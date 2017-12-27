GÃ¼ncelleme: 23:32, 27 AralÄ±k 2017 Ã‡arÅŸamba

Ã‡evre BakanÄ± Ã–zhaseki'den 'kentsel dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m' aÃ§Ä±klamasÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ã‡evre ve Åžehircilik BakanÄ± Mehmet Ã–zhaseki,Â kentsel dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼mÃ¼n yeni esaslarÄ±nÄ± tam doÄŸru olarak birÂ planlamaÂ iÃ§erisinde oturtmaya yÃ¶nelikÂ Ã§alÄ±ÅŸmaÂ yaptÄ±klarÄ±nÄ± belirterek, "Yeni kaynaklar Ã¼reteceÄŸiz.Â Belediyelere sÄ±fÄ±r faizli krediler vereceÄŸiz. Hedefimizde TÃ¼rkiye Ã§apÄ±nda yÄ±lda 500 bin civarÄ±nda baÄŸÄ±msÄ±z birimin yenilenmesi var. Bunun 150-200 bini Ä°stanbul'a tekabÃ¼l ediyor. 15 sene boyunca bunu devam ettirebilirsek,Â 7,5 milyon baÄŸÄ±msÄ±z birimi yenilemiÅŸ olacaÄŸÄ±z, depreme dayanÄ±klÄ± hale getireceÄŸiz." dedi.

Ã–zhaseki, Ä°stanbul Sanayi OdasÄ± (Ä°SO) Meclis ToplantÄ±sÄ±'ndaki konuÅŸmasÄ±nda, TÃ¼rkiye'nin iÃ§inde bulunduÄŸu coÄŸrafyanÄ±n gÃ¼Ã§lÃ¼ olmayan devleti barÄ±ndÄ±rmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bu nedenle Ã¼lkenin bÃ¼yÃ¼mek, kalkÄ±nmak zorunda olduÄŸunu dile getirdi.

GÃ¼Ã§lÃ¼ olmanÄ±n yolunun yatÄ±rÄ±m yapmak, bÃ¼yÃ¼mek, geliÅŸmek olduÄŸunu anlatan Ã–zheseki, "Askeri, bilim, teknoloji, eÄŸitim alanlarÄ±nda hÄ±zla yatÄ±rÄ±m yapÄ±lmasÄ± lazÄ±m. YatÄ±rÄ±m yapÄ±lÄ±rken de durmadan itirazlar geliyor, 'Ã‡evreyi tahrip eder.' diye. BakanlÄ±k olarak biz, yatÄ±rÄ±m yapÄ±lmasÄ±nÄ±n esas olduÄŸuna inanÄ±yoruz, bu Ã¼lkenin bÃ¼yÃ¼mesi, kalkÄ±nmasÄ± gerekiyor ama Ã§evreyi tahrip etmeden. ArÄ± bal yaparken bÃ¼tÃ¼n Ã§iÃ§eklerde gezer, polenleri alÄ±r, Ã§iÃ§eÄŸe hiÃ§bir zarar vermez, dÃ¼nyanÄ±n el lezzetli yiyeceÄŸini yapar. Biz de yatÄ±rÄ±m yaparken, tabiatÄ± tahrip etmeden, Ã§evreyi kirletmeden ve kurduktan sonra da kirliliÄŸe yol vermeden, yatÄ±rÄ±m yaptÄ±rabiliriz. Bu hassasiyeti gÃ¶zetmemiz gerekiyor." diye konuÅŸtu.

Bakan Ã–zhaseki, dÃ¼nya Ã¼zerinde 50'nin Ã¼zerinde nÃ¼kleer tesis inÅŸaatÄ± yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydederek, Paris'in Ã§evresinde 6, Londra'nÄ±n etrafÄ±nda 9, Madrid'in etrafÄ±nda 4 nÃ¼kleer tesis bulunduÄŸunu anlattÄ±.

Enerjide yerli ve milli olmanÄ±n Ã¶nemli olduÄŸunu belirten Ã–zhaseki, bunu yaparken de tabiatÄ± tahrip etmemenin esas olduÄŸuna iÅŸaret etti.

Ã–zhaseki, 2000'li yÄ±llarÄ±n baÅŸÄ±nda nÃ¼fusun yÃ¼zde 35'ine hitap eden kesiminde atÄ±k su arÄ±tma tesisi bulunduÄŸunu kaydederek, "GeldiÄŸimiz noktada nÃ¼fusun yÃ¼zde 81'i evinden dÄ±ÅŸarÄ± 1 damla su veriyorsa, o su temizleniyor. KatÄ± atÄ±k tesisleri yÃ¼zde 62'ye Ã§Ä±ktÄ±. Bunun dÄ±ÅŸÄ±nda hava kalitesini 81 ilde 250'ye yakÄ±n istasyonla takip ediyoruz. GÃ¼rÃ¼ltÃ¼ haritalarÄ± Ã§Ä±karÄ±yoruz, denizlerdeki kirliliÄŸi Ã¶lÃ§Ã¼yoruz. 600'den fazla tesisin bacalarÄ±nÄ±, filtre sistemlerini 7/24 takip ediyoruz." dedi.

Ã‡evre ve Åžehircilik BakanlÄ±ÄŸÄ±'nda "SÄ±fÄ±r AtÄ±k Projesi" baÅŸlattÄ±klarÄ±na deÄŸinen Ã–zhaseki, bakanlÄ±k merkez binada 3 bin 500 kiÅŸi Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±, her gÃ¼n 750 kilogram atÄ±k verildiÄŸini, projeyle "sÄ±fÄ±r atÄ±k" hedefinin baÅŸarÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Ã–zhaseki, atÄ±klarÄ±n Ã¶nce cam, plastik, elektronik atÄ±k, pil ÅŸeklinde ayrÄ±ÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve anlaÅŸmalÄ± kuruluÅŸlarÄ±n bunlarÄ± aldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, geriye kalan bÃ¶lÃ¼mÃ¼n kompozit hale getirildiÄŸini ve BakanlÄ±k dÄ±ÅŸÄ±na sÄ±fÄ±r atÄ±k Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±.

