17:25, 27 AralÄ±k 2017 Ã‡arÅŸamba

Kazakistan - KÄ±rgÄ±zistan geriliminde sona gelindi

Kazakistan, Avrasya Ekonomik BirliÄŸi (AEB) kriterlerine uyulmasÄ± taahÃ¼tÃ¼ne karÅŸÄ±lÄ±k KÄ±rgÄ±zistan ile sÄ±nÄ±r kapÄ±larÄ±nda normalleÅŸme kararÄ± aldÄ±. 4 AralÄ±k'tan itibaren sÄ±nÄ±r kapÄ±larÄ±ndaki geÃ§iÅŸler kriz Ã¶ncesi haline kavuÅŸtu. Kriz sÃ¼recinde KÄ±rgÄ±z Ã¼rÃ¼nleri Kazakistan'da sertifika sorunlarÄ± gerekÃ§esi ile toplatÄ±lÄ±p imha edilmiÅŸti. Bu sorunlarÄ±n da yine AEB kriterleri kapsamÄ±nda Ã§Ã¶zÃ¼leceÄŸi Ã¶ÄŸrenildi.

26 AralÄ±k'ta KÄ±rgÄ±zistan CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± BasÄ±n SÃ¶zcÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼'nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, CumhurbaÅŸkanÄ± Sooronbay Jeenbekov ile Kazak BaÅŸbakan BakÄ±tcan Sagintayev'in tÃ¼m anlaÅŸmazlÄ±klarÄ± AEB kriterleri Ã§erÃ§evesinde halletme kararÄ± aldÄ±klarÄ± belirtildi. CumhurbaÅŸkanÄ± Jeenbekov, Kazakistan'Ä±n sorunlarÄ±n aÅŸÄ±lmasÄ± iÃ§in gÃ¶sterdiÄŸi Ã§abaya dikkati Ã§ekti.

KÄ±rgÄ±zistan'da, 15 KasÄ±m CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imleri sÃ¼recinde muhalif adaylardan Ã–mÃ¼rbek Babanov'un, Kazakistan CumhurbaÅŸkanÄ± Nursultan Nazarbayev tarafÄ±ndan aÃ§Ä±kÃ§a desteklenmesi iki Ã¼lke arasÄ±nda siyasi krize yol aÃ§mÄ±ÅŸtÄ±.

Ä°ki Ã¼lke arasÄ±ndaki kriz, KÄ±rgÄ±zistan'Ä±n yeni CumhurbaÅŸkanÄ± Sooronbay Jeenbekov'un yapÄ±cÄ± adÄ±mlarÄ± ile aÅŸÄ±ldÄ±. Nazarbayev ve Jeenbekov ilk olarak 30 KasÄ±m'da Kolektif GÃ¼venlik AntlaÅŸmasÄ± Ã–rgÃ¼tÃ¼'nÃ¼n Belarus'un baÅŸkenti Minsk'teki toplantÄ±sÄ±nda gÃ¶rÃ¼ÅŸerek aradaki sorunlarÄ±n aÅŸÄ±lmasÄ± yÃ¶nÃ¼nde anlaÅŸmaya varmÄ±ÅŸlardÄ±.

25 AralÄ±k'ta, KÄ±rgÄ±zistan CumhurbaÅŸkanÄ± Sooronbay Jeenbekov, Kazakistan'Ä±n baÅŸkenti Astana'ya resmi ziyarette bulundu. Nazarbayev ve Jeenbekov arasÄ±nda gerÃ§ekleÅŸtirilen konuÅŸmalarda kardeÅŸlik vurgusu Ã¶ne Ã§Ä±ktÄ±. Kriz dÃ¶neminde Kazakistan - KÄ±rgÄ±zistan sÄ±nÄ±rÄ± neredeyse kapanma noktasÄ±na gelmiÅŸti.

Kaynak: QHA