GÃ¼ncelleme: 01:45, 28 AralÄ±k 2017 PerÅŸembe

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼





BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, Suudi Arabistan Veliaht Prensi ve Savunma BakanÄ± Selman'Ä± kabul etti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m,Â Suudi ArabistanÂ Veliaht PrensiÂ veÂ Savunma BakanÄ± Muhammed bin SelmanÂ ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼. Kral Suud Kraliyet Konukevi'nde, basÄ±na kapalÄ± gerÃ§ekleÅŸtirilen kabul, 1 saat 30 dakika sÃ¼rdÃ¼.

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