GÃ¼ncelleme: 01:15, 28 AralÄ±k 2017 PerÅŸembe

Milli Savunma BakanÄ± Canikli: Rusya ile S-400 anlaÅŸmasÄ± tamam





Milli Savunma BakanÄ± Canikli, Rusya'dan alÄ±nacak S-400 fÃ¼ze savunma sistemine iliÅŸkin, "Ä°ki sistem, 4 adet batarya. AnlaÅŸmanÄ±n hepsi saÄŸlandÄ±." dedi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Milli Savunma BakanÄ± Nurettin Canikli,Â TÃ¼rkiye'nin Rusya'danÂ satÄ±n alacaÄŸÄ±Â S-400 fÃ¼ze savunma sistemineÂ iliÅŸkin, "Ä°ki sistem,Â 4 adet batarya. AnlaÅŸmanÄ±n hepsi saÄŸlandÄ±." dedi. Canikli, CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n, Tunus CumhurbaÅŸkanÄ± El-Baci Kaid es-Sibsi ile dÃ¼zenlediÄŸi ortak basÄ±n toplantÄ±sÄ± sonrasÄ±nda gazetecilerin, Rus basÄ±nÄ±nda yer alan, Rusya savunma sanayi ÅŸirketi Rosteh'in BaÅŸkanÄ± Sergey Ã‡emezov'un, "TÃ¼rkiye'nin Rusya'dan 4 adet S-400 fÃ¼ze savunma sistemi bataryasÄ±nÄ± 2,5 milyar dolar karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda satÄ±n aldÄ±ÄŸÄ±" aÃ§Ä±klamasÄ±na iliÅŸkin sorularÄ±nÄ± cevapladÄ±.Â Canikli, "DoÄŸru, Ã¶yle zaten. Ä°ki sistem, 4 batarya. AnlaÅŸmanÄ±n hepsi saÄŸlandÄ±." ifadesini kullandÄ±. Milli Savunma BakanÄ± Canikli, "AslÄ±nda orada imzalanacak olan krediyle alakalÄ± bir konuydu. Daha doÄŸrusu 'Kredi mi kullanalÄ±m, yoksa kendimiz mi finanse edelim'in sonunda, 'Bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼ kredili olarak kullanalÄ±m.' ÅŸeklinde gÃ¶rÃ¼ÅŸ ortaya Ã§Ä±ktÄ±. Yoksa anlaÅŸma bitti." diye konuÅŸtu.

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