DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
06:15, 28 AralÄ±k 2017 PerÅŸembe
Irak
GÃ¼ncelleme: 02:20, 28 AralÄ±k 2017 PerÅŸembe

  • PaylaÅŸ
BaÄŸdat, Erbil'e yÃ¶nelik uluslararasÄ± uÃ§uÅŸ yasaÄŸÄ±nÄ± uzattÄ±
BaÄŸdat, Erbil'e yÃ¶nelik uluslararasÄ± uÃ§uÅŸ yasaÄŸÄ±nÄ± uzattÄ±

Irak merkezi hÃ¼kÃ¼meti, Erbil UluslararasÄ± HavalimanÄ±na yÃ¶nelik uluslararasÄ± uÃ§uÅŸ yasaÄŸÄ±nÄ±n sÃ¼resini 2 ay daha uzattÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Irak merkezi hÃ¼kÃ¼metinin, Irak KÃ¼rt BÃ¶lgesel YÃ¶netimi'ndeki (IKBY)Â Erbil UluslararasÄ± HavalimanÄ±naÂ yÃ¶nelikÂ uluslararasÄ± uÃ§uÅŸ yasaÄŸÄ±nÄ±nÂ sÃ¼resiniÂ 2 ay daha uzattÄ±ÄŸÄ±Â belirtildi.

Erbil UluslararasÄ± HavalimanÄ±nÄ±n Twitter hesabÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Irak Sivil HavacÄ±lÄ±k Kurumu'nun Erbil'e uluslararasÄ± uÃ§uÅŸ yasaÄŸÄ±nÄ± 28 Åžubat tarihine kadar tekrar uzattÄ±ÄŸÄ± ifade edildi.

AÃ§Ä±klamada havalimanÄ±nda iÃ§ hatlarÄ±n yanÄ± sÄ±ra onaylanmasÄ± halinde diplomatik, askeri ve insani yardÄ±m iÃ§in uÃ§ak seferlerinin yapÄ±labileceÄŸi kaydedildi.

Irak merkezi hÃ¼kÃ¼meti, IKBY'nin 25 EylÃ¼l tarihinde gayrimeÅŸru referandumu dÃ¼zenlemesini gerekÃ§e gÃ¶stererek bir takÄ±m yaptÄ±rÄ±m kararÄ± almÄ±ÅŸtÄ±.

Erbil ve SÃ¼leymaniye havalimanlarÄ±ndaki uluslararasÄ± uÃ§ak seferleri 29 EylÃ¼l tarihinde askÄ±ya alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±

Â 



Ä°lgili Konular IKBY Ä±rak
Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.

  • PaylaÅŸ

Bu habere henÃ¼z yorum eklenmedi. Yorum Eklemek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z.

Irak Haberleri
Rusya'da patlama 9 yaralÄ±
Rusya'da patlama: 9 yaralÄ±

Rusyaâ€™nÄ±n St. Petersburg ÅŸehrinde markette meydana gelen patlamada 9 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ± bildirildi
BaÄŸdat Erbil'e yÃ¶nelik uluslararasÄ± uÃ§uÅŸ yasaÄŸÄ±nÄ± uzattÄ±
BaÄŸdat, Erbil'e yÃ¶nelik uluslararasÄ± uÃ§uÅŸ yasaÄŸÄ±nÄ± uzattÄ±

Irak merkezi hÃ¼kÃ¼meti, Erbil UluslararasÄ± HavalimanÄ±na yÃ¶nelik uluslararasÄ± uÃ§uÅŸ yasaÄŸÄ±nÄ±n sÃ¼resini 2 ay daha uzattÄ±.
Halep'te Esad rejimi ile PYD anlaÅŸtÄ±
Halep'te Esad rejimi ile PYD anlaÅŸtÄ±

TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PYD/PKK, Suriye'nin Halep il merkezinde Esad rejiminin bayraklarÄ±nÄ± astÄ±
Almanya'nÄ±n yarÄ±ya yakÄ±nÄ± Merkel'in gÃ¶revi bÄ±rakmasÄ±nÄ± istiyor
Almanya'nÄ±n yarÄ±ya yakÄ±nÄ± Merkel'in gÃ¶revi bÄ±rakmasÄ±nÄ± istiyor

Almanya'da yapÄ±lan araÅŸtÄ±rmaya gÃ¶re, yaklaÅŸÄ±k her iki kiÅŸiden biri Angela Merkel'in baÅŸbakanlÄ±ÄŸÄ± erken bÄ±rakmasÄ±ndan yana olduÄŸu bildirildi.
Ä°srail AÄŸlama DuvarÄ±'na yapÄ±lacak tren istasyonuna Trump'Ä±n adÄ±nÄ± verecek
Ä°srail, AÄŸlama DuvarÄ±'na yapÄ±lacak tren istasyonuna Trump'Ä±n adÄ±nÄ± verecek!

