GÃ¼ncelleme: 18:59, 27 AralÄ±k 2017 Ã‡arÅŸamba

AtatÃ¼rk KÃ¶prÃ¼sÃ¼ bu gece trafiÄŸe kapatÄ±lacak





AtatÃ¼rk KÃ¶prÃ¼sÃ¼, bakÄ±m onarÄ±m Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± nedeniyle bu gece 00.30-04.30 saatleri arasÄ±nda trafiÄŸe kapalÄ± kalacak

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi AtatÃ¼rk (UnkapanÄ±) KÃ¶prÃ¼sÃ¼, bakÄ±m ve onarÄ±m nedeniyle bu gece 00.30-04.30 saatleri arasÄ±ndaÂ araÃ§ ve yaya trafiÄŸine kapatÄ±lacak. Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi'nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "AtatÃ¼rk KÃ¶prÃ¼sÃ¼, 28.12.2017 PerÅŸembe gÃ¼nÃ¼ 00.30-04.30 saatleri arasÄ±nda araÃ§ ve yaya trafiÄŸine kapatÄ±larak bakÄ±m onarÄ±m Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± yapÄ±lacaktÄ±r." denildi. AÃ§Ä±klamada, bu saatler arasÄ±nda araÃ§ ve yayalarÄ±nÂ Yeni Galata KÃ¶prÃ¼sÃ¼'nÃ¼ kullanmalarÄ± gerektiÄŸi vurgulandÄ±.

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