GÃ¼ncelleme: 18:37, 27 AralÄ±k 2017 Ã‡arÅŸamba

Sivas merkezli FETÃ– operasyonunda 15 gÃ¶zaltÄ±



Foto: ArÅŸiv

Sivas merkezli FETÃ– operasyonunda terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n "askeri mahrem" yapÄ±lanmasÄ±nda yer aldÄ±klarÄ± iddiasÄ±yla 13'Ã¼ muvazzaf asker, 15 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi FETÃ–/PDY'ye yÃ¶nelik olarakÂ Sivas merkezliÂ 12 ilde dÃ¼zenlenenÂ operasyondaÂ 15 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Sivas Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca baÅŸlatÄ±lan soruÅŸturma kapsamÄ±nda, Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ TerÃ¶rle MÃ¼cadele Åžubesi ve Ä°stihbarat Åžubesi ekipleri, FETÃ–/PDY'nin "askeri mahrem" yapÄ±lanmasÄ±nda yer aldÄ±klarÄ± iddiasÄ±yla 15 ÅŸÃ¼phelinin yakalanmasÄ± iÃ§in Sivas, Hakkari, Ankara, Ä°stanbul, KÄ±rÄ±kkale, IÄŸdÄ±r, Edirne, MuÄŸla, Kars, Gaziantep, Ä°zmir ve BingÃ¶l'de belirlenen adreslere operasyon dÃ¼zenledi. Operasyonda, 13 muvazzaf subay ve astsubay ile 1 askeri Ã¶ÄŸrenci ve 1 araÅŸtÄ±rma gÃ¶revlisi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Sivas'a getirilen 15 zanlÄ±nÄ±n, emniyetteki iÅŸlemleri devam ediyor.

Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.