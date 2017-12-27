17:12, 27 AralÄ±k 2017 Ã‡arÅŸamba

Ä°spanya'da ifade vermeyi reddeden siyasetÃ§iler gÃ¶zaltÄ±nda

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Merkezi hÃ¼kÃ¼metin kontrolÃ¼ndeki Katalan polisi, aÅŸÄ±rÄ± solcu ve ayrÄ±lÄ±kÃ§Ä± Halk BirliÄŸi AdaylÄ±ÄŸÄ± (CUP) partisinden Marta Llorens ve Oriol Ciurana'yÄ± Reus kentinde gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±. Reus belediye meclisi Ã¼yesi olan siyasetÃ§iler, yarÄ±n sabah mahkemeye Ã§Ä±karÄ±lmak Ã¼zere polis karakoluna gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼.

GÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan ayrÄ±lÄ±kÃ§Ä± siyasetÃ§iler, polise karÅŸÄ± nefret yaymakla suÃ§lanÄ±yor.

SiyasetÃ§ilerin, 1 Ekim'de yapÄ±lan yasa dÄ±ÅŸÄ± baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k referandumuna mÃ¼dahale iÃ§in Madrid'den gÃ¶nderilen polislere karÅŸÄ± yapÄ±lan bir protestoya katÄ±ldÄ±klarÄ± ve bu kapsamda haklarÄ±nda soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ancak iki kez Ã§aÄŸrÄ±lmalarÄ±na raÄŸmen "Ä°spanyol yargÄ±sÄ±nÄ± tanÄ±madÄ±klarÄ±" gerekesiyle ifade vermeyi reddettikleri belirtildi.

Katalonya Ã–zerk YÃ¶netimi, 1 Ekim'de baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k referandumuna gidilmesine karar vermiÅŸ ancak Ä°spanya Anayasa Mahkemesi, Ã¼lkenin "bÃ¶lÃ¼nemez" olduÄŸu maddesinden hareketle giriÅŸimi yasa dÄ±ÅŸÄ± ilan etmiÅŸti. Bunun Ã¼zerine merkezi yÃ¶netim, Madrid'den polis gÃ¼cÃ¼ gÃ¶ndererek referanduma mÃ¼dahale etmiÅŸ ve sandÄ±klara el koymuÅŸtu.

Merkezi yÃ¶netim ayrÄ±ca, 27 Ekim'deki tek taraflÄ± baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k ilanÄ± sonrasÄ± da AnayasanÄ±n 155. maddesini iÅŸleterek Ã¶zerk yÃ¶netimi geÃ§ici olarak doÄŸrudan yÃ¶netmeye baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±.