GÃ¼ncelleme: 19:56, 27 AralÄ±k 2017 Ã‡arÅŸamba

Ä°srail, AÄŸlama DuvarÄ±'na yapÄ±lacak tren istasyonuna Trump'Ä±n adÄ±nÄ± verecek!





Ä°ÅŸgal altÄ±ndaki DoÄŸu KudÃ¼sâ€™te bulunan Mescid-i Aksaâ€™nÄ±n batÄ± duvarÄ± Burak (AÄŸlama) DuvarÄ± yakÄ±nlarÄ±na inÅŸa edilecek tren istasyonuna ABD BaÅŸkanÄ± Trumpâ€™Ä±n adÄ±nÄ±n verileceÄŸi aÃ§Ä±klandÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°srailÂ UlaÅŸtÄ±rma ve Ä°stihbarat BakanÄ±Â Yisrael Katz, iÅŸgal altÄ±ndakiÂ DoÄŸu KudÃ¼sâ€™te bulunanÂ Mescid-i Aksaâ€™nÄ±n batÄ± duvarÄ±Â Burak (AÄŸlama) DuvarÄ±Â yakÄ±nlarÄ±na inÅŸa edilecek tren istasyonuna Amerika BirleÅŸik Devletleri (ABD) BaÅŸkanÄ±Â Donald Trumpâ€™Ä±n adÄ±nÄ±n verileceÄŸini duyurdu. Ä°srail UlaÅŸtÄ±rma ve Ä°stihbarat BakanÄ± Katz yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, KudÃ¼sâ€™Ã¼ Ä°srailâ€™in baÅŸkenti olarak tanÄ±masÄ± ve bÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸini bu kente taÅŸÄ±masÄ± kararÄ±nÄ±n ardÄ±ndan ABD BaÅŸkanÄ± Trumpâ€™Ä±n adÄ±nÄ± Burak DuvarÄ± yakÄ±nlarÄ±na inÅŸa edilecek tren istasyonuna verme kararÄ± aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. Ä°srail UlaÅŸtÄ±rma BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan daha Ã¶nce yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Tel Aviv ile BatÄ± KudÃ¼sâ€™Ã¼ Burak (AÄŸlama) DuvarÄ±â€™na baÄŸlayacak hÄ±zlÄ± tren projesinin hayat geÃ§irilmesinin planlandÄ±ÄŸÄ± ve gelecek yÄ±l projenin baÅŸlatÄ±lacaÄŸÄ± bildirilmiÅŸti. Filistinliler, sÃ¶z konusu projeyi Ä°srail'in hÄ±z kesmeden devam ettiÄŸi iÅŸgal altÄ±ndaki DoÄŸu KudÃ¼s'Ã¼ YahudileÅŸtirme politikasÄ±nÄ±n bir parÃ§asÄ± olarak gÃ¶rÃ¼yor. ABD BaÅŸkanÄ± Trump, 6 AralÄ±k'ta Beyaz Saray'da dÃ¼zenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, KudÃ¼s'Ã¼ "Ä°srail'in baÅŸkenti" olarak tanÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve ABD BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸinin Tel Aviv'den KudÃ¼s'e taÅŸÄ±nmasÄ± talimatÄ± verdiÄŸini aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±. Â

Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.