Ä°ÅŸgal altÄ±ndaki DoÄŸu KudÃ¼sâ€™te bulunan Mescid-i Aksaâ€™nÄ±n batÄ± duvarÄ± Burak (AÄŸlama) DuvarÄ± yakÄ±nlarÄ±na inÅŸa edilecek tren istasyonuna ABD BaÅŸkanÄ± Trumpâ€™Ä±n adÄ±nÄ±n verileceÄŸi aÃ§Ä±klandÄ±.
Ä°srail askerleri Cuneydi'nin omzunu kÄ±rmÄ±ÅŸ
Ä°srail askerleri Cuneydi'nin omzunu kÄ±rmÄ±ÅŸ

Ä°srail askerlerinin gÃ¶zaltÄ± esnasÄ±nda Cuneydiâ€™yi dÃ¶vdÃ¼ÄŸÃ¼ belirtilerek, bunun neticesinde vÃ¼cudunda darp izleri ve saÄŸ omuzunda kÄ±rÄ±k oluÅŸtuÄŸu kaydedildi.
Rus muhalif lider NavalnÄ±y destekÃ§ilerini sokaÄŸa Ã§aÄŸÄ±rdÄ±
Rus muhalif lider NavalnÄ±y destekÃ§ilerini sokaÄŸa Ã§aÄŸÄ±rdÄ±

Rus muhalif NavalnÄ±y, Rusya'da gelecek yÄ±l dÃ¼zenlenecek baÅŸkanlÄ±k seÃ§imlerinde adaylÄ±ÄŸÄ±nÄ±n reddedilmesi Ã¼zerine destekÃ§ilerinden sokaklara Ã§Ä±kmalarÄ±nÄ± istedi.
Ä°ran'da KudÃ¼s'Ã¼n baÅŸkent olmasÄ± oylandÄ±
Ä°ran'da KudÃ¼s'Ã¼n baÅŸkent olmasÄ± oylandÄ±

Ä°ran Meclisi, KudÃ¼s'Ã¼n Filistin'in sÃ¼rekli baÅŸkenti olma yasa tasarÄ±sÄ±nÄ± kabul etti.
quot ABD MÃ¼nbiÃ§'i Kandil Ã§etelerine bÄ±raktÄ± quot
"ABD, MÃ¼nbiÃ§'i Kandil Ã§etelerine bÄ±raktÄ±"

MÃ¼nbiÃ§ aÅŸiretleri temsilcisi Hacci, ABD'nin MÃ¼nbiÃ§lilere PYD/PKK'nÄ±n kentten Ã§ekilerek FÄ±rat'Ä±n doÄŸusuna geÃ§eceÄŸine yÃ¶nelik verdiÄŸi sÃ¶zÃ¼ tutmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve ilÃ§enin kontrolÃ¼nÃ¼ Kandil Ã§etelerine bÄ±raktÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
TÄ°KA'dan Kosova'ya eÄŸitim desteÄŸi
TÄ°KA'dan Kosova'ya eÄŸitim desteÄŸi

TÄ°KA, baÅŸkent PriÅŸtine'deki iki anaokulunun restorasyon ve donanÄ±m projelerini gerÃ§ekleÅŸtirdi
Afganistan'da intihar saldÄ±rÄ±sÄ± 15 yaralÄ±
Afganistan'da intihar saldÄ±rÄ±sÄ±: 15 yaralÄ±

Afganistan'da bomba yÃ¼klÃ¼ araÃ§la Helmand'Ä±n merkezindeki 505'inci BÃ¶lge KomutanlÄ±ÄŸÄ± giriÅŸinde bekleyen gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinin hedef alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± saldÄ±rÄ±da 15 kiÅŸi yaralandÄ±
Kazakistan - KÄ±rgÄ±zistan geriliminde sona gelindi
Kazakistan - KÄ±rgÄ±zistan geriliminde sona gelindi

Kazakistan, KÄ±rgÄ±zistan arasÄ±nda 4 AralÄ±k'tan itibaren sÄ±nÄ±r kapÄ±larÄ±ndaki geÃ§iÅŸler kriz Ã¶ncesi haline kavuÅŸtu
Ä°spanya'da ifade vermeyi reddeden siyasetÃ§iler gÃ¶zaltÄ±nda
Ä°spanya'da ifade vermeyi reddeden siyasetÃ§iler gÃ¶zaltÄ±nda

