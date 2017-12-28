11:29, 28 AralÄ±k 2017 PerÅŸembe

ABD'den Nijerya'ya 12 savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ±





ABD, 12 adet A-29 SÃ¼per Tucano saldÄ±rÄ± uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n Nijerya'ya satÄ±ÅŸÄ±nÄ± onayladÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi ABD'nin, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ Boko Haram ile mÃ¼cadelede kullanÄ±lmak Ã¼zere 12 adet savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n satÄ±lmasÄ±na yÃ¶nelik anlaÅŸmayÄ± kabul ettiÄŸi bildirildi. Nijerya Hava Kuvvetleri KomutanÄ± General Sadique Ebubekir, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, ABD'nin Nijerya BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Stuart Symington'un, ABD'nin uÃ§ak satÄ±ÅŸÄ±nÄ± onaylayan mektubunu ilettiÄŸini belirtti. Bu kapsamda 12 adet A-29 SÃ¼per Tucano saldÄ±rÄ± uÃ§aklarÄ±nÄ±n satÄ±ÅŸÄ±nÄ±n ABD yÃ¶netimi tarafÄ±ndan onaylandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Ebubekir, Nijerya'nÄ±n Sahra AltÄ± Afrika'da gÃ¼venliÄŸin saÄŸlanmasÄ± noktasÄ±nda stratejik bir konumda olduÄŸunu, Boko Haram ve diÄŸer gÃ¼venlik tehditlerini yok etmek iÃ§in mÃ¼cadele ettiklerini vurguladÄ±. Ebubekir, savaÅŸ uÃ§aklarÄ±nÄ±n toplamda 593 milyon dolar deÄŸerinde olduÄŸunu ve uÃ§aklar ile silah ve eÄŸitim desteÄŸinin de saÄŸlanacaÄŸÄ±nÄ± kaydetti. Ã–demenin yapÄ±lmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan uÃ§aklarÄ±n teslimatÄ±nÄ±n yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± dile getiren Ebubekir, 2018'in ÅŸubat ayÄ±nÄ±n sonunda uÃ§aklarÄ±n teslim edilebileceÄŸini aktardÄ±. TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ Boko Haram'a karÅŸÄ± kullanÄ±lmasÄ± planlanan uÃ§aklarÄ±n satÄ±ÅŸÄ±, ABD'de Barack Obama yÃ¶netimi tarafÄ±ndan Nijerya ordusunun insan haklarÄ± ihlalleri gerekÃ§e gÃ¶sterilerek ertelenmiÅŸti. A-29 SÃ¼per Tucano saldÄ±rÄ± uÃ§aklarÄ±, Afrika'da Gana, Angola, Burkina Faso ve Moritanya'da kullanÄ±lÄ±yor.

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