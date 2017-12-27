GÃ¼ncelleme: 17:39, 27 AralÄ±k 2017 Ã‡arÅŸamba

Afganistan'da intihar saldÄ±rÄ±sÄ±: 15 yaralÄ±





Afganistan'da bomba yÃ¼klÃ¼ araÃ§la Helmand'Ä±n merkezindeki 505'inci BÃ¶lge KomutanlÄ±ÄŸÄ± giriÅŸinde bekleyen gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinin hedef alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± saldÄ±rÄ±da 15 kiÅŸi yaralandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Afganistan'Ä±n gÃ¼neyindeki Helmand vilayetinin merkezinde bomba yÃ¼klÃ¼ araÃ§la dÃ¼zenlenen intihar saldÄ±rÄ±sÄ±nda 15 kiÅŸi yaralandÄ±. Helmand ValiliÄŸi SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Ã–mer Zuvak, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, intihar eylemcisinin bomba yÃ¼klÃ¼ araÃ§la Helmand'Ä±n merkezindeki 505'inci BÃ¶lge KomutanlÄ±ÄŸÄ± giriÅŸinde bekleyen gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerini hedef aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. SaldÄ±rÄ±da 14 gÃ¼venlik gÃ¶revlisiyle 1 sivilin yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Zuvak, bazÄ± askeri araÃ§larÄ±n kullanÄ±lamaz hale geldiÄŸini de sÃ¶yledi. SaldÄ±rÄ±yÄ± Taliban Ã¶rgÃ¼tÃ¼ Ã¼stlendi.

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