Mehmet Ã–zhaseki, gelecek yÄ±l itibarÄ±yla Ankara'da 500 kiÅŸiden fazla Ã§alÄ±ÅŸanÄ± olan kamu kuruluÅŸlarÄ±nda aynÄ± Ã§alÄ±ÅŸmayÄ± yÃ¼rÃ¼teceklerini ve buralarÄ± sÄ±fÄ±r atÄ±ÄŸa geÃ§eceklerini ifade etti.

"25 BÄ°N CÄ°VARINDA KONUT YAPIYORUZ"

Ã‡evre ve Åžehircilik BakanÄ± Mehmet Ã–zhaseki, TÃ¼rkiye'nin bir deprem Ã¼lkesi olduÄŸuna iÅŸaret ederek, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:

"Ãœlkenin topraklarÄ±nÄ±n yÃ¼zde 66'sÄ±, nÃ¼fusumuzun da yÃ¼zde 71'i birinci ve ikinci derecede deprem bÃ¶lgesinde. 100 yÄ±l iÃ§inde bu Ã¼lkede yaÅŸanan 6 ve Ã¼zerinde ÅŸiddetteki deprem sayÄ±sÄ± 56. Ä°stanbul'da Ã¶zellikle bizi korkutan ÅŸey, belli aralÄ±klarla olan depremler, Ã¶zellikle Adalar segmenti dediÄŸimiz segmentteki geliÅŸmeler. Hocalar, Kuzey Anadolu Fay HattÄ± diye bir ÅŸey tarif ediyor. 1939'da Erzincan'da baÅŸlamÄ±ÅŸ, 3 sene geÃ§miÅŸ Niksar'da, 3 sene geÃ§miÅŸ Tosya'da, devam ediyor, Åžimdi hocalarÄ±n bÃ¼yÃ¼k Ã§oÄŸunluÄŸu, '2030'a kadar bir deprem bizi bekliyor, ÅŸiddeti de 7'den aÅŸaÄŸÄ± olmayacak.' diyorlar. Tedbir almak lazÄ±m deÄŸil mi? 2012'de Tayyip Bey'in emriyle, o zaman da bunun bir risk olduÄŸunu bilerek bir yasa Ã§Ä±kardÄ±k. Åžu ana kadar tÃ¼m TÃ¼rkiye'de deÄŸiÅŸen ve dÃ¶nÃ¼ÅŸen konut sayÄ±sÄ± 1 milyon 100 bin civarÄ±nda. Bu, yeterli deÄŸil. Ã‡ok hÄ±zlandÄ±rmamÄ±z gerekiyor. Bunun iÃ§in birkaÃ§ aydÄ±r bir Ã§alÄ±ÅŸma iÃ§erisindeyiz, kentsel dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼mÃ¼n yeni esaslarÄ±nÄ± tam doÄŸru olarak bir planlama iÃ§erisinde oturtuyoruz. Yeni kaynaklar Ã¼reteceÄŸiz. Belediyelere sÄ±fÄ±r faizli krediler vereceÄŸiz. Hedefimizde TÃ¼rkiye Ã§apÄ±nda yÄ±lda 500 bin civarÄ±nda baÄŸÄ±msÄ±z birimin yenilenmesi var. Bunun 150-200 bini Ä°stanbul'a tekabÃ¼l ediyor. 15 sene boyunca bunu devam ettirebilirsek, 7,5 milyon baÄŸÄ±msÄ±z birimi yenilemiÅŸ olacaÄŸÄ±z, depreme dayanÄ±klÄ± hale getireceÄŸiz. Ä°nÅŸallah kanunlaÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda 2018 iÃ§inde baÅŸlayarak TÃ¼rkiye Ã§apÄ±nda seferberlik ilan edip bunun Ã¼zerine gideceÄŸiz."

GÃ¼neydoÄŸu'yu sÄ±k ziyaret ettiÄŸini dile getiren Ã–zhaseki, "7 bÃ¶lgede Ã§ok sÄ±kÄ± Ã§atÄ±ÅŸma yaÅŸandÄ±, oralarÄ±n yeniden yapÄ±landÄ±rÄ±lmasÄ±yla ilgili... Tabii vatandaÅŸla gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼z zaman hepsi 'Ne olur ÅŸu gÃ¼venliÄŸi ihmal etmeyin, bizi terÃ¶ristlerin kucaÄŸÄ±na itmeyin. Birinci isteÄŸimiz bu. Ä°kincisi de zararÄ±mÄ±zÄ± karÅŸÄ±layÄ±n.' diyorlar. 70 bine yakÄ±n ev hasarlÄ±ydÄ±, bunun 45 bin az hasarlÄ±. VatandaÅŸÄ±n parasÄ±nÄ± Ã¶dedik. 25 bin civarÄ±nda konut da ÅŸu anda yapÄ±yoruz. Bir kÄ±smÄ±nÄ± yaptÄ±k, bitirdik. VatandaÅŸÄ±n evini teslim ediyoruz, geÃ§ip oturuyorlar. Bir kÄ±smÄ± da birkaÃ§ ay iÃ§erisinde bitecek, onlarÄ± da teslim edeceÄŸiz." ifadelerini kullandÄ±.