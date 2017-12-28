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06:14, 28 AralÄ±k 2017 PerÅŸembe
DÄ±ÅŸ Politika
GÃ¼ncelleme: 01:45, 28 AralÄ±k 2017 PerÅŸembe

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BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, Suudi Arabistan Veliaht Prensi ve Savunma BakanÄ± Selman'Ä± kabul etti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m,Â Suudi ArabistanÂ Veliaht PrensiÂ veÂ Savunma BakanÄ± Muhammed bin SelmanÂ ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼.

Kral Suud Kraliyet Konukevi'nde, basÄ±na kapalÄ± gerÃ§ekleÅŸtirilen kabul, 1 saat 30 dakika sÃ¼rdÃ¼.



Ä°lgili Konular Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m Suudi Arabistan Muhammed Bin Selman TÃ¼rkiye
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