil Ã§etelerine bÄ±raktÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
TÄ°KA, baÅŸkent PriÅŸtine'deki iki anaokulunun restorasyon ve donanÄ±m projelerini gerÃ§ekleÅŸtirdi
Afganistan'da bomba yÃ¼klÃ¼ araÃ§la Helmand'Ä±n merkezindeki 505'inci BÃ¶lge KomutanlÄ±ÄŸÄ± giriÅŸinde bekleyen gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinin hedef alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± saldÄ±rÄ±da 15 kiÅŸi yaralandÄ±
Kazakistan, KÄ±rgÄ±zistan arasÄ±nda 4 AralÄ±k'tan itibaren sÄ±nÄ±r kapÄ±larÄ±ndaki geÃ§iÅŸler kriz Ã¶ncesi haline kavuÅŸtu
Ä°spanya'nÄ±n Katalonya Ã–zerk BÃ¶lgesi'nde, haklarÄ±nda yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸma kapsamÄ±nda ifade vermeyi reddeden iki ayrÄ±lÄ±kÃ§Ä± siyasetÃ§i gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
KÄ±pti Kilisesi Lideri Papa 2. Tavadros, "ABD'nin KudÃ¼s'Ã¼ 'Ä°srail'in baÅŸkenti' olarak tanÄ±ma kararÄ±nÄ±n reddi konusundaki tavrÄ±mÄ±z El-Ezher ile aynÄ±dÄ±r. Tutumumuz kesindir, deÄŸiÅŸmez" dedi
Rusya Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Gerasimov, "ABDâ€™nin El Tanf Ã¼ssÃ¼nde DEAÅž'lÄ±lar eÄŸitim alÄ±yor. Bu Ã¼s, Suriye ordusu tarafÄ±ndan tÃ¼mÃ¼yle abluka altÄ±na alÄ±ndÄ±. KÃ¼rtler tarafÄ±ndan kontrol edilen Åžaddadi kampÄ±ndaki baÅŸka bir ABD Ã¼ssÃ¼nde de DEAÅž'lÄ±lar var" dedi
Ãœlkede askeri mÃ¼dahalenin baÅŸÄ±ndaki isim eski Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Chiwenga, devlet baÅŸkanÄ± yardÄ±mcÄ±sÄ± oldu