17:15, 27 AralÄ±k 2017 Ã‡arÅŸamba

CHP'li vekil hakkÄ±nda soruÅŸturma





CHP Halk Partisi MuÄŸla Milletvekili Ã–mer SÃ¼ha Aldan hakkÄ±nda, 696 sayÄ±lÄ± KHK ile ilgili yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamalar nedeniyle Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi CHP'li Ã–mer SÃ¼ha Aldan hakkÄ±nda, katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir radyo programÄ±nda, 696 sayÄ±lÄ± KHK ile sivillerin darbeyi Ã¶nlemek iÃ§in yaptÄ±ÄŸÄ± eylemlerin hukuki, mali ve cezai sorumluluÄŸu olmayacaÄŸÄ± yÃ¶nÃ¼ndeki kararÄ± eleÅŸtirirken, kullandÄ±ÄŸÄ± iddia edilen ifadeler nedeniyle, Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± Parlamenter SuÃ§larÄ± SoruÅŸturma BÃ¼rosunca soruÅŸturma aÃ§Ä±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi.Â Â

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