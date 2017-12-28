GÃ¼ncelleme: 02:20, 28 AralÄ±k 2017 PerÅŸembe

BaÄŸdat, Erbil'e yÃ¶nelik uluslararasÄ± uÃ§uÅŸ yasaÄŸÄ±nÄ± uzattÄ±





Irak merkezi hÃ¼kÃ¼meti, Erbil UluslararasÄ± HavalimanÄ±na yÃ¶nelik uluslararasÄ± uÃ§uÅŸ yasaÄŸÄ±nÄ±n sÃ¼resini 2 ay daha uzattÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Irak merkezi hÃ¼kÃ¼metinin, Irak KÃ¼rt BÃ¶lgesel YÃ¶netimi'ndeki (IKBY)Â Erbil UluslararasÄ± HavalimanÄ±naÂ yÃ¶nelikÂ uluslararasÄ± uÃ§uÅŸ yasaÄŸÄ±nÄ±nÂ sÃ¼resiniÂ 2 ay daha uzattÄ±ÄŸÄ±Â belirtildi. Erbil UluslararasÄ± HavalimanÄ±nÄ±n Twitter hesabÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Irak Sivil HavacÄ±lÄ±k Kurumu'nun Erbil'e uluslararasÄ± uÃ§uÅŸ yasaÄŸÄ±nÄ± 28 Åžubat tarihine kadar tekrar uzattÄ±ÄŸÄ± ifade edildi. AÃ§Ä±klamada havalimanÄ±nda iÃ§ hatlarÄ±n yanÄ± sÄ±ra onaylanmasÄ± halinde diplomatik, askeri ve insani yardÄ±m iÃ§in uÃ§ak seferlerinin yapÄ±labileceÄŸi kaydedildi. Irak merkezi hÃ¼kÃ¼meti, IKBY'nin 25 EylÃ¼l tarihinde gayrimeÅŸru referandumu dÃ¼zenlemesini gerekÃ§e gÃ¶stererek bir takÄ±m yaptÄ±rÄ±m kararÄ± almÄ±ÅŸtÄ±. Erbil ve SÃ¼leymaniye havalimanlarÄ±ndaki uluslararasÄ± uÃ§ak seferleri 29 EylÃ¼l tarihinde askÄ±ya alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ± Â

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