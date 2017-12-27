Ä°srail askerleri Cuneydi'nin omzunu kÄ±rmÄ±ÅŸ

UluslararasÄ± Ã‡ocuklarÄ± Koruma Ã–rgÃ¼tÃ¼'nÃ¼n Filistin ÅŸubesi,Â KudÃ¼s direniÅŸinin sembol ismiÂ 16 yaÅŸÄ±ndaki Fevzi Cuneydiâ€™nin 7 AralÄ±k'ta gÃ¶zleri baÄŸlÄ± ÅŸekilde Ã§ok sayÄ±da asker tarafÄ±ndan gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan yapÄ±lan saÄŸlÄ±k muayenesinin sonuÃ§larÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.
Ã–rgÃ¼tten yapÄ±lan aÃ§Ä±kalamada, Ä°srail askerlerinin gÃ¶zaltÄ± esnasÄ±nda Cuneydiâ€™yi dÃ¶vdÃ¼ÄŸÃ¼ belirtildi. Bunun neticesinde Cuneydi'ninÂ vÃ¼cudunda darp izleri ve saÄŸ omuzunda kÄ±rÄ±kÂ oluÅŸtuÄŸu kaydedildi.
Ä°ÅŸgal altÄ±ndaki BatÄ± Åžeriaâ€™nÄ±n Ramallah kentinin batÄ±sÄ±ndaki Ofer Askeri Mahkemesi'nde bugÃ¼n gÃ¶rÃ¼len duruÅŸmada, Filistinli Cuneydiâ€™nin 10 bin ÅŸekellik (11 bin lira) kefaletle tutuksuz yargÄ±lanmak Ã¼zere serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±na karar verilmiÅŸti.
Kefalet iÅŸlemlerinin tamamlanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Cuneydi'nin ilerleyen saatlerde serbest kalmasÄ± bekleniyor.
Cuneydi, 14 Ocak 2018â€™de yeniden askeri mahkemeye Ã§Ä±karÄ±lacak.
Filistinli Cuneydi, 7 AralÄ±k'ta iÅŸgal altÄ±ndaki BatÄ± Åžeria'da yer alan El-Halil ÅŸehrinde "gÃ¶zleri baÄŸlanarak" Ã§ok sayÄ±da asker tarafÄ±ndan gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸ, bu gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ sosyal medyada bÃ¼yÃ¼k yankÄ± uyandÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±.
Ofer Mahkemesi, geÃ§en pazar gÃ¼nÃ¼ Cuneydi'nin kefaletle serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ± kararÄ±nÄ± kabul etmiÅŸ, ancak savcÄ±lÄ±k buna itiraz etmiÅŸti.
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Rusyaâ€™nÄ±n St. Petersburg ÅŸehrinde markette meydana gelen patlamada 9 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ± bildirildi
Irak merkezi hÃ¼kÃ¼meti, Erbil UluslararasÄ± HavalimanÄ±na yÃ¶nelik uluslararasÄ± uÃ§uÅŸ yasaÄŸÄ±nÄ±n sÃ¼resini 2 ay daha uzattÄ±.
TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PYD/PKK, Suriye'nin Halep il merkezinde Esad rejiminin bayraklarÄ±nÄ± astÄ±
Almanya'da yapÄ±lan araÅŸtÄ±rmaya gÃ¶re, yaklaÅŸÄ±k her iki kiÅŸiden biri Angela Merkel'in baÅŸbakanlÄ±ÄŸÄ± erken bÄ±rakmasÄ±ndan yana olduÄŸu bildirildi.
Ä°ÅŸgal altÄ±ndaki DoÄŸu KudÃ¼sâ€™te bulunan Mescid-i Aksaâ€™nÄ±n batÄ± duvarÄ± Burak (AÄŸlama) DuvarÄ± yakÄ±nlarÄ±na inÅŸa edilecek tren istasyonuna ABD BaÅŸkanÄ± Trumpâ€™Ä±n adÄ±nÄ±n verileceÄŸi aÃ§Ä±klandÄ±.
Ä°srail askerlerinin gÃ¶zaltÄ± esnasÄ±nda Cuneydiâ€™yi dÃ¶vdÃ¼ÄŸÃ¼ belirtilerek, bunun neticesinde vÃ¼cudunda darp izleri ve saÄŸ omuzunda kÄ±rÄ±k oluÅŸtuÄŸu kaydedildi.
Rus muhalif NavalnÄ±y, Rusya'da gelecek yÄ±l dÃ¼zenlenecek baÅŸkanlÄ±k seÃ§imlerinde adaylÄ±ÄŸÄ±nÄ±n reddedilmesi Ã¼zerine destekÃ§ilerinden sokaklara Ã§Ä±kmalarÄ±nÄ± istedi.
Ä°ran Meclisi, KudÃ¼s'Ã¼n Filistin'in sÃ¼rekli baÅŸkenti olma yasa tasarÄ±sÄ±nÄ± kabul etti.
MÃ¼nbiÃ§ aÅŸiretleri temsilcisi Hacci, ABD'nin MÃ¼nbiÃ§lilere PYD/PKK'nÄ±n kentten Ã§ekilerek FÄ±rat'Ä±n doÄŸusuna geÃ§eceÄŸine yÃ¶nelik verdiÄŸi sÃ¶zÃ¼ tutmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve ilÃ§enin kontrolÃ¼nÃ¼ Kandil Ã§etelerine bÄ±raktÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
TÄ°KA, baÅŸkent PriÅŸtine'deki iki anaokulunun restorasyon ve donanÄ±m projelerini gerÃ§ekleÅŸtirdi
Afganistan'da bomba yÃ¼klÃ¼ araÃ§la Helmand'Ä±n merkezindeki 505'inci BÃ¶lge KomutanlÄ±ÄŸÄ± giriÅŸinde bekleyen gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinin hedef alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± saldÄ±rÄ±da 15 kiÅŸi yaralandÄ±
Kazakistan, KÄ±rgÄ±zistan arasÄ±nda 4 AralÄ±k'tan itibaren sÄ±nÄ±r kapÄ±larÄ±ndaki geÃ§iÅŸler kriz Ã¶ncesi haline kavuÅŸtu
Ä°spanya'nÄ±n Katalonya Ã–zerk BÃ¶lgesi'nde, haklarÄ±nda yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸma kapsamÄ±nda ifade vermeyi reddeden iki ayrÄ±lÄ±kÃ§Ä± siyasetÃ§i gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
KÄ±pti Kilisesi Lideri Papa 2. Tavadros, "ABD'nin KudÃ¼s'Ã¼ 'Ä°srail'in baÅŸkenti' olarak tanÄ±ma kararÄ±nÄ±n reddi konusundaki tavrÄ±mÄ±z El-Ezher ile aynÄ±dÄ±r. Tutumumuz kesindir, deÄŸiÅŸmez" dedi
Rusya Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Gerasimov, "ABDâ€™nin El Tanf Ã¼ssÃ¼nde DEAÅž'lÄ±lar eÄŸitim alÄ±yor. Bu Ã¼s, Suriye ordusu tarafÄ±ndan tÃ¼mÃ¼yle abluka altÄ±na alÄ±ndÄ±. KÃ¼rtler tarafÄ±ndan kontrol edilen Åžaddadi kampÄ±ndaki baÅŸka bir ABD Ã¼ssÃ¼nde de DEAÅž'lÄ±lar var" dedi
Ãœlkede askeri mÃ¼dahalenin baÅŸÄ±ndaki isim eski Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Chiwenga, devlet baÅŸkanÄ± yardÄ±mcÄ±sÄ± oldu