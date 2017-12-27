GÃ¼ncelleme: 21:34, 27 AralÄ±k 2017 Ã‡arÅŸamba

Almanya'nÄ±n yarÄ±ya yakÄ±nÄ± Merkel'in gÃ¶revi bÄ±rakmasÄ±nÄ± istiyor





Almanya'da yapÄ±lan araÅŸtÄ±rmaya gÃ¶re, yaklaÅŸÄ±k her iki kiÅŸiden biri Angela Merkel'in baÅŸbakanlÄ±ÄŸÄ± erken bÄ±rakmasÄ±ndan yana olduÄŸu bildirildi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Almanya'daÂ BaÅŸbakan Merkel'in gÃ¶revini erken bÄ±rakmasÄ±nÄ± isteyenlerin oranÄ±nÄ±nÂ yÃ¼zde 47Â olduÄŸu bildirildi. Alman Haber AjansÄ± DPA'nÄ±n YouGov araÅŸtÄ±rma ÅŸirketine yaptÄ±rdÄ±ÄŸÄ± ankete katÄ±lanlarÄ±n yÃ¼zde 47'sinin, Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) Genel BaÅŸkanÄ± Angela Merkel'in 4 yÄ±lÄ± doldurmadan gÃ¶revini bÄ±rakmasÄ±nÄ± isterken, yÃ¼zde 36'sÄ±nÄ±n ise Merkel'in 4 yÄ±lÄ±nÄ± tamamlamasÄ±ndan yana olduÄŸu ifade edildi. 19-21 AralÄ±k arasÄ±nda 2 bin 36 kiÅŸiyle yapÄ±lan ankette katÄ±lÄ±mcÄ±lara, ''BaÅŸbakan Angela Merkel liderliÄŸinde yeni bir hÃ¼kÃ¼met kurulmasÄ± durumunda Merkel 4 yÄ±l baÅŸbakan mÄ± kalsÄ±n yoksa gÃ¶revini daha erken bÄ±raksÄ±n mÄ±?'' sorusu yÃ¶neltildi. Ankete gÃ¶re, Hristiyan Birlik partileri (CDU/CSU) seÃ§menlerinin yÃ¼zde 17'si Merkel'in 4 yÄ±lÄ± doldurmadan gÃ¶revi bÄ±rakmasÄ±, yÃ¼zde 75'i ise 2021 yÄ±lÄ±na kadar bu gÃ¶revi sÃ¼rdÃ¼rmesi yÃ¶nÃ¼nde gÃ¶rÃ¼ÅŸ bildirdi. Almanya'da 24 EylÃ¼lâ€™de yapÄ±lan genel seÃ§imin ardÄ±ndan 18 Ekimâ€™de CDU/CSU, HÃ¼r Demokrat Parti (FDP) ve YeÅŸiller arasÄ±nda "Jamaika koalisyonu"nun kurulmasÄ± hedefiyle baÅŸlayan Ã¶n gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler, 20 KasÄ±mâ€™da FDPâ€™nin masadan kalkmasÄ± nedeniyle baÅŸarÄ±sÄ±zlÄ±kla sonuÃ§lanmÄ±ÅŸtÄ±.

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