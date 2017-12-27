GÃ¼ncelleme: 19:14, 27 AralÄ±k 2017 Ã‡arÅŸamba

Ä°srail askerleri Cuneydi'nin omzunu kÄ±rmÄ±ÅŸ





Ä°srail askerlerinin gÃ¶zaltÄ± esnasÄ±nda Cuneydiâ€™yi dÃ¶vdÃ¼ÄŸÃ¼ belirtilerek, bunun neticesinde vÃ¼cudunda darp izleri ve saÄŸ omuzunda kÄ±rÄ±k oluÅŸtuÄŸu kaydedildi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi UluslararasÄ± Ã‡ocuklarÄ± Koruma Ã–rgÃ¼tÃ¼'nÃ¼n Filistin ÅŸubesi,Â KudÃ¼s direniÅŸinin sembol ismiÂ 16 yaÅŸÄ±ndaki Fevzi Cuneydiâ€™nin 7 AralÄ±k'ta gÃ¶zleri baÄŸlÄ± ÅŸekilde Ã§ok sayÄ±da asker tarafÄ±ndan gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan yapÄ±lan saÄŸlÄ±k muayenesinin sonuÃ§larÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±. Ã–rgÃ¼tten yapÄ±lan aÃ§Ä±kalamada, Ä°srail askerlerinin gÃ¶zaltÄ± esnasÄ±nda Cuneydiâ€™yi dÃ¶vdÃ¼ÄŸÃ¼ belirtildi. Bunun neticesinde Cuneydi'ninÂ vÃ¼cudunda darp izleri ve saÄŸ omuzunda kÄ±rÄ±kÂ oluÅŸtuÄŸu kaydedildi. Ä°ÅŸgal altÄ±ndaki BatÄ± Åžeriaâ€™nÄ±n Ramallah kentinin batÄ±sÄ±ndaki Ofer Askeri Mahkemesi'nde bugÃ¼n gÃ¶rÃ¼len duruÅŸmada, Filistinli Cuneydiâ€™nin 10 bin ÅŸekellik (11 bin lira) kefaletle tutuksuz yargÄ±lanmak Ã¼zere serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±na karar verilmiÅŸti. 14 Ocak'ta yeniden askeri mahkemeye Ã§Ä±karÄ±lacak Kefalet iÅŸlemlerinin tamamlanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Cuneydi'nin ilerleyen saatlerde serbest kalmasÄ± bekleniyor. Cuneydi, 14 Ocak 2018â€™de yeniden askeri mahkemeye Ã§Ä±karÄ±lacak. Filistinli Cuneydi, 7 AralÄ±k'ta iÅŸgal altÄ±ndaki BatÄ± Åžeria'da yer alan El-Halil ÅŸehrinde "gÃ¶zleri baÄŸlanarak" Ã§ok sayÄ±da asker tarafÄ±ndan gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸ, bu gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ sosyal medyada bÃ¼yÃ¼k yankÄ± uyandÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±. Ofer Mahkemesi, geÃ§en pazar gÃ¼nÃ¼ Cuneydi'nin kefaletle serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ± kararÄ±nÄ± kabul etmiÅŸ, ancak savcÄ±lÄ±k buna itiraz etmiÅŸti. Â

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