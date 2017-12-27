GÃ¼ncelleme: 18:04, 27 AralÄ±k 2017 Ã‡arÅŸamba

"ABD, MÃ¼nbiÃ§'i Kandil Ã§etelerine bÄ±raktÄ±"

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Suriyeli AÅŸiretlerÂ veÂ Kabileler YÃ¼ksek MeclisininÂ MÃ¼nbiÃ§Â aÅŸiretleri temsilcisiÂ Ä°brahim Hacci, ABD'nin MÃ¼nbiÃ§lilereÂ PYD/PKK'nÄ±nÂ kentten Ã§ekilerekÂ FÄ±rat'Ä±n doÄŸusunaÂ geÃ§eceÄŸine yÃ¶nelik verdiÄŸi sÃ¶zÃ¼ tutmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve ilÃ§enin kontrolÃ¼nÃ¼Â Kandil Ã§etelerineÂ bÄ±raktÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Hacci, Halep'in MÃ¼nbiÃ§ ilÃ§esinde PYD/PKK varlÄ±ÄŸÄ±na iliÅŸkin aÃ§Ä±klamalarda bulundu.

ABD'nin, MÃ¼nbiÃ§'teki TiÅŸrin BarajÄ± yakÄ±nÄ±ndaki bir askeri Ã¼ste, MÃ¼nbiÃ§li aÅŸiret liderleriyle Ã§ok sayÄ±da toplantÄ± yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyen Hacci, ABD'nin, burada, DEAÅž'Ä±n ilÃ§eden Ã§ekilmesiyle PYD/PKK'nÄ±n de FÄ±rat'Ä±n doÄŸusuna Ã§ekileceÄŸi sÃ¶zÃ¼ verdiÄŸini dile getirdi.

Hacci, DEAÅž'Ä±n ilÃ§eden ayrÄ±lmasÄ±na raÄŸmen PYD/PKK'nÄ±n buradaki varlÄ±ÄŸÄ±nÄ± hala sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ne dikkati Ã§ekerek "MÃ¼nbiÃ§liler, ABD'nin DEAÅž'Ä±n kentten Ã§ekilmesinin ardÄ±ndan verdiÄŸi sÃ¶zleri yerine getirmemesi yÃ¼zÃ¼nden Kandil Ã§eteleriyle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kaldÄ±. Amerika, MÃ¼nbiÃ§'in evlatlarÄ±nÄ± kandÄ±rdÄ±." dedi.

PYD/PKK'DAN ÅžEBBÄ°HA TAKTÄ°ÄžÄ°

PYD/PKK'nÄ±n Esed rejiminin uyguladÄ±ÄŸÄ± taktikleri denemeye baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan Hacci, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n, rejimin ÅžebbihalarÄ±na benzer bir istihbarat grubu oluÅŸturduÄŸunu kaydetti.

Hacci, "Ã–rgÃ¼t, ilÃ§ede rejimin ÅžebbihalarÄ±na benzer istihbarat gruplarÄ± oluÅŸturarak yerli halkÄ±n aleyhine iÅŸler yapÄ±yor." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

"ABD OLMASAYDI, PYD NE MÃœNBÄ°Ã‡'E NE DE BAÅžKA BÄ°R YERE GÄ°REBÄ°LÄ°RDÄ°"

Hacci, PYD/PKK'nÄ±n MÃ¼nbiÃ§'e girebilmesinin en bÃ¼yÃ¼k nedeninin ABD olduÄŸuna vurgu yaparak "ABD'nin PYD'ye saÄŸladÄ±ÄŸÄ± siyasi ve askeri destek olmasaydÄ±, Ã–zgÃ¼r Suriye Ordusu bÃ¶lgenin kontrolÃ¼nÃ¼ ele geÃ§irirdi. ABD olmasaydÄ±, PYD ne MÃ¼nbiÃ§'e ne de baÅŸka bir yere girebilirdi." ifadelerini kullandÄ±.

AmerikalÄ± yetkililerin MÃ¼nbiÃ§'teki aÅŸiret liderleriyle yaptÄ±ÄŸÄ± toplantÄ±larÄ±n asÄ±l amacÄ±nÄ±n SDG'nin (PYD/PKK) MÃ¼nbiÃ§'teki varlÄ±ÄŸÄ±nÄ± yasallaÅŸtÄ±rmak olduÄŸunu belirten Hacci, "Ancak gerÃ§ek o ki MÃ¼nbiÃ§, AmerikalÄ±lar tarafÄ±ndan, PYD yoluyla iÅŸgal edilmiÅŸtir." diye konuÅŸtu.

Hacci, TÃ¼rkiye'ye, FÄ±rat kalkanÄ± kapsamÄ±nda Ã–SO'ya, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž'a karÅŸÄ± mÃ¼cadelesinde verdiÄŸi destek iÃ§in de teÅŸekkÃ¼r etti.