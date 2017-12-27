Halep'te Esad rejimi ile PYD anlaÅŸtÄ±

PYD/PKK ile BeÅŸÅŸar EsadÂ rejimi,Â Suriye'ninÂ HalepÂ il merkezinde Ã¶rgÃ¼t iÅŸgalindeki bazÄ± mahallerin kontrolÃ¼ konusundaÂ iÅŸbirliÄŸineÂ girdi.
AA'nÄ±n Halep'teki gÃ¼venilir yerel kaynaklardan aldÄ±ÄŸÄ± bilgiye gÃ¶re, PYD/PKK ile Esed rejimi, Åžeyh Maksut, HÃ¼llÃ¼k, Åžeyh HÄ±dÄ±r, Ayn el-Tal ve EÅŸrefiye mahallelerinde Ã¶rgÃ¼t flamalarÄ± ile rejim bayraÄŸÄ±nÄ±n birlikte asÄ±lmasÄ± iÃ§in anlaÅŸmaya vardÄ±.
Rus yetkililerin arabulucuÄŸunda gerÃ§ekleÅŸen anlaÅŸmaya gÃ¶re, Åžeyh Maksut ve EÅŸrefiye'de rejim gÃ¼Ã§leri ile terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼, ortak gÃ¼venlik uygulamalarÄ± yÃ¼rÃ¼tecek.
Taraflar, mahallelerden gÃ¶Ã§ edenlerin geri dÃ¶nÃ¼ÅŸleri iÃ§in de anlaÅŸÄ±rken, Esed Ã¶rgÃ¼t iÅŸgalindeki diÄŸer bÃ¶lgelerle baÄŸlantÄ±sÄ± olmayan mahallere akaryakÄ±t saÄŸlayacak.
AnlaÅŸmanÄ±n ardÄ±ndan il merkezindeki Ã¶rgÃ¼t noktalarÄ±na rejim bayraÄŸÄ±nÄ±n asÄ±ldÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.
Suriye-TÃ¼rkiye sÄ±nÄ±rÄ±nda terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n iÅŸgalindeki Halep'in Afrin ilÃ§esi iÃ§in de taraflar arasÄ±nda gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ Ã¶ÄŸrenildi.
PYD/PKK'nÄ±n, TÃ¼rkiye'nin Afrin'e yÃ¶nelik olasÄ± bir askeri harekatÄ± Ã¶ncesinde, bÃ¶lgeyi Esed kontrolÃ¼ne girmiÅŸ gibi gÃ¶stermek amacÄ±yla rejim bayraklarÄ± Ã§ekeceÄŸi iddialarÄ± gÃ¼ndeme gelmiÅŸti.
DiÄŸer taraftan, PYD/PKK'nÄ±n silahlÄ± kolu YPG'nin elebaÅŸÄ± Sipan Hamo, Ã¶rgÃ¼te ait bir internet sitesine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, geÃ§en hafta Rusya'da istihbarat yetkilileriyle ayrÄ±ntÄ±lÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia etti.
Moskova yÃ¶netimi henÃ¼z konuyla ilgili bir aÃ§Ä±klama yapmadÄ±.
Rusyaâ€™nÄ±n St. Petersburg ÅŸehrinde markette meydana gelen patlamada 9 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ± bildirildi
Irak merkezi hÃ¼kÃ¼meti, Erbil UluslararasÄ± HavalimanÄ±na yÃ¶nelik uluslararasÄ± uÃ§uÅŸ yasaÄŸÄ±nÄ±n sÃ¼resini 2 ay daha uzattÄ±.
TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PYD/PKK, Suriye'nin Halep il merkezinde Esad rejiminin bayraklarÄ±nÄ± astÄ±
Almanya'da yapÄ±lan araÅŸtÄ±rmaya gÃ¶re, yaklaÅŸÄ±k her iki kiÅŸiden biri Angela Merkel'in baÅŸbakanlÄ±ÄŸÄ± erken bÄ±rakmasÄ±ndan yana olduÄŸu bildirildi.