Ä°spanya'nÄ±n Katalonya Ã–zerk BÃ¶lgesi'nde, haklarÄ±nda yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸma kapsamÄ±nda ifade vermeyi reddeden iki ayrÄ±lÄ±kÃ§Ä± siyasetÃ§i gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
MÄ±sÄ±r KÄ±pti Kilisesi'nin KudÃ¼s tutumu
MÄ±sÄ±r KÄ±pti Kilisesi'nin KudÃ¼s tutumu

KÄ±pti Kilisesi Lideri Papa 2. Tavadros, "ABD'nin KudÃ¼s'Ã¼ 'Ä°srail'in baÅŸkenti' olarak tanÄ±ma kararÄ±nÄ±n reddi konusundaki tavrÄ±mÄ±z El-Ezher ile aynÄ±dÄ±r. Tutumumuz kesindir, deÄŸiÅŸmez" dedi
Rusya Suriye'deki ABD Ã¼ssÃ¼nde DEAÅž'lÄ±larÄ±n eÄŸitim gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ iddia etti
Rusya, Suriye'deki ABD Ã¼ssÃ¼nde DEAÅž'lÄ±larÄ±n eÄŸitim gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ iddia etti

Rusya Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Gerasimov, "ABDâ€™nin El Tanf Ã¼ssÃ¼nde DEAÅž'lÄ±lar eÄŸitim alÄ±yor. Bu Ã¼s, Suriye ordusu tarafÄ±ndan tÃ¼mÃ¼yle abluka altÄ±na alÄ±ndÄ±. KÃ¼rtler tarafÄ±ndan kontrol edilen Åžaddadi kampÄ±ndaki baÅŸka bir ABD Ã¼ssÃ¼nde de DEAÅž'lÄ±lar var" dedi
Zimbabve'de darbeci general devlet baÅŸkanÄ± yardÄ±mcÄ±sÄ± oldu
Zimbabve'de darbeci general devlet baÅŸkanÄ± yardÄ±mcÄ±sÄ± oldu

Ãœlkede askeri mÃ¼dahalenin baÅŸÄ±ndaki isim eski Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Chiwenga, devlet baÅŸkanÄ± yardÄ±mcÄ±sÄ± oldu

Haberler

Irak, gÃ¼neyden petrol Ã¼retimine baÅŸladÄ±
Irak gÃ¼neyden petrol Ã¼retimine baÅŸladÄ±

KerkÃ¼k'te terÃ¶r saldÄ±rÄ±larÄ± yarÄ± yarÄ±ya azaldÄ±
KerkÃ¼k'te terÃ¶r saldÄ±rÄ±larÄ± yarÄ± yarÄ±ya azaldÄ±

Avustralya, Irak ve Suriye'deki savaÅŸ uÃ§aklarÄ±nÄ± Ã§ekiyor
Avustralya Irak ve Suriye'deki savaÅŸ uÃ§aklarÄ±nÄ± Ã§ekiyor

IKBY'de iki parti hÃ¼kÃ¼metten Ã§ekildi
IKBY'de iki parti hÃ¼kÃ¼metten Ã§ekildi

'IKBY'deki 'Yeni Nesil' ayaklanmasÄ± PKK'nÄ±n yeni Truva AtÄ±'dÄ±r'
IKBY'deki 'Yeni Nesil' ayaklanmasÄ± PKK'nÄ±n yeni Truva AtÄ±'dÄ±r'

Ä°badi'den IKBY'ye mÃ¼dahale uyarÄ±sÄ±
Ä°badi'den IKBY'ye mÃ¼dahale uyarÄ±sÄ±

IKBY'de hÃ¼kÃ¼met karÅŸÄ±tÄ± gÃ¶sterilerde 5 Ã¶lÃ¼, 93 yaralÄ±
IKBY'de hÃ¼kÃ¼met karÅŸÄ±tÄ± gÃ¶sterilerde 5 Ã¶lÃ¼ 93 yaralÄ±

Irak'ta PeÅŸmerge ile DEAÅž arasÄ±ndaki Ã§atÄ±ÅŸmada 4 Ã¶lÃ¼
Irak'ta PeÅŸmerge ile DEAÅž arasÄ±ndaki Ã§atÄ±ÅŸmada 4 Ã¶lÃ¼






TÃ¼rkiye
DÃ¼nya
Dubam
Haber Analiz
RÃ¶portaj
KÃ¼ltÃ¼r Sanat
Tarih DosyasÄ±

Aile-SaÄŸlÄ±k-EÄŸitim
HayatÄ±n Ä°Ã§inden
TÃ¼rkiye ve DÃ¼nya gÃ¼ndemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplÄ±k
Makale-Yorum
Dosya
Ã‡evre ve Ä°klim
Bize ulaÅŸÄ±n
Sitene Ekle
KÃ¼nye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 