GÃ¼ncelleme: 02:50, 28 AralÄ±k 2017 PerÅŸembe

Rusya'da patlama: 9 yaralÄ±





Rusyaâ€™nÄ±n St. Petersburg ÅŸehrinde markette meydana gelen patlamada 9 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ± bildirildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Rus haber ajansÄ± RÄ°A Novostiâ€™nin haberine gÃ¶re,Â St. PetersburgÂ ÅŸehrindeki bir marketteÂ patlamaÂ meydana geldi. Nedeni henÃ¼z belirlenemeyen patlama nedeniyle en az 9 kiÅŸinin yaralanÄ±rken, 50 kiÅŸinin de marketten tahliye edildiÄŸi kaydedildi. Olay yerine Ã§ok sayÄ±da ambulans ve itfaiye aracÄ± sevk edildi.Â

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