Ä°ÅŸgal altÄ±ndaki DoÄŸu KudÃ¼sâ€™te bulunan Mescid-i Aksaâ€™nÄ±n batÄ± duvarÄ± Burak (AÄŸlama) DuvarÄ± yakÄ±nlarÄ±na inÅŸa edilecek tren istasyonuna ABD BaÅŸkanÄ± Trumpâ€™Ä±n adÄ±nÄ±n verileceÄŸi aÃ§Ä±klandÄ±.
Ä°srail askerlerinin gÃ¶zaltÄ± esnasÄ±nda Cuneydiâ€™yi dÃ¶vdÃ¼ÄŸÃ¼ belirtilerek, bunun neticesinde vÃ¼cudunda darp izleri ve saÄŸ omuzunda kÄ±rÄ±k oluÅŸtuÄŸu kaydedildi.
Rus muhalif NavalnÄ±y, Rusya'da gelecek yÄ±l dÃ¼zenlenecek baÅŸkanlÄ±k seÃ§imlerinde adaylÄ±ÄŸÄ±nÄ±n reddedilmesi Ã¼zerine destekÃ§ilerinden sokaklara Ã§Ä±kmalarÄ±nÄ± istedi.
Ä°ran Meclisi, KudÃ¼s'Ã¼n Filistin'in sÃ¼rekli baÅŸkenti olma yasa tasarÄ±sÄ±nÄ± kabul etti.
MÃ¼nbiÃ§ aÅŸiretleri temsilcisi Hacci, ABD'nin MÃ¼nbiÃ§lilere PYD/PKK'nÄ±n kentten Ã§ekilerek FÄ±rat'Ä±n doÄŸusuna geÃ§eceÄŸine yÃ¶nelik verdiÄŸi sÃ¶zÃ¼ tutmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve ilÃ§enin kontrolÃ¼nÃ¼ Kandil Ã§etelerine bÄ±raktÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
TÄ°KA, baÅŸkent PriÅŸtine'deki iki anaokulunun restorasyon ve donanÄ±m projelerini gerÃ§ekleÅŸtirdi
Afganistan'da bomba yÃ¼klÃ¼ araÃ§la Helmand'Ä±n merkezindeki 505'inci BÃ¶lge KomutanlÄ±ÄŸÄ± giriÅŸinde bekleyen gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinin hedef alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± saldÄ±rÄ±da 15 kiÅŸi yaralandÄ±
Kazakistan, KÄ±rgÄ±zistan arasÄ±nda 4 AralÄ±k'tan itibaren sÄ±nÄ±r kapÄ±larÄ±ndaki geÃ§iÅŸler kriz Ã¶ncesi haline kavuÅŸtu
Ä°spanya'nÄ±n Katalonya Ã–zerk BÃ¶lgesi'nde, haklarÄ±nda yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸma kapsamÄ±nda ifade vermeyi reddeden iki ayrÄ±lÄ±kÃ§Ä± siyasetÃ§i gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
KÄ±pti Kilisesi Lideri Papa 2. Tavadros, "ABD'nin KudÃ¼s'Ã¼ 'Ä°srail'in baÅŸkenti' olarak tanÄ±ma kararÄ±nÄ±n reddi konusundaki tavrÄ±mÄ±z El-Ezher ile aynÄ±dÄ±r. Tutumumuz kesindir, deÄŸiÅŸmez" dedi
Rusya Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Gerasimov, "ABDâ€™nin El Tanf Ã¼ssÃ¼nde DEAÅž'lÄ±lar eÄŸitim alÄ±yor. Bu Ã¼s, Suriye ordusu tarafÄ±ndan tÃ¼mÃ¼yle abluka altÄ±na alÄ±ndÄ±. KÃ¼rtler tarafÄ±ndan kontrol edilen Åžaddadi kampÄ±ndaki baÅŸka bir ABD Ã¼ssÃ¼nde de DEAÅž'lÄ±lar var" dedi
Ãœlkede askeri mÃ¼dahalenin baÅŸÄ±ndaki isim eski Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Chiwenga, devlet baÅŸkanÄ± yardÄ±mcÄ±sÄ± oldu