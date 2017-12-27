CHP'li vekil hakkÄ±nda soruÅŸturma

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
CHP'li Ã–mer SÃ¼ha Aldan hakkÄ±nda, katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir radyo programÄ±nda, 696 sayÄ±lÄ± KHK ile sivillerin darbeyi Ã¶nlemek iÃ§in yaptÄ±ÄŸÄ± eylemlerin hukuki, mali ve cezai sorumluluÄŸu olmayacaÄŸÄ± yÃ¶nÃ¼ndeki kararÄ± eleÅŸtirirken, kullandÄ±ÄŸÄ± iddia edilen ifadeler nedeniyle, Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± Parlamenter SuÃ§larÄ± SoruÅŸturma BÃ¼rosunca soruÅŸturma aÃ§Ä±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi.Â Â
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, Suudi Arabistan Veliaht Prensi ve Savunma BakanÄ± Selman'Ä± kabul etti
Milli Savunma BakanÄ± Canikli, Rusya'dan alÄ±nacak S-400 fÃ¼ze savunma sistemine iliÅŸkin, "Ä°ki sistem, 4 adet batarya. AnlaÅŸmanÄ±n hepsi saÄŸlandÄ±." dedi.
Ã‡evre ve Åžehircilik BakanÄ± Ã–zhaseki, "BirkaÃ§ aydÄ±r bir Ã§alÄ±ÅŸma iÃ§erisindeyiz, kentsel dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼mÃ¼n yeni esaslarÄ±nÄ± tam doÄŸru olarak bir planlama iÃ§erisinde oturtuyoruz." dedi.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'a, Tunus CumhurbaÅŸkanÄ± Sibsi tarafÄ±ndan devlet niÅŸanÄ± takdim edildi
AtatÃ¼rk KÃ¶prÃ¼sÃ¼, bakÄ±m onarÄ±m Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± nedeniyle bu gece 00.30-04.30 saatleri arasÄ±nda trafiÄŸe kapalÄ± kalacak
Sivas merkezli FETÃ– operasyonunda terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n "askeri mahrem" yapÄ±lanmasÄ±nda yer aldÄ±klarÄ± iddiasÄ±yla 13'Ã¼ muvazzaf asker, 15 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
Irak kuzeyindeki Metina, AvaÅŸin-Basyan ve Hakurk bÃ¶lgelerinde, hudut hattÄ±ndaki karakol ve Ã¼s bÃ¶lgelerine saldÄ±rÄ± hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nda olduÄŸu tespit edilen bÃ¶lÃ¼cÃ¼ terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ mensuplarÄ±na yÃ¶nelik hava harekatÄ±nda silahlÄ± 9 terÃ¶rist etkisiz hale getirildi
CHP Halk Partisi MuÄŸla Milletvekili Ã–mer SÃ¼ha Aldan hakkÄ±nda, 696 sayÄ±lÄ± KHK ile ilgili yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamalar nedeniyle Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "Tunus'un huzurunu, istikrarÄ±nÄ±, ekonomik bÃ¼yÃ¼mesini kendimizinkinden ayrÄ± gÃ¶rmÃ¼yoruz. Tunus'un kalkÄ±nmasÄ±, TÃ¼rkiye'nin kalkÄ±nmasÄ± demektir. Bu amaÃ§la uygun koÅŸullarla aÃ§tÄ±ÄŸÄ±mÄ±z 300 milyon dolarlÄ±k kredi Tunus tarafÄ±nca kullanÄ±lmÄ±ÅŸ olup, 300 milyon dolarlÄ±k kredi de kullanÄ±lmayÄ± bekliyor" aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu
Saadet Partisi Genel BaÅŸkanÄ± KaramollaoÄŸlu, "(Tek tip kÄ±yafet uygulamasÄ±) Tek tip kÄ±yafet zorunluluÄŸunu 12 EylÃ¼l'de kÄ±smen tecrÃ¼be ettik. Tek sonucu, dÃ¼nya kamuoyunda TÃ¼rkiye'yi itibarsÄ±zlaÅŸtÄ±rmak oldu. BugÃ¼n de aynÄ± hataya dÃ¼ÅŸÃ¼lÃ¼yor" dedi
ÅžiÅŸli Belediyesinin, yÄ±lbaÅŸÄ± kutlamalarÄ±nÄ± iptal ettiÄŸi bildirildi.
Adana BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi ZabÄ±ta Daire BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ekipleri, Seyhan ve YÃ¼reÄŸir ilÃ§elerinde iÅŸ yerlerinde izinsiz asÄ±lan ArapÃ§a tabelalar sÃ¶kÃ¼ldÃ¼
Ã‡evre ve Åžehircilik BakanlÄ±ÄŸÄ±nca hazÄ±rlanan, plastik torbalarÄ±n 1 Ocak 2019'dan itibaren Ã¼cretli verilmesini Ã¶ngÃ¶ren "Ambalaj AtÄ±klarÄ±nÄ±n KontrolÃ¼ YÃ¶netmeliÄŸi" Resmi Gazete'de yayÄ±mlandÄ±
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n Suudi Arabistan KralÄ± Selman ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde, KudÃ¼s'Ã¼n statÃ¼sÃ¼ne verilen Ã¶nem vurgulandÄ±, Filistinlilerin haklarÄ±nÄ±n korunmasÄ± iÃ§in tÃ¼m Ä°slam aleminin birlik iÃ§inde hareket etmesi gerektiÄŸi, BM Genel Kurulunda kabul edilen kararÄ±n uluslararasÄ± toplumun gÃ¼Ã§lÃ¼ bir mesajÄ± olarak kayÄ±tlara geÃ§tiÄŸi dile getirildi
KPSS sonuÃ§larÄ±na gÃ¶re, mÃ¼hendis ve tekniker unvanlÄ± kadrolarÄ±na yerleÅŸtirme sonuÃ§larÄ± belli oldu
AGD BaÅŸkanÄ± Turhan, "Mekke'nin fethi programlarÄ±na bu yÄ±l KudÃ¼s'Ã¼ de ekledik. Mekke'nin ve KudÃ¼s'Ã¼n fethi dolayÄ±sÄ±yla yÄ±lbaÅŸÄ± gecesi TÃ¼rkiye genelinde 600'den fazla noktada program tertip edeceÄŸiz." dedi.