Suriyeli AÅŸiretlerÂ veÂ Kabileler YÃ¼ksek MeclisininÂ MÃ¼nbiÃ§Â aÅŸiretleri temsilcisiÂ Ä°brahim Hacci, ABD'nin MÃ¼nbiÃ§lilereÂ PYD/PKK'nÄ±nÂ kentten Ã§ekilerekÂ FÄ±rat'Ä±n doÄŸusunaÂ geÃ§eceÄŸine yÃ¶nelik verdiÄŸi sÃ¶zÃ¼ tutmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve ilÃ§enin kontrolÃ¼nÃ¼Â Kandil Ã§etelerineÂ bÄ±raktÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.
Hacci, Halep'in MÃ¼nbiÃ§ ilÃ§esinde PYD/PKK varlÄ±ÄŸÄ±na iliÅŸkin aÃ§Ä±klamalarda bulundu.
ABD'nin, MÃ¼nbiÃ§'teki TiÅŸrin BarajÄ± yakÄ±nÄ±ndaki bir askeri Ã¼ste, MÃ¼nbiÃ§li aÅŸiret liderleriyle Ã§ok sayÄ±da toplantÄ± yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyen Hacci, ABD'nin, burada, DEAÅž'Ä±n ilÃ§eden Ã§ekilmesiyle PYD/PKK'nÄ±n de FÄ±rat'Ä±n doÄŸusuna Ã§ekileceÄŸi sÃ¶zÃ¼ verdiÄŸini dile getirdi.
Hacci, DEAÅž'Ä±n ilÃ§eden ayrÄ±lmasÄ±na raÄŸmen PYD/PKK'nÄ±n buradaki varlÄ±ÄŸÄ±nÄ± hala sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ne dikkati Ã§ekerek "MÃ¼nbiÃ§liler, ABD'nin DEAÅž'Ä±n kentten Ã§ekilmesinin ardÄ±ndan verdiÄŸi sÃ¶zleri yerine getirmemesi yÃ¼zÃ¼nden Kandil Ã§eteleriyle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kaldÄ±. Amerika, MÃ¼nbiÃ§'in evlatlarÄ±nÄ± kandÄ±rdÄ±." dedi.
PYD/PKK'nÄ±n Esed rejiminin uyguladÄ±ÄŸÄ± taktikleri denemeye baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan Hacci, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n, rejimin ÅžebbihalarÄ±na benzer bir istihbarat grubu oluÅŸturduÄŸunu kaydetti.
Hacci, "Ã–rgÃ¼t, ilÃ§ede rejimin ÅžebbihalarÄ±na benzer istihbarat gruplarÄ± oluÅŸturarak yerli halkÄ±n aleyhine iÅŸler yapÄ±yor." deÄŸerlendirmesinde bulundu.
Hacci, PYD/PKK'nÄ±n MÃ¼nbiÃ§'e girebilmesinin en bÃ¼yÃ¼k nedeninin ABD olduÄŸuna vurgu yaparak "ABD'nin PYD'ye saÄŸladÄ±ÄŸÄ± siyasi ve askeri destek olmasaydÄ±, Ã–zgÃ¼r Suriye Ordusu bÃ¶lgenin kontrolÃ¼nÃ¼ ele geÃ§irirdi. ABD olmasaydÄ±, PYD ne MÃ¼nbiÃ§'e ne de baÅŸka bir yere girebilirdi." ifadelerini kullandÄ±.
AmerikalÄ± yetkililerin MÃ¼nbiÃ§'teki aÅŸiret liderleriyle yaptÄ±ÄŸÄ± toplantÄ±larÄ±n asÄ±l amacÄ±nÄ±n SDG'nin (PYD/PKK) MÃ¼nbiÃ§'teki varlÄ±ÄŸÄ±nÄ± yasallaÅŸtÄ±rmak olduÄŸunu belirten Hacci, "Ancak gerÃ§ek o ki MÃ¼nbiÃ§, AmerikalÄ±lar tarafÄ±ndan, PYD yoluyla iÅŸgal edilmiÅŸtir." diye konuÅŸtu.
Hacci, TÃ¼rkiye'ye, FÄ±rat kalkanÄ± kapsamÄ±nda Ã–SO'ya, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž'a karÅŸÄ± mÃ¼cadelesinde verdiÄŸi destek iÃ§in de teÅŸekkÃ¼r etti.
Rusyaâ€™nÄ±n St. Petersburg ÅŸehrinde markette meydana gelen patlamada 9 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ± bildirildi
Irak merkezi hÃ¼kÃ¼meti, Erbil UluslararasÄ± HavalimanÄ±na yÃ¶nelik uluslararasÄ± uÃ§uÅŸ yasaÄŸÄ±nÄ±n sÃ¼resini 2 ay daha uzattÄ±.
TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PYD/PKK, Suriye'nin Halep il merkezinde Esad rejiminin bayraklarÄ±nÄ± astÄ±
Almanya'da yapÄ±lan araÅŸtÄ±rmaya gÃ¶re, yaklaÅŸÄ±k her iki kiÅŸiden biri Angela Merkel'in baÅŸbakanlÄ±ÄŸÄ± erken bÄ±rakmasÄ±ndan yana olduÄŸu bildirildi.
Ä°ÅŸgal altÄ±ndaki DoÄŸu KudÃ¼sâ€™te bulunan Mescid-i Aksaâ€™nÄ±n batÄ± duvarÄ± Burak (AÄŸlama) DuvarÄ± yakÄ±nlarÄ±na inÅŸa edilecek tren istasyonuna ABD BaÅŸkanÄ± Trumpâ€™Ä±n adÄ±nÄ±n verileceÄŸi aÃ§Ä±klandÄ±.
Ä°srail askerlerinin gÃ¶zaltÄ± esnasÄ±nda Cuneydiâ€™yi dÃ¶vdÃ¼ÄŸÃ¼ belirtilerek, bunun neticesinde vÃ¼cudunda darp izleri ve saÄŸ omuzunda kÄ±rÄ±k oluÅŸtuÄŸu kaydedildi.
Rus muhalif NavalnÄ±y, Rusya'da gelecek yÄ±l dÃ¼zenlenecek baÅŸkanlÄ±k seÃ§imlerinde adaylÄ±ÄŸÄ±nÄ±n reddedilmesi Ã¼zerine destekÃ§ilerinden sokaklara Ã§Ä±kmalarÄ±nÄ± istedi.
Ä°ran Meclisi, KudÃ¼s'Ã¼n Filistin'in sÃ¼rekli baÅŸkenti olma yasa tasarÄ±sÄ±nÄ± kabul etti.
MÃ¼nbiÃ§ aÅŸiretleri temsilcisi Hacci, ABD'nin MÃ¼nbiÃ§lilere PYD/PKK'nÄ±n kentten Ã§ekilerek FÄ±rat'Ä±n doÄŸusuna geÃ§eceÄŸine yÃ¶nelik verdiÄŸi sÃ¶zÃ¼ tutmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve ilÃ§enin kontrolÃ¼nÃ¼ Kandil Ã§etelerine bÄ±raktÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
TÄ°KA, baÅŸkent PriÅŸtine'deki iki anaokulunun restorasyon ve donanÄ±m projelerini gerÃ§ekleÅŸtirdi
Afganistan'da bomba yÃ¼klÃ¼ araÃ§la Helmand'Ä±n merkezindeki 505'inci BÃ¶lge KomutanlÄ±ÄŸÄ± giriÅŸinde bekleyen gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinin hedef alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± saldÄ±rÄ±da 15 kiÅŸi yaralandÄ±
Kazakistan, KÄ±rgÄ±zistan arasÄ±nda 4 AralÄ±k'tan itibaren sÄ±nÄ±r kapÄ±larÄ±ndaki geÃ§iÅŸler kriz Ã¶ncesi haline kavuÅŸtu
Ä°spanya'nÄ±n Katalonya Ã–zerk BÃ¶lgesi'nde, haklarÄ±nda yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸma kapsamÄ±nda ifade vermeyi reddeden iki ayrÄ±lÄ±kÃ§Ä± siyasetÃ§i gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
KÄ±pti Kilisesi Lideri Papa 2. Tavadros, "ABD'nin KudÃ¼s'Ã¼ 'Ä°srail'in baÅŸkenti' olarak tanÄ±ma kararÄ±nÄ±n reddi konusundaki tavrÄ±mÄ±z El-Ezher ile aynÄ±dÄ±r. Tutumumuz kesindir, deÄŸiÅŸmez" dedi
Rusya Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Gerasimov, "ABDâ€™nin El Tanf Ã¼ssÃ¼nde DEAÅž'lÄ±lar eÄŸitim alÄ±yor. Bu Ã¼s, Suriye ordusu tarafÄ±ndan tÃ¼mÃ¼yle abluka altÄ±na alÄ±ndÄ±. KÃ¼rtler tarafÄ±ndan kontrol edilen Åžaddadi kampÄ±ndaki baÅŸka bir ABD Ã¼ssÃ¼nde de DEAÅž'lÄ±lar var" dedi
Ãœlkede askeri mÃ¼dahalenin baÅŸÄ±ndaki isim eski Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Chiwenga, devlet baÅŸkanÄ± yardÄ±mcÄ±sÄ± oldu