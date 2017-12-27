GÃ¼ncelleme: 18:15, 27 AralÄ±k 2017 Ã‡arÅŸamba

Kuzey Irak'ta saldÄ±rÄ± hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±ndaki 9 terÃ¶rist etkisiz hale getirildi



Foto: ArÅŸiv

Irak kuzeyindeki Metina, AvaÅŸin-Basyan ve Hakurk bÃ¶lgelerinde, hudut hattÄ±ndaki karakol ve Ã¼s bÃ¶lgelerine saldÄ±rÄ± hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nda olduÄŸu tespit edilen bÃ¶lÃ¼cÃ¼ terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ mensuplarÄ±na yÃ¶nelik hava harekatÄ±nda silahlÄ± 9 terÃ¶rist etkisiz hale getirildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re,Â TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerince (TSK)Â Irak'Ä±n kuzeyinde bulunan bÃ¶lÃ¼cÃ¼ terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne ait hedeflerin etki altÄ±na alÄ±nmasÄ± kapsamÄ±nda, keÅŸif/gÃ¶zetleme vasÄ±talarÄ±yla bugÃ¼n, Irak'Ä±n kuzeyi Metina, AvaÅŸin-Basyan ve Hakurk bÃ¶lgelerindeÂ hava harekatÄ±Â dÃ¼zenlendi.Â Hudut hattÄ±ndaki karakol ve Ã¼s bÃ¶lgelerine saldÄ±rÄ± hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nda olduÄŸu tespit edilen bÃ¶lÃ¼cÃ¼ terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ mensuplarÄ±na yÃ¶nelik icra edilen hava harekatÄ±nda silahlÄ± 9 terÃ¶rist etkisiz hale getirildi. BÃ¶lÃ¼cÃ¼ terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ tarafÄ±ndan kullanÄ±lan maÄŸara, barÄ±nak ve sÄ±ÄŸÄ±naklar da tahrip edildi.Â Harekata katÄ±lan uÃ§aklar, emniyetle Ã¼slerine dÃ¶nÃ¼ÅŸ yaptÄ±.

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