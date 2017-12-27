GÃ¼ncelleme: 19:28, 27 AralÄ±k 2017 Ã‡arÅŸamba

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'a Sibsi tarafÄ±ndan devlet niÅŸanÄ± takdim edildi





CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'a, Tunus CumhurbaÅŸkanÄ± Sibsi tarafÄ±ndan devlet niÅŸanÄ± takdim edildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'a,Â Tunus CumhurbaÅŸkanÄ± El-Baci Kaid es-SibsiÂ tarafÄ±ndanÂ devlet niÅŸanÄ±Â takdim edildi. CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SarayÄ±'nda, iki lider ortak basÄ±n toplantÄ±sÄ± dÃ¼zenledi. Daha sonra Tunus CumhurbaÅŸkanÄ± Sibsi tarafÄ±ndan, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'a devlet niÅŸanÄ± verildi. ArdÄ±ndan Sibsi, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan onuruna resmi yemek verdi. YemeÄŸe, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n eÅŸi Emine ErdoÄŸan ve Tunus CumhurbaÅŸkanÄ± El-Baci Kaid es-Sibsi'nin eÅŸi Åžazliye Kaid es-Sibsi de katÄ±ldÄ±. ErdoÄŸan ve Sibsi, Tunus CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SarayÄ±'ndaki tablolarÄ± bir sÃ¼re inceledi. ERDOÄžAN, MECLÄ°S BAÅžKANI NASIR'I VE TUNUS BAÅžBAKANI ÅžAHÄ°D'Ä° KABUL ETTÄ°Â Â Ã–te yandan, CumhurbaÅŸkanÄ±Â ErdoÄŸan, Tunus Meclis BaÅŸkanÄ± Muhammed NasÄ±r'Ä± kabul etti. CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Tunus BaÅŸbakanÄ± Yusuf Åžahid'i kabul etti. CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SarayÄ±'ndaki basÄ±na kapalÄ± gerÃ§ekleÅŸen kabul, yaklaÅŸÄ±k 50 dakika sÃ¼rdÃ¼. Kabulde, DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanÄ± Berat Albayrak, GÄ±da, TarÄ±m ve HayvancÄ±lÄ±k BakanÄ± Ahmet EÅŸref FakÄ±baba, KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanÄ± Numan KurtulmuÅŸ, Maliye BakanÄ± Naci AÄŸbal, UlaÅŸtÄ±rma, Denizcilik ve HaberleÅŸme BakanÄ± Ahmet Arslan ile CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Ä°brahim KalÄ±n da hazÄ±r bulundu.

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