GÃ¼ncelleme: 18:26, 27 AralÄ±k 2017 Ã‡arÅŸamba

Ä°ran'da KudÃ¼s'Ã¼n baÅŸkent olmasÄ± oylandÄ±



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Ä°ran Meclisi, KudÃ¼s'Ã¼n Filistin'in sÃ¼rekli baÅŸkenti olma yasa tasarÄ±sÄ±nÄ± kabul etti.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°ranÂ Meclisi,Â KudÃ¼s'Ã¼n Filistin'inÂ sÃ¼rekliÂ baÅŸkentiÂ olma yasa tasarÄ±sÄ±nÄ± kabul etti. Ä°ran Meclisi Haber AjansÄ± ICANA'ya gÃ¶re, Ä°ran Meclisi, KudÃ¼s kentinin Filistin'in sÃ¼rekli baÅŸkenti olma yasa tasarÄ±sÄ±nÄ± 207 evet oyuyla onayladÄ±. KarÅŸÄ± oy kullanÄ±lmayan oturumda konuÅŸan Meclis BaÅŸkanÄ± Ali Laricani, "TasarÄ±nÄ±n ABD baÅŸkanÄ±nÄ±n KudÃ¼s'Ã¼ Ä°srail'in baÅŸkenti ilan ederek Filistin halkÄ± ve MÃ¼slÃ¼manlara darbe vurmak istediÄŸi bir dÃ¶nemde onaylanmasÄ± Ã¶nemlidir." ifadesini kullandÄ±. Ä°ran Meclisi'nde 290 milletvekili bulunuyor.

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