GÃ¼ncelleme: 22:33, 27 AralÄ±k 2017 Ã‡arÅŸamba

Halep'te Esad rejimi ile PYD anlaÅŸtÄ±





TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PYD/PKK, Suriye'nin Halep il merkezinde Esad rejiminin bayraklarÄ±nÄ± astÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi PYD/PKK ile BeÅŸÅŸar EsadÂ rejimi,Â Suriye'ninÂ HalepÂ il merkezinde Ã¶rgÃ¼t iÅŸgalindeki bazÄ± mahallerin kontrolÃ¼ konusundaÂ iÅŸbirliÄŸineÂ girdi. AA'nÄ±n Halep'teki gÃ¼venilir yerel kaynaklardan aldÄ±ÄŸÄ± bilgiye gÃ¶re, PYD/PKK ile Esed rejimi, Åžeyh Maksut, HÃ¼llÃ¼k, Åžeyh HÄ±dÄ±r, Ayn el-Tal ve EÅŸrefiye mahallelerinde Ã¶rgÃ¼t flamalarÄ± ile rejim bayraÄŸÄ±nÄ±n birlikte asÄ±lmasÄ± iÃ§in anlaÅŸmaya vardÄ±. Rus yetkililerin arabulucuÄŸunda gerÃ§ekleÅŸen anlaÅŸmaya gÃ¶re, Åžeyh Maksut ve EÅŸrefiye'de rejim gÃ¼Ã§leri ile terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼, ortak gÃ¼venlik uygulamalarÄ± yÃ¼rÃ¼tecek. Taraflar, mahallelerden gÃ¶Ã§ edenlerin geri dÃ¶nÃ¼ÅŸleri iÃ§in de anlaÅŸÄ±rken, Esed Ã¶rgÃ¼t iÅŸgalindeki diÄŸer bÃ¶lgelerle baÄŸlantÄ±sÄ± olmayan mahallere akaryakÄ±t saÄŸlayacak. AnlaÅŸmanÄ±n ardÄ±ndan il merkezindeki Ã¶rgÃ¼t noktalarÄ±na rejim bayraÄŸÄ±nÄ±n asÄ±ldÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ldÃ¼. Suriye-TÃ¼rkiye sÄ±nÄ±rÄ±nda terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n iÅŸgalindeki Halep'in Afrin ilÃ§esi iÃ§in de taraflar arasÄ±nda gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ Ã¶ÄŸrenildi. PYD/PKK'nÄ±n, TÃ¼rkiye'nin Afrin'e yÃ¶nelik olasÄ± bir askeri harekatÄ± Ã¶ncesinde, bÃ¶lgeyi Esed kontrolÃ¼ne girmiÅŸ gibi gÃ¶stermek amacÄ±yla rejim bayraklarÄ± Ã§ekeceÄŸi iddialarÄ± gÃ¼ndeme gelmiÅŸti. DiÄŸer taraftan, PYD/PKK'nÄ±n silahlÄ± kolu YPG'nin elebaÅŸÄ± Sipan Hamo, Ã¶rgÃ¼te ait bir internet sitesine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, geÃ§en hafta Rusya'da istihbarat yetkilileriyle ayrÄ±ntÄ±lÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia etti. Moskova yÃ¶netimi henÃ¼z konuyla ilgili bir aÃ§Ä±klama yapmadÄ±.

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